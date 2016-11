Seine Expertise ist bis heute gefragt, auch wenn Günter Netzer schon lange nicht mehr im operativen Geschäft der Fußball-Bundesliga arbeitet. Vor dem Nordderby sorgt sich Netzer um beide Klubs – um den HSV allerdings deutlich mehr als um Werder. (Markus Scholz, picture alliance / dpa)

Herr Netzer, wer tut Ihnen eigentlich mehr leid in diesen Tagen: der HSV oder Werder Bremen?

Günter Netzer: Ganz eindeutig der HSV! Weil diese negative Entwicklung ja schon viel länger anhält als die von Werder Bremen und ich eigentlich darauf gehofft hatte, dass es jetzt mal in eine bessere Richtung geht. Aber das ist ja nun wirklich nicht der Fall. Bei den Bremern habe ich ein besseres Gefühl, aber das werde ich Ihnen später noch erklären.

Dann bleiben wir mal beim HSV. Sie haben den Verein als Manager 1983 zu Europas Nummer eins gemacht. Heute ist der Klub nur noch eine Lachnummer. Wie weh tut das?

Es ist ein Trauerspiel, was sich dort abspielt. Ich bin kein echter Insider mehr, weil ich die Mannschaft viel zu selten spielen sehe und ich zu selten beim Klub bin. Und ich nicht als großer Besserwisser auftreten möchte. Aber all die positiven Anzeichen, die es im Sommer gab, sind wieder in sich zusammengefallen. Dabei hatte ich eigentlich gedacht, dass es in die richtige Richtung geht. Der Klassenerhalt wurde frühzeitig gesichert, die Transferpolitik schien auch gut. Aber jetzt ist die Mannschaft wieder in einer Region, in die sie definitiv nicht gehört. Jetzt geht es erst mal nur noch darum, sich aus dieser Lage nachdrücklich zu befreien. Und das kostet viel Kraft.

Das Engagement von Klaus-Michael Kühne beim HSV wird kritisch gesehen, weil er den Verein mit Millionen Euro unterstützt hat und somit auch Anteile an der AG erworben hat.

Ich sehe das alles als eine gewinnbringende Konstellation. Herr Kühne ist mit ganzem Herzen Hamburger, der bis zu einem gewissen Grad bereit ist, dem Verein Geld zur Verfügung zu stellen, damit der sich sportlich verstärken kann. Wahrscheinlich stünde es ohne Herrn Kühne doch sogar noch schlimmer um den HSV.

Wie hätten Sie damals als Manager reagiert, wenn der HSV solch einen Mäzen bekommen hätte?

Ich wäre froh gewesen, einen Herrn Kühne an der Seite des Vereins zu haben.

Es gibt auch Kritiker, die behaupten: Ein Abstieg hätte reinigende Wirkung beim HSV oder auch in Bremen. Stimmt das?

Das sehe ich überhaupt nicht so. Ein Abstieg birgt die Gefahr, über längere Zeit von der Bildfläche zu verschwinden. Und wer sagt denn, dass man so ohne Weiteres aus der Zweiten Liga wieder aufsteigt? Nein, bei einem Abstieg würde dem HSV oder auch Werder ein ähnliches Schicksal drohen wie anderen Traditionsvereinen, die sich davon nie oder für lange Zeit nicht mehr erholt haben. Ein Abstieg zieht ja immer auch einen Rattenschwanz an Problemen nach sich. Und wenn ich weiß, was ich falsch gemacht habe, dann verändere ich gewisse Dinge doch lieber als Erstligist als in der Zweiten Liga. Nein, ein Abstieg ist nie eine Alternative.

Ganz direkt gefragt: Steigt der HSV ab?

Es sieht zwar dramatisch aus, aber ich sage trotzdem: Nein, der HSV bleibt drin.

Woher der Optimismus?

Kennen Sie einen Verein, der schon nach dem 11. Spieltag abgestiegen ist? Na also! Es wird noch ein langer, zäher Kampf. Aber am Ende bleibt Hamburg erstklassig. Ich glaube auch, dass die Mannschaft zu viel Potenzial hat, um abzusteigen. Und noch sind ja ein paar Spiele zu spielen.

Und die Bremer?

Die bleiben auf jeden Fall drin. Ich habe Alexander Nouri noch nie getroffen und noch nie mit ihm gesprochen, aber er macht auf mich einen guten Eindruck.

Werder hat jetzt vier Mal in Folge verloren.

Jetzt machen Sie doch nicht alles von den Ergebnissen abhängig, davon darf man sich nicht immer leiten lassen. Für mich ist unter Nouri wieder eine Mannschaft erkennbar, eine Philosophie. Bei mir kommt an: Die Spieler tragen das mit, sie verstehen den Trainer. Ich glaube, dass Nouri für die Zukunft der Richtige ist. Und irgendwann wird sich das Blatt auf bei den Ergebnissen wenden, da seien Sie mal sicher.

Als Mitinhaber von Infront vermarkten Sie den SV Werder schon seit vielen Jahren. Ist das schwieriger geworden angesichts der sportlichen Talfahrt?

Das kann ich nicht bestätigen. Wir sind hochzufrieden mit dem Engagement in Bremen, wir haben eine erstklassige Partnerschaft. Mit den Sponsoren verhält es sich ähnlich wie mit den Zuschauern. Die stehen ja auch zu 100 Prozent hinter dem Verein. Wie die Fans am Ende der vergangenen Saison den SV Werder bedingungslos unterstützt haben, ja, das war doch sensationell. Sie sehen den Verein alles andere als hoffnungslos an, sondern grundsätzlich eher positiv. Und diese Erfahrungen machen wir auch mit den Sponsoren. Ich habe immer das Gefühl, dass es dort ein großes Vertrauen gibt.

Sie als Fußball-Experte müssen es wissen: Kann RB Leipzig Deutscher Meister werden?

Das halte ich nicht für möglich. Ich bewundere diese Mannschaft, weil sie sich keine Sorgen machen und einfach drauflos spielen, sie leben das aus. Und sie haben mit Ralph Hasenhüttl einen erstklassigen Trainer, der dafür sorgt, dass seine Mannschaft ohne Überheblichkeit auftritt…

…aber?

Meister werden dennoch die Bayern. Es sei denn, sie machen zu viele falsche Dinge. Aber wenn es normal läuft, werden sie sich am Ende durchsetzen. Für mich bleiben die Dortmunder übrigens trotz Leipzig auf Dauer der größte Konkurrent. Wenn jetzt noch Marco Reus zurückkehrt, werden sie stabiler und vielleicht doch noch eine Gefahr für den FC Bayern. Die Möglichkeiten haben sie auf jeden Fall.

Und jetzt noch ein Tipp für das Nord-Derby!

Ich will nicht diplomatisch sein, aber ich glaube an ein Unentschieden. Wobei ich die größeren Siegchancen bei den Bremern sehe.

Günter Netzer hat zu Werder und zum HSV eine besondere Beziehung. Beim HSV war der frühere Mittelfeld-Stratege von 1978 bis 1986 Manager. Heute ist Netzer, 72, Executive Director der Sportrechte-Agentur Infront, die Werder vermarktet.