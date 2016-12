Thomas Delaney bei der Vertragsunterzeichnung mit Werder im August 2016. (nordphoto)

Alexander Nouri erzählte, er habe sich mit dem 25 Jahre alten Dänen bereits getroffen. Das Gespräch empfand er als sehr konstruktiv. Man spüre, das Delaney „schon in jungen Jahren Verantwortung als Kapitän getragen hat. Das kommt auch im persönlichen Gespräch rüber: dass er genau weiß, was er will, und dass er sich Gedanken macht.“

Am Sonntag bestritt Delaney sein letztes Spiel für Kopenhagen, danach prophezeite sein Trainer Ståle Solbakken: „Er wird Werder prägen.“ Auch Nouri glaubt, dass die Werder-Fans auf Delaney hoffen dürfen. „Wir haben schon die Fantasie, dass er uns weiterhilft“, sagte er. „In den Spielen, die ich gesehen habe, fand ich ihn sehr, sehr spannend, sehr interessant.“

Delaney sei ein sehr laufstarker und auch torgefährlicher Mittelfeldspieler, zudem ein absoluter Teamspieler, so Nouri: „Wir freuen uns auf ihn.“