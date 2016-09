Alexander Nouri will in den nächsten Tagen viele Einzelgespräche führen. (nordphoto)

Die Mannschaft war nach der Demission von Skripnik geknickt. Natürlich gehe sowas nicht spurlos an den Spielern vorbei. Einige hätten viel mit dem Trainer erlebt und ihm viel zu verdanken. Er ist sich aber sicher, dass alle mit dem ersten Training unter Nouri wieder den Blick nach vorne richten werden.

Wie verhält sich Nouri während des Spiels an der Seitenlinie? "Ich bin ein emotionaler Typ." Je nachdem, wie das Spiel verläuft, reagiere er eben.

Im Falle einer externen Cheftrainer-Lösung könnte Nouri wieder zur U23 zurückkehren. Daran verschwende er derzeit aber keine Gedanken, sagt Nouri. Er lebe den Moment.

Thomas Wolter und Frank Bender werden interimsweise die U23 von Werder übernehmen.

Der neue Trainer muss verfügbar sein. Dies schließe nicht aus, dass der neue Trainer bereits irgendwo unter Vertrag steht, sagt Baumann.

Baumann will auch in Zukunft die Qualität von Frings und Kohfeldt nutzen. Man wolle keinen Trainer, der acht bis zehn Mitarbeiter mitbringt. Was für die Co-Trainer gilt, gelte auch für Torwart- und Athletik-Trainer. Natürlich sei trotzdem vorstellbar, dass der neue Trainer einen Co-Trainer mitbringt.

Natürlich will Nouri die Defensive verbessern. Es sei doch klar, dass die Abwehr stehen muss, wenn man Spiele gewinnen will.

Nouri über Mainz: Natürlich habe man gesehen, dass die Mainzer stark seien. Viel mehr möchte er aber nicht sagen. Man werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, um sich richtig auf den Gegner einzustellen.

Baumann kann nicht verstehen, dass man im Zuge der Skripnik-Beurlaubung von einer "würdelosen Aktion" spricht. Alle Beteiligten hätte den Eindruck, dass der Vorgang vollkommen in Ordnung abgelaufen sein. Man habe offen und ehrlich miteinander gesprochen und dann noch in der Nacht die Entscheidung getroffen - auch auf Wunsch von Skripnik.

Baumann gesteht Fehler ein. "Wer nach drei Spieltagen mit null Punkten dasteht, kann nicht behaupten alles richtig gemacht zu haben."

Serge Gnabry hat sich eine Oberschenkel-Blessur zugezogen und wird heute und morgen mit dem Training aussetzen. Ob er spielen kann, wird sich kurzfristig entscheiden.

Auch die U23-Spieler können sich Hoffungen auf Einsätze machen. Zumindest werden Ousman Manneh und Niklas Schmidt mit den Profis trainieren.

Nouri sucht den Schulterschluss zu den Fans. Er sei noch immer berührt, mit wie viel Leidenschaft sich die Menschen mit Werder identifizieren. Man wisse, dass man aber auch die entsprechende Leistung bringen müsse, um die Zuneigung zu rechtfertigen.

In Bezug auf sein Trainer-Team hebt Nouri erneut den Mannschaftsgedanken hervor. Ihm sei es wichtig, als Einheit aufzutreten. "Egoismen brauchen wir nicht."

Clemens Fritz muss sich wohl keine Sorgen machen auf der Bank zu landen. Er sei ein wichtiger Spiel, an dem Nouri nicht zweifeln wolle.

In Sachen Torwart-Position will sich Nouri alles offen halten. Dazu werde er sich intensiv mit Torwart-Trainer Christian Vander austauschen.

Nouri hat angekündigt, viele Einzelgespräche zu führen. Dabei werde es auch darum gehen, von den Spielern zu hören, was diese gerne verändern würden. Hintergedanke: Wer glaubt stark involviert zu sein, identifiziert sich stärker mit der Aufgabe und wird automatisch besser. Er betont immer wieder, wie wichtig es ist, dass auch die Spieler mehr Verantwortung übernehmen.

Wie Nouri den Ausfall von Johannsson kompensieren wird, verrät er nicht. Eine Chance für Johannes Eggestein ist damit nicht zwangsläufig verbunden. "In den kommenden Tagen ist jeder eingeladen, alles rauszuhauen", dann werde man sehen.

Zum Thema Schaaf sagt Baumann: Man werde keine Namen kommentieren - auch diesen nicht.

Nachfrage zur Zukunft von Nouri: Die Wahrscheinlichkeit, dass Nouri auch am Sonnabend auf der Bank sitzen werde, sei groß, so Baumann.

Nouri habe wenig geschlafen in den letzten 24 Stunden. Jetzt überlege er viel, an welchem kleinen Detail man noch etwas drehen könne. Schließlich ist die Zeit zum Spiel sehr knapp. Jetz gilt für ihn: "Als Erster kommen, als Letzter gehen und dann sehen, was dabei rauskommt."

Baumann sagt, dass Nouri definitiv das Spiel gegen Mainz machen werde. Wie viele Spiele im Anschluss noch folgen werden, könne er noch nicht sagen. Man sondiere intensiv den Trainer-Markt. Man solle aber auch nicht ausschließen, dass Nouri auch längerfristig das Ruder übernimmt.

Wie wird Werder gegen Mainz stehen? Defensiv? Offensiv? Auch dazu will Nouri noch nichts sagen. Er wolle raus auf den Platz und die Spieler kennenlernen, dann könne man sehen, was möglich ist.

Über den Gegner Mainz 05: Wichtiger als der Fokus auf die Mainzer sei der Blick auf "Uns". Man müsse wieder eine Haltung entwickeln und ein "Signal nach außen" setzen.

Nouri über seine Fußball-Philosophie: Erst müsse er die Mannschaft genauer kennenlernen, um herauszufinden, was überhaupt man umsetzen kann. Spielstrategien und große Pläne seien jetzt nicht das Gebot der Stunde.

Für Nouri kam die Aufgabe überraschend. Er sagt von sich, dass er positiv und voller Energie ist. An ein längerfristiges Engagement mag er erstmal gar nicht denken. "Ich lebe den Moment", sagt er. Im Fußball sei langfristiges Planen schwierig.

Nouri geht es in erster Linie darum, die Köpfe wieder freizubekommen und "in die Herzen" zu kommen. Er werde viele, viele Gespräche führen. Es gehe darum, wieder das Positive hervorzuheben. Er und sein Team wollen als Beispiele vorangehen.

Was zeichnet Nouri im Gegensatz zu Skripnik aus? Baumann: "Möchte beide Trainer nicht miteinander vergleichen. Wir brauchten eine gute und schnelle Lösung. Jemand der Verein und die Mannschaft kennt und der Impulse setzen kann." Zudem erwarte er ein ganz anderes Auftreten der Mannschaft.

Begleitet von einem Blitzlichtgewitter nehmen Nouri und Baumann Platz auf dem Podium.

Herzlich Willkommen zu unserem Liveticker! Auf der heutigen Pressekonferenz hätten Viktor Skripnik und Frank Baumann Fragen rund um das Mittwoch-Spiel gegen Mainz 05 beantworten sollen. Doch der Trainer ist mittlerweile Geschichte, so dass dieser Pressetermin einen ganz anderen Dreh bekommt. Es ist der erste öffentliche Auftritt mit Alexander Nouri als (Interims)-Trainer der Mannschaft. Nouri trainierte zuvor die U23.