Werders Interimstrainer Alexander Nouri und Ousman Manneh wollen gegen Darmstadt erneut gemeinsam jubeln. (dpa)

In seinen ersten beiden Bundesligaspielen hat Ousman Manneh gezeigt, welch talentierter Stürmer er ist. Bei der Partie in Darmstadt kehrt Aron Johannsson nach seiner Sperre zurück. Trotzdem dürfte Manneh Chancen auf seinen dritten Einsatz haben. Trainer Alexander Nouri jedenfalls lobte: „Er hat in den beiden Spielen viele Argumente für sich sammeln können.” Manneh habe „sehr, sehr gute Fitnesswerte”, so Nouri: „Von daher mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass er körperlich der Situation nicht gewachsen wäre.”