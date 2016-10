Claudio Pizarro könnte bald wieder auf dem Platz für Werder stehen. (Nordphoto)

Am Montag ist Claudio Pizarro 38 alt geworden, und pünktlich zu seinem Geburtstag gibt es eine gute Nachricht. Nach Informationen des WESER-KURIER gibt es Anlass zu der Hoffnung, dass der verletzte Angreifer in der kommenden Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann – also in den Tagen vor dem nächsten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Werders neuer Cheftrainer Alexander Nouri sagt: „Bei Claudio müssen wir ganz sensibel vorgehen.” Der Peruaner Pizarro fehlt seiner Mannschaft bereits seit Anfang August.