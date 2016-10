Alexander Nouri muss sich nun als Cheftrainer beweisen. (nordphoto)

Irgendwann erzählte Alexander Nouri die Sache mit dem Hund. Für ihn sei es die größte Belohnung, wenn er nach der Arbeit zu seiner Familie zurückkomme, sagte Nouri, zu seiner Frau und seinen zwei Kindern – und eben jenem Hund. Der Hund sei noch neu und klein und nicht stubenrein, berichtete Nouri: „Das raubt mir den einen oder anderen Nerv.”

In der Fußball-Bundesliga gibt es wohl nicht viele Trainer, die der Öffentlichkeit eine solche Anekdote aus ihrem Privatleben erzählen würden. Dass Nouri es doch tut, zeigt, wie frisch und unverbraucht er an seine Aufgabe als Werders neuer Chefcoach herangeht. Er fängt gerade erst an in dieser Branche, die ihre Hauptdarsteller so furchtbar schnell verschleißt.

"Ich liebe diesen Verein"

Aber er hat sich fest vorgenommen, sich nicht verschleißen zu lassen. Er weiß, was er kann und was er will. Was er will, ist: alles geben für seinen Klub. Er hat bei seiner Vorstellung als Chefcoach gesagt: „Ich liebe diesen Sport, ich liebe diesen Verein.” Und: „Ich finde, dass Dankbarkeit und Demut uns allen irgendwie gut tut.”

Als er gefragt wurde, wie sein Werder Bremen aussehen solle, antwortete er: „Mein Werder Bremen? Ich glaube, das ist unser Werder Bremen. Es gehört nicht mir. Es sind wir, es sind alle drumherum, die diesen Verein prägen und geprägt haben.” Solche Sätze kommen bei Werder gut an.

Der etwas spezielle Verein

Thomas Eichin, bis zum Sommer Geschäftsführer Sport, ist dort auch deswegen gescheitert, weil er solche Sätze nicht nur nicht gesagt hat – sondern auch nicht gedacht hat. Er sah sich immer als Aufräumer von außen. Nouri sieht sich als Aufsteiger von innen. Er sieht sich als Diener des Vereins, aber nicht auf eine platte, unterwürfige Art.

Er ist tatsächlich dankbar dafür, dass er bei Werder so schnell Karriere gemacht hat. Und er ist clever genug, diese Dankbarkeit auch öffentlich zu zeigen. Nouri weiß, dass manch eine treue grün-weiße Seele regelmäßig gestreichelt werden will. Wie sagte Sportchef Frank Baumann? „Werder ist vielleicht auch ein bisschen speziell. Man muss sich schon so ein bisschen auf den Verein einlassen.”

Das kann Nouri. Weil er Werder als Spieler und als Trainer kennengelernt hat. Und weil er nicht aufhört zu lernen. Er ist 37 Jahre alt, aber er ist immer noch neugierig wie ein Kind. Er hat sich mal angeschaut, wie bei Athletic Bilbao gearbeitet wird, er war bei Borussia Dortmund und kürzlich beim FC Villarreal. „Ich hab' einfach versucht, Inspiration zu finden”, sagte Nouri. „Ich finde das wichtig für mich: diese Haltung zu haben, sich stetig verbessern zu wollen.”

Ein interessantes Experiment

Wer Nouri ein bisschen zuhört, der ahnt: Das könnte ein spannendes Experiment werden, mit Werder und ihm. Denn da arbeitet nun bei einem Klub, der eine große Vergangenheit hat, ein Trainer, der eine große Zukunft haben will. Da entsteht eine Verbindung, die für beide Seiten wertvoll werden könnte. Da wächst vielleicht was.

Aber klar, der Verein und sein neuer Chefcoach wissen, dass ihre Beziehung auch Risiken birgt und dass sie zerbrechlich ist. Denn Werder steckt mal wieder in diesem Monster namens Bundesliga-Abstiegskampf, und Nouri kann bisher nur ahnen, wie man dieses Monster beherrscht.

Er macht sich keine Illusionen darüber, dass seinem steilen Aufstieg irgendwann auch ein steiler Abstieg folgen kann. Er findet es deshalb auch „total okay”, dass Werder seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag nur finanziell aufgestockt, nicht aber verlängert hat. „Auch wenn ich einen Vier-Jahres-Vertrag gehabt hätte, ich meine, was ändert das an der Situation?”, fragte Nouri. „Verträge hin oder her – wir wissen alle, wie schnell das in alle Richtungen geht.”

Baumann ist überzeugt von Nouri

Baumann betonte, er sehe die kurze Vertragslaufzeit „nicht als mangelnden Vertrauensbeweis”. Der Sportchef erklärte die Entscheidung, Nouri vorerst nicht länger zu binden, auch mit den Erfahrungen, die Werder mit Viktor Skripnik gemacht hat. „Das hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt”, sagte Baumann.

Skripnik war wie Nouri vom U 23- zum Bundesliga-Trainer befördert worden. Doch nach anfänglicher Euphorie nahmen die Misserfolge unter ihm zu, und seine Schwächen wurden immer deutlicher. Kürzlich trennte Werder sich dann von ihm. Baumann beteuerte nun aber auch, er sei davon überzeugt, dass Nouri bei Werder langfristig Erfolg haben könne: „Das ist eine Chance für Alex. Wenn es gut läuft, werden wir früh genug über eine Vertragsverlängerung reden.”

Der Sportchef betonte, er suche keinesfalls schon nach einem externen Coach, der Werder im nächsten Sommer übernimmt: „Ich werde definitiv keine Gespräche mit anderen Cheftrainern führen, solange wir einen Cheftrainer unter Vertrag haben.”

Drei Bundesligaspiele lang ist Nouri jetzt ein Chefcoach auf Probe gewesen. Werder hat in dieser Zeit über viele externe Kandidaten diskutiert. Anfangs hätten 80 bis 100 Namen auf der Liste gestanden, berichtete Baumann. Ernsthaft beschäftigt habe man sich dann mit einer einstelligen Zahl von Trainern, die infrage kamen.

Aber keiner von ihnen hat Baumann so sehr überzeugt wie der Kandidat von innen, wie der Trainer-Aufsteiger Nouri. „Zweifel an Alex, an seinen Qualitäten, die gab's definitiv nicht”, betonte Baumann. Aber wie Nouri bei den Profis im Alltag funktioniert, das wollte er schon gern mal sehen.

Der plötzlich überholte Plan

Jetzt weiß Baumann, dass auch die erfahrenen Spieler den unerfahrenen Trainer mögen. „Natürlich muss man dieses Momentum mitnehmen: dass die Mannschaft ihm vertraut und dass in der Mannschaft der Glaube entstanden ist, mit dem Trainer einiges erreichen zu können”, sagte er.

Vermutlich spüren die Spieler, dass das, was Nouri sagt, zu dem passt, was er tut. Er finde es wichtig, Werte „selbst tagtäglich vorzuleben, statt sie nur vorzuschreiben”, sagte Nouri. „Es ist besser, wenn du selbst voranmarschierst.” Deshalb fordert er nicht nur Pünktlichkeit und Disziplin, sondern stellt auch mal eine halbe Stunde vor dem Training die Hütchen für die Übungen auf, die an diesem Tag anstehen.

Nouri ist selbstbewusst genug zu glauben, dass er nicht zufällig in der Bundesliga angekommen ist. „Das ist halt auch ein Weg, der mit viel Fleiß und beharrlicher Arbeit zu tun hat”, sagte er. „Es ist jetzt nicht so, dass das alles auf mich zugekommen ist.” Er hatte schon einen Karriereplan, aber zuletzt hat die Wirklichkeit diesen Plan überholt.

Eine Chance für Nouri

Jetzt hat er seine Chance. Jetzt kann er beweisen, wohin er seine erste Profi-Mannschaft mit seinem Stil zu führen vermag – und ob er die Leute in Bremen und umzu, die sich so sehr nach besseren Werder-Zeiten sehnen, damit überzeugt.

„Wir wollen mit viel Leidenschaft, mit viel Herz die Menschen mitnehmen”, sagte Nouri. „Ich glaube, das ist ein Riesen-Faustpfand, das wir haben mit dem Publikum. Das ist was ganz Besonderes.” Diese ganz besonderen Werder-Anhänger will der Trainer Nouri begeistern. „Die musst du abholen. Denen musst du das Gefühl geben, dass du bereit bist, alles für diesen Verein zu geben”, sagte er. Und er sagte das nicht nur. Er meinte das auch.