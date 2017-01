Gut so, Jungs! Und nächstes Mal bitte noch etwas konzentrierter: Werder-Trainer Alexander Nouri im Kreise seiner Spieler nach dem 1:2 gegen das Spitzenteam aus Dortmund, dem nun gleich das Duell gegen das Spitzenteam FC Bayern folgt. (nordphoto / Kokenge, nordphoto)

Am Dienstagmittag hat sich Alexander Nouri verwandelt. Ein bisschen wenigstens. Aus dem Werder-Trainer wurde jemand, der zwar immer noch der Werder-Trainer war. Aber vor allem war er ein Werder-Reporter, mit einer nachgestellten Live-Reportage aus dem Weserstadion. Also, Anpfiff im Spiel gegen Dortmund: „Da haben wir direkt eine super Szene“, kommentiert der Trainerreporter, „eine Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Claudio will den Ball durchstecken. Auf, auf?. . . Wer war das, der mitgelaufen ist?. . . Auf Fin, glaube ich. Das ist von den Abläufen super aufgegangen! Da hat Robert den Schmelzer unter Druck gesetzt, der quer spielt, und wir haben in der Mitte durch Serge ′ne Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Und spielen schnell nach vorne. . .“

Leider ist dann wenig später das 1:0 für den BVB gefallen. Aber mit seiner detaillierten Schilderung hat Nouri auch gleich noch etwas anderes umgewandelt. Die erste Viertelstunde der Partie gegen das Spitzenteam aus Dortmund war bislang so gedeutet worden, dass Werder sich vom Spitzenteam einschüchtern ließ. Zu wenig Mut, zu viel Respekt. „Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir gut ins Spiel reinkommen“, sagte hingegen Nouri. Es war die Dortmunder Führung, zustande gekommen durch eine, so Nouri, „unglückliche Aktion“, die die Bremer dann erst mal so eingeschüchtert und verunsichert aussehen ließ. Und nicht der zu große Respekt vorm großen Gegner, gegen den seit vier Bundesliga-Duellen nicht mehr gewonnen wurde.

Gegen den FC Bayern München, noch etwas mehr ein Spitzenteam als Borussia Dortmund und am Sonnabend nächster Gegner im Weserstadion, hat Werder seit 19 Spielen nicht mehr gewonnen. 2008 kam zum vorerst letzten Mal ein Bremer Erfolg heraus, es war jenes sagenhafte 5:2 von Diego, Özil und Co. in der Allianz-Arena. Seither kassierte Werder in 19 Bayern-Spielen 63 Bayern-Tore. Werder gegen Bayern, einst wegen der teilweise äußerst verbissen ausgetragenen Konkurrenz ein ganz besonderes Spiel, ist zuletzt eigentlich nur wegen dieser total einseitigen Statistik ein besonderes Spiel gewesen.

Nouri fordert „Haltung“ von seinen Spielern

Nouri vermeidet es, von einem besonderen Spiel zu sprechen. Er betont lieber, dass er versucht, sein Team so vorzubereiten wie immer. Dahinter steckt etwas, was längst zu einem Schlüsselwort des Trainers Alexander Nouri geworden ist: die Vokabel „Haltung“. Leidenschaftlich spielen, mutig spielen, sich gegenseitig vertrauen, miteinander kommunzieren, das Ego hinter das Teamziel stellen, all das zusammen soll dieses Schlüsselwort ausmachen, und es soll etwas sein, „was ich nicht vorschreiben kann, sondern vorleben möchte“, sagt Nouri. Er will, dass seine Spieler immer mit dieser Haltung antreten, und nicht: dass sie sich vor diesem besonderen Spiel gegen einen besonderen Gegner mal ganz besonders viel Mut zusprechen müssen. Am vergangenen Wochenende sei das doch auch so gewesen, dass ein sehr starker Gegner ins Weserstadion gekommen ist.

„Ich versuche, die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie an sich glaubt und eine gewisse Überzeugung von ihrer eigenen Stärke hat“, sagt Nouri. Wie weit Nouri, seit rund vier Monaten Werders Cheftrainer, in der Vermittlung dieser Haltung inzwischen gekommen ist, lässt sich am Sonnabend ganz gut überprüfen. Erstmals spielt eine von ihm betreute Bremer A-Elf gegen die Bayern. Richtige Katastrophenspiele, in denen Werder sich praktisch mut- und kampflos ergeben hat, sind unter Nouris Führung bislang noch nicht herausgekommen. Unter seinen Vorgängern hat es solche Spiele bisweilen gegeben. Trainer Thomas Schaaf hatte in seinen letzten Trainer-Jahren etliche Partien dabei, in denen Schaafs Elf sechs Gegentore fing, Robin Dutt brachte es in drei Bayern-Spielen auf 18 Gegentore. Und auch Viktor Skripniks Werder ging in München zuletzt mit 0:6 unter.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Dortmund-Spiel

Für Nouri erweist es sich als Vorteil, dass seine Mannschaft gerade gegen eine Spitzenmannschaft gespielt hat. Argumentiert Nouri, der „viele wichtige Erkenntnisse“ aus dem Dortmund-Spiel gewonnen haben will. Die Wichtigste sei, „dass wir kein frühes Gegentor kassieren“, sagt er. So weit, wie er womöglich in der Vermittlung einer Haltung schon gekommen ist, so unweit ist er dabei in der Abschaffung von Unkonzentriertheiten gekommen. Gegen Dortmund führten letztlich zwei Unaufmerksamkeiten zu den Gegentreffern. Keine Superaktionen, gegen die man angesichts der Klasse des Gegners einfach nichts machen kann. Nouri sagt, dass das ganz schön nervt, dass die Gegentore so gefallen sind, wie sie gefallen sind. Immer voll aufmerksam sein, das gehört dann irgendwie auch zu diesem Oberbegriff Haltung, und was das anbelangt: tja, ist wohl noch Luft nach oben.

Es gibt im Übrigen noch ein zweites Spiel neben dem BVB-Spiel, das Nouri wichtige Erkenntnisse für das Bayern-Spiel geliefert hat: das Bayern-Spiel in Freiburg am vergangenen Freitag. Da hätten die Freiburger „mit allen Mann für die Balleroberung gekämpft“, sagt er. Und zeigte sich beeindruckt, wie die Freiburger unter Zuhilfenahme der Außenstürmer bisweilen eine Sechserkette gegen die Münchner Übermacht geformt hätten. Das Siegtor für die Bayern fiel dann erst in der Nachspielzeit. „Im Fußball ist alles möglich, immer noch“, sagt Alexander Nouri.