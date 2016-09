Mann im Zentrum: Alexander Nouri im Kreis der Werder-Profis, die er nun aus dem Tal des Misserfolgs herausführen soll. (dpa)

Man könnte versuchen, ganz nüchtern an die Sache heranzugehen. Es ist erst der vierte Spieltag der Bundesliga, und auch nach einem weiteren Null-Punkte-Spiel an diesem Mittwoch gegen Mainz 05 hätte Werder, so viel steht fest, noch 30 Spiele. Könnte theoretisch also noch 90 Punkte holen. Es kommt mit diesem Mainz 05 definitiv eine schlagbare Mannschaft ins Weserstadion. Werder hat von den letzten vier Duellen keines verloren. Es könnte etwas gehen an diesem Mittwochabend, der eigentlich ein ganz normaler Bundesliga-Mittwochabend ist. Rein tabellarisch betrachtet, wird er lediglich etwas hervorbringen, was noch sehr unfertig ist.

Und doch hat es Werder Bremen geschafft, diesem unschuldigen Mittwochabend seine Normalität zu nehmen. Ganz nüchtern und gelassen auf dieses Spiel zu schauen, das wird in Fußball-Bremen wohl kaum einer hinbekommen. Das wird wohl nicht mal Werders Sportchef Frank Baumann hinbekommen, der inoffizielle Bremer Meister im Gelassen-Sein. Dieser vierte Spieltag hat aus Bremer Sicht das Potenzial, zu einem sehr bedeutsamen Spieltag der Werder-Historie zu werden.

Nouri hat keine Bundesliga-Erfahrung

Er könnte ein Wendepunkt im Saisonverlauf sein, er könnte der Startpunkt einer neuen Trainer-Ära sein – und er könnte das auch alles nicht sein. Selbst dann hätte er aber von seiner Bedeutsamkeit kaum etwas verloren. Nicht für den Trainer Alexander Nouri, nicht für dessen Vorgesetzten Frank Baumann und auch nicht für den Verein Werder Bremen. Es ist ein noch sehr, sehr früher Zeitpunkt in der Saison. Aber in seiner Bedeutungswucht steht dieses Spiel gegen Mainz 05 trotzdem fast schon auf einer Stufe mit jenen fiebrigen Dramen gegen Stuttgart oder Frankfurt im Abstiegsfinale der vergangenen Saison.

Alexander Nouri, der noch nie ein Profiteam in ein Bundesliga-Spiel geführt hat und am Wochenende gegen Viktor Skripnik ausgetauscht worden ist, hat es dabei ganz leicht und ganz schwer zugleich. Das ganze Stadion wird quasi hinter ihm stehen. Viktor Skripnik hätte diese bedingungslose Unterstützung so nicht mehr bekommen, nicht nach diesem Saisonstart und erst recht nicht nach diesem sportlichen Offenbarungseid beim 1:4 in Mönchengladbach. Nouri weiß nur zu gut, wie wertvoll der Support von den Rängen ist. „Ich bin immer wieder ergriffen, wenn ich an Spieltagen rund um das Stadion unterwegs bin. Da ist so viel Liebe bei den Fans. Sie sind unser zwölfter Mann, das ist Fakt“, hat Nouri am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz als Werders Interimstrainer gesagt.

Nouri will die Werder-Profis motivieren

Er hat auch gesagt, dass er in die Herzen der Spieler muss. Dass es weniger um taktische Winkelzüge oder die Beachtung einer Spielphilosophie geht. Dass es viel mehr um die Leidenschaft geht, um ein Wir-können-das-doch-schaffen-Denken. Das ist, wenn man so will, eine der leichteren Übungen im Trainerberuf. Ein neuer Trainer hat immer einen Bonus. Allemal, wenn er so unvorbelastet daherkommt wie Alexander Nouri, dessen erfolgreiche Arbeit als Werders U-23-Trainer den Bonus noch ein bisschen größer macht. Und einer Mannschaft, an der der Selbstzweifel nagt, kann ein neuer Trainer viel leichter neuen Mut einflößen als der Trainer, mit dem die Mannschaft erst auf die schiefe Bahn des Selbstzweifels geraten ist. Mit einem Schuss Bösartigkeit könnte man formulieren: Einen kurzfristigen Stimmungsumschwung, den haben schon viele neue Trainer hinbekommen, den hat ja selbst Viktor Skripnik einst hinbekommen.

Alexander Nouri hatte am Montag die Formulierung benutzt, dass er ein Träumer sei. Er hatte damit andeuten wollen, dass er sich eine Karriere als Erstliga-Trainer wünscht. Natürlich tut er das, auch wenn angesichts der sportlichen Situation des SV Werder im Moment nichts anderes zählt als der Moment. Ein Erfolg gegen Mainz würde aus dem Interimstrainer Nouri schon etwas mehr den Cheftrainer Nouri machen können. So ist das nun mal im Fußball, könnte man in Anlehnung an den Fußball-Philosophen Viktor Skripnik anmerken.

Auch Nouri muss Ausfälle kompensieren

So schnell, so leicht, so schwer – die Größe der Aufgabe, vor der Nouri und seine Spieler an diesem Mittwochabend stehen, ist immer noch da. Da ließen sich noch so viele Pluspunkte auflisten. Nouri führt definitiv den Tabellenletzten aufs Feld, der definitiv ein massives Gegentor-Problem hat. Bei dem zuletzt ein erstes Gegentor im Spiel ausgereicht hat, um eine deutlich spürbare allgemeine Verunsicherung auszulösen. Dem wichtige Spieler nicht zur Verfügung stehen, der im Angriff keinen Pizarro hat, keinen Kruse, keinen Bartels und noch nicht mal einen Johannsson.

Aber, um noch ein paar Pluspunkte aufzuzählen: Es kommt jetzt Mainz. Was statistisch gesehen eine gute Sache ist für Nouri. Hatte er mit Werder II nicht neulich gegen Mainz II gewonnen? Und wie war vor zwei Jahren noch mal das Bundesliga-Debüt seines Vorgängers Viktor Skripnik ausgegangen? Jawohl, 2:1 gegen Mainz.