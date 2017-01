Werder-Profi Max Kruse. (nordphoto)

Das Portal "Aktuelles aus Süderelbe" meldet, dass der Werderaner um 4 Uhr auf der A7 in Richtung Hannover von der Fahrbahn abkam - dabei aber unverletzt blieb. Werder bestätigte den Unfall. Kruse sei auf dem Rückweg aus Hamburg gewesen, wo er seine Familie besucht habe.

Auch Max Kruse hat den Unfall mittlerweile via Facebook bestätigt. In einem Video teilt er mit, dass er in der Nacht bei Glatteis von der Straße abkam und mit seinem Wagen in die Leitplanke fuhr. "Mein Auto ist kaputt, aber mir geht es gut", so der Werder-Spieler. Einem Einsatz am kommenden Wochenende gegen Dortmund stehe nichts im Wege.

"Natürlich ist es besser, wenn man um die Zeit schläft", sagt Werders Sportchef Frank Baumann über Kruse, der für den Vorfall keine Strafe vom Verein erhalten soll. Bei der Fahrt habe es sich um reine Privatsache gehandelt. Kruse sei pünktlich zum Training gewesen. "Das ist das Wichtigste", so Baumann weiter. (wk)