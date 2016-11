Claudio Pizarro absolviert am Dienstag Teile des Mannschaftstrainings. (nordphoto)

Bereits am Vormittag kündigte Alexander Nouri an, dass der Stürmer am Nachmittag zu seinen Kollegen stoßen werde. Was die Chancen für eine Kadernominierung gegen Schalke 04 angeht, hielt sich der Werder-Trainer bedeckt. Es sei wichtig, das richtige Maß zu finden und sich "da jetzt jeden Tag auszutauschen", so Nouri. Aufgrund der langen Ausfallzeit dürfte es aber unwahrscheinlich sein, dass Pizarro gegen Schalke 04 schon einsatzbereit ist. In dieser Saison konnte der Peruaner noch kein Spiel für Werder bestreiten.

Neben Pizarro machte auch Jaroslva Drobny einen weiteren Schritt in Richtung Genesung. Der Torhüter konnte am Vormittag seinen Gips ablegen und eine Einheit zur Rehabilitation und Stabilisation absolvieren. (wk)