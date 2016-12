Max Kruse wurde für seinen Treffer gegen Hertha vom Trainer gelobt. (Imago)

„Dass Max ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns ist und werden wird, war ja klar, als wir ihn im Sommer verpflichtet haben“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Er hat uns die letzten Monate sehr gefehlt mit seiner Qualität, was Ballhalten betrifft, was Kombinationen betrifft, was aber auch halt den Torabschluss betrifft. Er ist auf einem sehr, sehr guten Wege. Wir sind absolut zufrieden.“

Bei seinem Tor zum entscheidenden 1:0 in Berlin profitierte Angreifer Kruse davon, dass Herthas Innenverteidiger Niklas Stark ihm den Ball in den Fuß spielte. Er profitierte aber auch von seiner Coolness, stoppte den Ball, wartete, schoss und traf. „In der Situation hat Max gut nachgesetzt, er hat den Fehler da erzwungen“, lobte Trainer Alexander Nouri. „Er hat das klasse gemacht.“ Zu Kruses Ruhe vor dem Tor sagte Nouri: „Das ist einfach dann auch eine Klasse für sich.“

Mittelfeldmann Clemens Fritz berichtete, er sei ein wenig nervös geworden, weil Kruse mit dem Torschuss so lange zögerte: „Ich dachte die ganze Zeit: Schieß doch, schieß doch! Die kurze Ecke ist doch offen!“ Kruse aber habe ihm gesagt, er habe gar nicht gewusst, wo der Torwart steht. Er sei nur darauf konzentriert gewesen, den Ball unter Kontrolle zu bringen. „War auch nicht einfach“, merkte Fritz an. „Der Ball, der hatte einen ganz schönen Drall.“ (als)