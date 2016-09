Alexander Nouris Chancen, dauerhaft Cheftrainer bei Werder zu sein, sind nach den ersten sechs Tagen im Amt nicht kleiner geworden. (dpa)

Alexander Nouri wird am morgigen Dienstag das erste Werder-Training der Woche leiten. In der Trainerfrage ändert sich bei Werder damit nichts - „und daran wird sich zeitnah auch nichts ändern“, teilte Sportchef Frank Baumann dem WESER-KURIER auf Anfrage mit. Damit wird Nouri auch am nächsten Sonnabend im Auswärtsspiel gegen Darmstadt 98 als Werder-Trainer auf der Bank sitzen.

Nouris Chancen, sogar dauerhaft Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft zu sein, sind nach den ersten sechs Tagen im Amt nicht kleiner geworden. Parallel, so Baumann am Wochenende, werde Werder den Trainermarkt aber weiterhin sondieren. Am Sonnabend feierte Werder mit einem 2:1-Sieg über den VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit den ersten Sieg der Saison.