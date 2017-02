Jetzt aber schnell: Das Team von Werder-Trainer Alexander Nouri braucht dringend mehr Punkte. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

All die Fußball-Phrasen: Sie werden zwar oft als Wort-Müll gebrandmarkt, schaffen andererseits aber einen gewissen Halt. Man kann sie nicht mehr hören und bedient sich ihrer dennoch immer wieder. So kamen sie alle wieder vor, die schönen Phrasen, als es im Weserstadion um das nächste Werder-Spiel ging, am Sonnabend gegen Borussia Mönchengladbach. Von Spiel zu Spiel denken. Eine Schippe drauflegen. An den Dingen arbeiten. Den Weg weitergehen. Mit Wut im Bauch spielen. Kompakt spielen. Gegen einen Gegner, den seine Kompaktheit auszeichnet. Die letzten Prozente herauskitzeln.

Stopp: Die letzten Prozente herausholen. Das war mehr als eine allgemeine und ewig gültige Fußball-Phrase. Das war die Kernthese, die über dieser Pressekonferenz mit Werders Trainer Alexander Nouri, Sportchef Frank Baumann und Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic lag. Es ist alles gut mit Werder, es fehlen nur noch die letzten paar Prozentchen. Dann wird aus all dem Guten auch ein guter Punktestand in der Tabelle. „Wir sind total überzeugt von den Abläufen“, sagte Nouri, „dieser Weg wird zwangsläufig zum Erfolg führen.“

Nie höher als mit zwei Toren Unterschied verloren

Es hörte sich wie eine schwer zu widerlegende Theorie eines Mathematik-Professors an: Wenn man beständig ganz knappe Niederlagen aneinanderreiht, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Sieges. Werders letzte Niederlage mit drei Toren liegt Monate zurück, es war jenes 1:4 gegen jenen Gegner, der am Sonnabend zum Rückrunden-Spiel ins Weserstadion kommt: Borussia Mönchengladbach. Alexander Nouri war da noch nicht mal Werders Cheftrainer, er wurde es erst einen Tag später. Seitdem hat seine Mannschaft nie höher als mit zwei Toren Unterschied verloren, seit Ende November sind alle Bremer Spiele mit nur einem Treffer Unterschied ausgegangen. Und so wie damals im letzten Spiel der Ära vor Nouri das Spiel gegen Gladbach eine gefühlte 0:8-Klatsche war, so fühlten sich die jüngsten Niederlagen wie gefühlte Siege an. Oder wenigstens Unentschieden.

So jedenfalls sprachen nach den beiden respektablen 1:2 gegen Dortmund und Bayern sowie dem unerklärlichen 2:3 in Augsburg Trainer, Manager und Spieler. Im festen Vertrauen auf die gute alte Redewendung, derzufolge steter Tropfen den Stein höhlt, werde sich die Belohnung in Form von Punkten bald einstellen. Wenn man nur weiter fest an sich glaubt und weiter so engagiert ans Werk geht. „Wir müssen in gewissen Situationen eben noch akribischer und noch fokussierter sein“, sagte Junuzovic. „Die Überzeugung in unseren Weg ist sehr groß“, sagte Nouri, „da kommen keine Zweifel auf.“ Er würde, wäre das inzwischen geschlossene Transferfenster immer noch offen, keine Notwendigkeit erkennen, noch einen Abwehrspieler zu verpflichten, sagte Baumann.

Das hörte sich alles gut an. Es fehlt aber der Beweis, dass das alles stimmt. Dass es wirklich so ist, wie die knappen Ergebnisse vermuten lassen: Dass Werder ganz dicht dran ist. Dass die Erklärung dafür, dass Werder andauernd mindestens ein Gegentor zu viel bekommt, nicht daran liegt, dass Werder schlecht verteidigt. Sondern daran, dass einzelne Werderaner in einzelnen Situationen schlecht verteidigen. „Wenn du gegen Augsburg nur so wenig Chancen des Gegners zulässt – ich glaube, es waren sieben Torschüsse –, dann stimmen die Abläufe“, sagte Nouri. Wer das Spiel in Augsburg noch mal vor seinem geistigen Auge durchgeht, wird sich aber erinnern, dass Augsburg vor Werders Führung zum 1:0 seinerseits mehrfach den Führungstreffer knapp verpasste. Werders Defensive wirkte auch da alles andere als stabil, nicht nur bei den späteren Gegentoren. Zwar dominierte Werder zunehmend. Aber hatte bis auf ein paar Kleinigkeiten, aus denen leider, leider Gegentore wurden, wirklich alles gepasst?

Dreierkette riskant

Man kann dieses Spiel vom vergangenen Sonntag so lesen, man kann es aber auch anders lesen: Der Griff zur Dreierkette mit dem jungen Ulisses Garcia erwies sich als zu riskant. Das 18. von 19 Saisonspielen abzuliefern, in dem Gegentore eingesteckt werden mussten, spricht eher für ein grundsätzliches Problem statt nur für ein paar kleine verbesserungswürdige Sequenzen. Zumal es in Augsburg auch so war, dass gegen die neben Darmstadt, Ingolstadt und dem HSV offensiv bislang harmloseste Mannschaft drei Tore kassiert wurden. Gegen die genannten vier Teams hat Werder sich in mittlerweile fünf Spielen insgesamt zehn Gegentore geleistet.

Es ist das Schöne am Fußball – auch diese Weisheit wurde nicht ausgelassen an diesem Donnerstag im Weserstadion –, dass alles sehr schnell gehen und sich ändern kann. Ein Erfolg gegen Mönchengladbach könnte im Nu eine andere Stimmung, eine andere Wahrnehmung erzeugen. Für Baumann, Nouri, Junuzovic und die anderen geht es um eine Art Beweisführung. Sie können in diesem Spiel sich selbst und der Außenwelt zeigen, dass es eventuell doch stimmt, dass nur ein paar Prozente gefehlt hatten. Dass dann sozusagen endlich mal der Tüchtige auch das notwendige Glück erzwungen hätte.

Sie müssen es beweisen – und sie haben dazu jetzt gegen einen gerade wieder erstarkten und selbstbewussten Gegner, der mit einem für eine Champions-League-Saison bestückten Kader anreist, die Gelegenheit dazu. Sie wissen es ja nur zu gut, dass sie es erst noch beweisen müssen. Sonst werden die Zweifel am Gesamtkonstrukt ­Werder weiter zunehmen. „Was soll ich noch ­darüber reden?“, fragte irgendwann Zlatko ­Junuzovic in Richtung der Journalisten und ein bisschen auch in seine eigene. Punkte, man brauche Punkte. Punkt. Und sein ­Trainer sagte: „Das Einzige, was hilft, ist sportlicher Erfolg.“ Dann sagte Nouri erst einmal nichts. Und dann: „Ja. That‘s it.“