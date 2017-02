Wann geht's aufwärts mit Werder? Trainer Alexander Nouri mit Sorgenfalten auf der Stirn. (imago sportfotodienst, imago/DeFodi)

Thomas Delaney drosch auf den Rasen ein. Einmal, zweimal, dreimal sauste seine Faust auf das Gras. Böser Rasen! So sah es aus. Aber so war es ja nicht, das wussten alle, und das wusste auch Thomas Delaney selbst. Er war böse auf sich selbst.

Im Verbund mit Abwehrchef Lamine Sané und Torwart Felix Wiedwald hatte der Antreiber aus dem Mittelfeld es nicht geschafft, Augsburgs Koreaner Koo am Treffer zum 2:2 zu hindern, der den Spielverlauf einigermaßen auf den Kopf stellte. Und dem am Ende, in Minute 94, noch das Augsburger 3:2 folgte.

Ist nun auch schon Thomas Delaney, der neueste Spieler, von diesem Werder-Virus befallen worden? Von diesem Virus, der stets verhindert, dass Werder das Spiel schadlos übersteht? Von dieser hartnäckigen Defensiv-Schwäche, die auch in vermeintlich guten Spielen zuverlässig alles zum Schlechten wendet? „Wenn du schon in den guten Spielen keine Punkte holst, was willst du dann in den schlechten Spielen holen?”, fragte Fin Bartels, und sein Gesicht wirkte nicht besonders sorgenfrei dabei.

Kollektives Versagen

Um die Delaney-Frage zu beantworten: Ja, auch er, der in seinem dritten Spiel für Werder zum dritten Mal ein starker Mittelfeld-Antreiber war, hat eine Defensiv-Schwäche gezeigt. Dieses vermaledeite Ausgleichstor in Augsburg, das alles zum Kippen brachte, ist aber nicht nur auf Delaneys Versagen zurückzuführen. Und auf Sanés, und auf das von Wiedwald.

Das Trio hing nur am Ende der Fehlerkette. Dass der Ball unbehelligt vors Werder-Tor und Koos Füße gelangen konnte, war quasi ein kollektives grün-weißes Versagen. Niemand kümmerte sich um Augsburgs Flankengeber Paul Verhaegh.

Verhaegh konnte sich in aller Ruhe den Ball zurechtlegen, er konnte unbehelligt Koo anvisieren. Beim 3:2 sah es ähnlich aus, am Ende stand der überforderte Ulisses Garcia dem wuchtigen Raul Bobadilla gegenüber – und verlor den Zweikampf. „Es geht nicht, dass wir in der Nachspielzeit Eins-zu-eins-Situationen im Strafraum zulassen”, sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Es sei schwer zu begreifen, warum derart nachlässig verteidigt wurde. Max Kruse nannte Werders Abwehrverhalten „dilettantisch”.

Werder hat nicht zugepackt

Es lag nicht nur an den Garcia-Patzern im Duell mit Bobadilla, schon gar nicht allein. Das ist ein relativ schlechter Befund nach der Niederlage gegen eine Augsburger Mannschaft, die für lange Zeit nun auch noch ausscheidet aus dem Kreis der Kellerkinder. Viele Mannschaften sind es nicht mehr, mit denen Werder mittelfristig den Platz in der Abstiegszone tauschen könnte.

„Wir sind alle für die Niederlage verantwortlich”, sagte Werders Trainer Alexander Nouri in Augsburg. Damit hatte er eigentlich nur den jungen Garcia in Schutz nehmen wollen, aber es konnte als beunruhigende Bestandsaufnahme empfunden werden. Es war wieder kein Spiel, das geeignet war, Zweifel auch an ihm selbst auszuräumen. Seine Mannschaft hat den Ball gut laufen lassen, das ja. Sie hat aber nicht zugepackt, als sich die großen Konterchancen nach der verdienten 2:1-Führung boten.

Sie hatte ja sowieso schon vorher die klare Feldüberlegenheit nicht in klare Torchancen umwandeln können. Und dann verteidigte sie laut der Kruse-Kritik dilettantisch. Der Plan, den jungen Ulisses Garcia ganz hinten in die Dreierkette zu stellen, einen Jungen, der das noch nie gespielt hatte und auch nicht für besondere Zweikampfhärte steht, ging nicht auf. Und der Plan, Garcia ausreichend zu entlasten oder ihm entsprechend zu helfen, ging auch nicht auf.

Nouri kann die Mannschaft nicht heilen

Ob Nouri Abstiegskampf kann, ist unbekannt. Er ist da unerfahrener als viele seiner Spieler. Fakt ist nach mittlerweile 16 Nouri-Spielen lediglich, dass er nach (dem späten) Thomas Schaaf, nach Robin Dutt und Viktor Skripnik der vierte Werder-Trainer in Folge ist, der die Mannschaft nicht zu heilen vermag von diesem Virus Verteidigus. Kompaktheit, das war so ein Schlagwort, das Nouri bei seinem Amtsantritt im vergangenen Herbst gern benutzte.

Eine jederzeit defensiv kompakte Mannschaft aber ist Werder bislang nicht geworden. Allem Lob für ordentliche Leistungen und ansprechendes spielerisches Niveau zum Trotz. Es kommt entschieden zu oft vor, dass Werders Trainer am Ende des (Spiel-)Tages vor den Reportern sitzt, mit Recht seine Spieler für anständiges Engagement würdigt und aber leider, leider die Fehler in einigen „Sequenzen” bedauern muss.

Und womit soll dann die Häufung der unguten Sequenzen zu tun haben? Nur mit Pech? Schon bei Vorgänger Viktor Skripnik hatte sich der Verdacht aufgedrängt, dass es nicht nur Pech sein dürfte. „Du fragst dich: Wann willst du dich endlich mal belohnen?”, fragte Nouri nach der Niederlage von Augsburg. Ja, wann? Die derzeit naheliegendste Antwort wäre: Niemals, wenn ihr weiter so verteidigt.

Kein Team verteidigt schlechter

Es mag wie ein Treppenwitz der laufenden Saison klingen, dass Mannschaften von vergleichbarem spielerischen Niveau, zum Beispiel Frankfurt, Köln oder Berlin, doppelt oder gar mehr als doppelt so viele Punkte wie Werder haben. Dass eine – wie am Sonntag gesehen – vergleichsweise deutlich limitierte Mannschaft wie der FC Augsburg jetzt acht Punkte mehr als Werder hat.

Aber vielleicht ist das gar kein Treppenwitz. Die, haha: überraschende Erkenntnis ist ja, dass das Verteidigen zum Fußball dazugehört. Laut Bundesliga-Tabelle verteidigt kein Team schlechter als Werder. Die Wahrnehmung, dass Werder eigentlich ein ganz gutes Team ist, wirkt unter diesem Aspekt reichlich komisch.

Für zusätzliche und unfreiwillige Komik sorgte am Ende des 19. Spieltages noch die Online-Plattform „bundesliga.de”. Sie würdigte nicht nur den 3000. Treffer der Bundesliga-Geschichte für Werder, den von Max Kruse verwandelten Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 in Augsburg. Sie hob auch das 18. Spiel in Folge heraus, in dem Werder getroffen hatte. Das sei die aktuell längste Serie aller Teams und für Werder die längste seit mehr als sechs Jahren. Tja: Wie schön ist das denn?