Am 25. Oktober 2014 ist Viktor Skripnik Trainer der Profimannschaft von Werder Bremen geworden. Dass er in dieser Funktion in gut sechs Wochen noch sein Zweijähriges feiert, kann man sich spätestens seit Samstagabend eigentlich nicht mehr vorstellen. Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit desolaten Leistung unterlag Werder in Mönchengladbach mit 1:4 (0:4). Nach vier Pflichtspielen in der Saison 2016/2017 lautet die Bilanz: Aus im DFB-Pokal gegen einen Drittligisten und Letzter in der Bundesliga mit drei Niederlagen bei null Punkten und 2:12 Toren. So schlecht ist Werder in der Vereinsgeschichte noch nie in eine Spielzeit gestartet.

Mindestens so erschreckend wie die nackten Zahlen war die Art und Weise, wie die neuerliche Niederlage zustande kam. Werder war dem Gegner auf jeder Position hoffnungslos unterlegen. Dilettantische Fehler führten zu Gegentoren, die in dieser Form einer Mannschaft mit Bundesliga-Anspruch nie und nimmer passieren dürfen.

Erschreckend auch, dass nicht eine einzige Maßnahme, die Skripnik für das Gladbach-Spiel getroffen hatte, aufging. Vor allem auf der Torwartposition hatte der Werder-Trainer für eine große Überraschung gesorgt. Noch zu Wochenbeginn hatte Skripnik klipp und klar erklärt, dass man bei Werder keine Torwartdiskussion führe. Wiedwald, so Skripnik, sei seine Nummer eins. Jetzt erklärte er den Widerspruch mit dem Hinweis: „Wir wollten das intern klären, wir brauchen keine externen Ratschläge.“ Ausschlaggebend für den Wechsel von Wiedwald zu Drobny war laut Skripnik die Routine des bisherigen Ersatzmannes: „Wir brauchen erfahrene Leute. Auf ihn kann man sich verlassen.“

Es war nicht die einzige Fehleinschätzung des Trainers. Zwar rettete Drobny in einigen Szenen mit starken Reflexen, allerdings verursachte der neue Werder-Torwart auch einen Foulelfmeter, als er völlig unnötig Lars Stindl an der Grundlinie von den Beinen holte. Torgefahr bestand in dieser Szene schon lange nicht mehr. Den fälligen Elfmeter verwandelte Raffael zum 3:0 (21.).

Die Folgen von Skripniks Personalentscheidungen haben auch in der öffentlichen Wahrnehmung inzwischen eine fatale Wirkung. Frank Rost, früher als Profi mehrere Jahre Stammtorwart bei Werder und heute als Experte für den Fersehsender Sky im Einsatz, nannte den Wechsel eine „Rolle rückwärts“ und stellte den Bremer Verantwortlichen im Umgang mit dem Torwartthema kein gutes Zeugnis aus: „Das zeugt nicht von Seriosität.“

Auch die übrigen personellen Wechsel gingen nicht einmal ansatzweise auf. In die Innenverteidigung rückte an Stelle des verletzten Luca Caldirola Zugang Fallou Diagne. Der senegalesische Nationalspieler lieferte eine bemitleidenswerte Vorstellung ab. Vor dem 0:2 durch Thorgan Hazard leistete sich Diagne einen haarsträubenden Stellungsfehler, als er den Torschützen in seinem Rücken nach einem 50-Meter-Pass von Jannik Vestergaard einfach laufen ließ. Hazard war dann mit Ball noch schneller als Diagne ohne.

Auch am 0:3 war Diagne beteiligt. Bei einem slapstickartigen Abwehrversuch schoss Theodor Gebre Selassie seinem Nebenmann Diagne den Ball ans Bein, der folgende Abpraller leitete die Szene ein, die zum Elfmeter führte. Zur Halbzeit hatte Skripnik ein Einsehen und nahm Diagne aus der Mannschaft. Er hätte auch alle anderen Spieler auswechseln können, so kläglich war der Auftritt der Werder-Profis bis dahin.

Gebre Selassie beispielsweise hatte die Niederlage mit einer Fehlentscheidung eingeleitet. Er versuchte, Raffael im Mittelfeld zu attackieren, dafür ließ er seinen Gegenspieler Fabian Johnson völlig frei stehen. Einen Raffael-Pass auf Johnson später hatte Gladbach Überzahl und freie Bahn. Das Tor zum 1:0 war für Hazard ein Kinderspiel (11.). Vor dem 0:4 (41.) stand Gebre Selassie zu weit weg vom Torschützen Raffael, der am Fünfmeterraum sogar noch die Zeit für eine halbe Drehung fand.

Eine erstaunliche Variante hatte sich Skripnik auch für die Offensive ausgedacht. Werder verzichtete auf einen gelernten Stürmer, Aron Johannsson und Lennart Thy hätten für diese Rolle zur Verfügung gestanden. Stattdessen beorderte Skripnik den gelernten Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic als einzige Spitze ins Sturmzentrum. Junuzovic wurde nicht ein einziges Mal in Szene gesetzt. Auch diese Fehlbesetzung korrigierte Skripnik in der Pause: Johannsson kam doch noch ins Spiel, ging in den Angriff. Dafür spielte Junuzovic wieder auf seiner angestammten Position, also im Mittelfeld.

Tatsächlich stand Werder im zweiten Durchgang wesentlich kompakter. Jetzt war wenigstens ansatzweise eine Struktur erkennbar: Im Sturm spielte wieder ein Stürmer, und Florian Grillitsch rückte im 4-1-4-1-System jetzt auf der Sechs, wo er in der Vorsaison schon am besten war. Und der eingewechselte Niklas Moisander spielte in der Innenverteidigung wie ein Innenverteidiger. Dazu kam, dass die Gladbacher am Ende einer englischen Woche und vor der nächsten englischen Woche in den Kraftsparmodus geschaltet hatten.

Insgesamt blieb Werder aber unterlegen. Gladbach hatte mehr Ballbesitz, Gladbach gewann mehr Zweikämpfe, Gladbach hatte die bessere Passquote und auch die bessere Quote beim Torabschluss. Erst in der 55. Minute hatte Werder durch Sambou Yatabaré die erste Torchance. Zu diesem Zeitpunkt ging es längst nur noch um Schadensbegrenzung. Und die glückte tatsächlich: Nach einem wunderbaren Anspiel von Johannsson jagte Serge Gnabry den Ball volley aus 20 Metern ins Gladbacher Tor.

Es passte aber zu Werders Auftritt, dass Johannsson diesen guten Eindruck gleich wieder zerstörte. Nach einem Zweikampf, für den Johannsson gern einen Freistoß bekommen hätte, lief er zum Schiedsrichter, um sich zu beschweren. Dabei muss sich der Stürmer offenbar bei der Wortwahl vergriffen haben. Jedenfalls gab von Schiedsrichter Tobias Stieler die Rote Karte. Damit fehlt Johannsson in den beiden nächsten Heimspielen gegen Mainz und Wolfsburg. Es dürfte nicht die letzte Personalie gewesen sein, über die man bis dahin bei Werder noch sprechen wird.