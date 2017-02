Werder-Trainer Alexander Nouri. (nordphoto)

Das 2:0 (2:0) beim FSV Mainz 05 sorgte am Samstag für Erleichterung und Freude bei den Grün-Weißen, die mit dem ersten Sieg seit zehn Wochen ein Lebenszeichen im Bundesliga-Abstiegskampf abgaben. "Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ich freue mich, dass sich die Mannschaft für eine ansprechende Leistung endlich einmal mit drei Punkten belohnt hat", sagte Werder-Trainer Alexander Nouri, der aber auch umgehend mahnte: "Wir müssen bescheiden bleiben."

Nach vier Niederlagen in den ersten vier Spielen des Jahres war der Druck auf den Bremer Coach immens geworden. Am 21. September 2016 hatte er beim 1:2 gegen Mainz als Interimstrainer sein Bundesligadebüt auf der Werder-Bank gegeben. Nur fünf Monate später war das Rückspiel zum persönlichen Endspiel für den 37-Jährigen deklariert worden. "Vielleicht gibt es jetzt in der kommenden Woche etwas weniger Fragen zu seiner Zukunft", sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. "Wir hatten immer die Überzeugung, mit Alex aus der Situation herauszukommen."

Zur Leistung des starken Werder-Keepers Felix Wiedwald sagte Nouri: "Er hat ein gutes Spiel gemacht und uns Sicherheit gegeben." (dpa/sto)