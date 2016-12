Werders Coach Alexander Nouri. (nordphoto)

Das war's von der Pressekonferenz. Die Beteiligten geben sich wie gewohnt optimistisch, Sané und Bauer werden am Sonnabend wahrscheinlich auf dem Platz stehen.

Nouri zum Advent: "Ich würde lieber Tore öffnen".

Nouri sagt zum großen Kader, dass dieser eine Herausforderung sei und man versuche mit den Spielern viel zu sprechen.

Ingolstadt werde nach aktuellem Stand von 206 Fans begleitet.

Dass im Winter kein weiterer Spieler verpflichtet werde "ist der Stand heute", sagt Baumann.

Nach dem Spiel gegen Hamburg habe man erkennen können, dass die Mannschaft mit dem einen Punkt unzufrieden sei, sagt Nouri.

Konkret sagen, wieviele Punkte er bis zur Winterpause erwarte, will Baumann aber nicht.

Baumann sagt es sei wichtig, dass man Punkte hole. "Es ist mir egal, wie das passiert". Dabei sei auch nicht entscheidend, dass man am Sonnabend zu null spiele. "Am Samstag zählen ausschließlich drei Punkte".

Auch Baumann sagt, dass man "intensiv an Verbesserungen arbeitet" und es nichts bringe, "verrückt zu spielen". Er spricht nochmal die verletzten Spieler an. Jetzt seien aber fast alle wieder da und mit dem Kader sei man zufriedne. "Wir sind davon überzeugt, dass wir sehr schnell auf die Erfolgsspur zurückfinden".

Angesprochen auf die Torwartdiskussion sagt Baumann erneut, dass man im Winter keine weiteren Spieler verpflichten möchte.

Nouri sagt, dass der Fitnesszustand nur ein Punkt sei und andere Faktoren auch wichtig seien. Man sei guter Dinge, dass die Spieler in der Lage sind, am Sonnabend "90+x zu marschieren.

"Ich fand, dass Robert gegen Hamburg ein gutes Spiel gemacht hat", sagt Nouri. "Dementsprechend sind die Chancen auch groß, dass er spielt".

"Ich will auf jeden Fall spielen", sagt Sané zu seiner Rolle. Er wolle der Mannschaft helfen und sie vorantreiben.

"Ich bin wieder da", sagt Sané. .Man habe sich mit dem Trainer abgesprochen und Zeit gelassen.

Nouri hat sich mit Bauer über dessen ehemaligen Verein Ingolstadt ausgetauscht. "Er konnte uns schon den ein oder anderen Hinweis geben", so Nouri.

"Klar ist, dass wir auf eine Mannschaft treffen die ein sehr gut abgestimmes Pressing haben", sagt Nouri zum Gegner. Man wolle selbst möglichst wenig Feler in der eigenen Hälfte produzieren und natürlich auch Torchancen herausarbeiten und verwerten. "Definitiv wollen wir das Spiel gewinnen"

Die Gegentore zum besonders frühen bzw. späten Zeitpunkt "nervt uns natürlich alle", stellt Nouri klar.

Man sei trotz Rückendeckung darauf angewiesen, die Punkte zu holen, so Nouri. Aber bei seinem Job gehe es auch um eine gewisse Gelassenheit. Er sei "voller Überzeugung" von seiner Arbeit und bleibe "voll optimistisch".

Nouri sagt, er freue sich auf das Spiel am Sonnabend, aber "es geht weniger um mich", sondern um die Mannschaft.

"Lamine ist ein sehr wichtiger Spieler für uns - durch seine Persönlichkeit, Erfahrung und Präsenz die er auf dem Spielfeld ausstrahlt", lobt Nouri den Podiumsgast. "Wenn er 100% fit ist, ist er definitiv ein Spieler, der spielt"

Das Spiel sei "extrem wichtig", sagt Nouri. Man wolle das Spiel natürlich auf jeden Fall gewinnen. Nouri sagt, dass sich Ingolstadt in den letzten zwei Spielen etwas Rückenwind erarbeitet habe und über "Kampf und Leidenschaft" komme. Er erwartet einen "Fight um den zweiten Ball".

"Die Bobenunterstützung werden wir definitiv haben", sagt Baumann zum noch nicht ganz ausverkauftem Stadion. Man wolle mutig nach vorne spielen. "Unser Anspruch muss es sein, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen", so der Sportchef.

"Max wird morgen voraussichtlich wieder ins Training einsteigen", sagt Nouri. Nach dem Training wisse man mehr. Ob er gegen Ingolstadt spielen kann steht damit noch nicht fest.

Am Sonnabend ist das Stadion noch nicht verkauft, es gibt in allen Bereichen des Stadions noch Plätze.

Baumann lobt nochmal die Bedingungen im Zillertal. Dabei sollen auch alle möglichen Neuzugänge sein. Es werde auch wieder eine Fanreise geben - in Bremen sind zu dem Zeitraum Ferien - sagt Baumann.

Das erste Trainingsager für den Sommer 2017 steht fest - vom 5. bis zum 14.7. fährt Werder wieder ins Zillertal.

