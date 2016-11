Kehrt Jaroslav Drobny zurück ins Werder-Tor? (imago)

Der Werder-Trainer möchte sich noch nicht festlegen. Vor dem Nordderby gegen den HSV lässt Alexander Nouri die Torwartfrage weiter offen. Unmittelbar vor der Partie gegen Frankfurt war Drobny nach seiner Handgelenksverletzungs ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ein Einsatz im Heimspiel, das 1:2 verloren ging, kam allerdings zu früh für ihn. Inzwischen kann Nouri konstatieren: "Jaro konnte ohne Probleme trainieren."

Der Werder-Trainer betonte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Hamburg allerdings auch, dass Drobnys Genesung nicht automatisch gleichbedeutend mit einer Rückkehr in die Bremer Startelf sein müsse. "Wiedi hat auch gute Leistungen abgerufen in den letzten Spielen", sagte Nouri. Und auch für Drobny fand er lobende Worte: "Er hat eine hohe Akzeptanz in der Mannschaft, ist eine gestandene Persönlichkeit", so Nouri, der der offenen Torwartfrage sogar etwas Positives abrang: "Dass das keine einfache Entscheidung ist, spricht auch für die Leistung der Torhüter." (nsc)