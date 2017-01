„Ich mag es, hart zu trainieren und abends todmüde zu sein": Stürmer Claudio Pizarro, mit seinen 38 Jahren inzwischen der älteste Feldspieler der Bundesliga, im Werder-Trainingslager von Alhaurin el Grande. (Andreas Gumz, gumzmedia)

Die Geschichte, die Claudio Pizarro am Donnerstag erzählt hat, spielt im Jahr 1999. Da war Pizarro gerade zu Werder gewechselt und fuhr zum ersten Mal mit seinem neuen Klub ins Trainingslager. In Belek teilte sich der damals 20-Jährige ein Doppelzimmer mit einem gewissen Frank Baumann – für Pizarro offenbar eine einschneidende Erfahrung. „Um 23 Uhr hat Frank das Licht ausgemacht und gesagt: ,Ich schlafe jetzt‘“, berichtete Pizarro in Alhaurin mit gespielter Entrüstung. „Das war für mich ein Schock! Ich habe eine Stunde mit offenen Augen im Bett gelegen und darauf gewartet, dass ich müde werde.“

Anderes Standing als vor 17 Jahren

Seit seinem ersten Trainingslager sind viele Jahre vergangen, und inzwischen hat Pizarro ein ganz anderes Standing als damals vor 17 Jahren. Die meisten Werder-Spieler teilen sich in Alhaurin ein Zimmer mit einem Mannschaftskollegen; Pizarro gehört zu den wenigen, die ein Einzelzimmer bezogen haben – und sich bei der Frage, wann Schlafenszeit ist, mit niemandem abstimmen müssen. „Das ist besser für mich“, sagte Pizarro. Er hat es gleich am ersten Abend ausgenutzt – um ein bisschen fernzusehen, und dann: früh schlafen zu gehen. Er ist ja inzwischen ein „erfahrener Spieler“, wie Pizarro gerne mit einem Schmunzeln sagt, um das Wort „alt“ zu vermeiden.

Claudio Pizarro fährt gern ins Trainingslager, die Vorbereitung gehört für ihn Jahr für Jahr zu den schönsten Aspekten des Fußballerlebens. „Ich mag es, hart zu trainieren und abends todmüde zu sein“, sagte Pizarro. „Weil ich weiß: Nur mit einer guten Vorbereitung kann ich eine Saison gut durchstehen.“ Die laufende Saison will er auf jeden Fall noch durchstehen, so lange läuft sein Vertrag bei Werder. Die spannende Frage ist: Geht es danach weiter? Andersherum gefragt: Ist das Trainingslager in Alhaurin sein letztes Trainingslager?

Gute Nachrichten für Werder?

Pizarro sagte am Donnerstag: „Wenn es gut läuft, mache ich auf jeden Fall weiter.“ Mit „gut laufen“ meint er weniger den sportlichen Erfolg. Den strebt Pizarro immer an („Ich will, dass wir in der Rückrunde viel mehr Punkte holen als in der Hinrunde“), aber er betrachtet ihn nicht als Voraussetzung für eine Fortsetzung seiner Karriere. Entscheidend sei für allein sein körperlicher Zustand. „Mein Körper wird mir sagen, wenn ich aufhören muss“, sagte Pizarro. Derzeit fühle er sich „sehr gut“ und habe „keine Probleme“. Gute Nachrichten für Werder? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht – denn es ist nicht sicher, dass Pizarro ein eventuelles weiteres Fußballjahr in Bremen verbringen würde. Es könnte auch sein, dass er im Sommer wieder ins Trainingslager fährt, aber nicht ins Zillertal, wo Werder sich auf die neue Saison vorbereitet – sondern mit einem anderen Klub.

„Ich schließe nichts aus“, sagte Pizarro auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, seine Karriere bei einem anderen Verein fortzusetzen. Auch ein Wechsel nach China, wo derzeit fast täglich ein weiterer erfahrener Profi aus den europäischen Top-Ligen anheuert, sei nicht ausgeschlossen. „Im Moment habe ich keine Angebote, aber wenn welche kommen, höre ich sie mir an“, sagte Pizarro. Auch dass er nach seiner Karriere in München leben will, was bisher als sicher galt, steht für Pizarro nicht fest. „Kann sein, kann nicht sein.“ Wenn nicht München, dann vielleicht doch Bremen? „Kann auch sein.“ Er sagte das alles ganz entspannt, er empfindet offensichtlich keinen Zeitdruck. Für Gespräche über eine mögliche Verlängerung seines Vertrags gibt es laut Pizarro keinen bestimmten Termin.

Zu lange her

Zeitdruck empfindet Pizarro auch bei einem anderen, weniger schönen Thema nicht. „Natürlich will ich Tore schießen und brauche sie auch für mein Selbstvertrauen, aber wichtiger ist immer der Erfolg der Mannschaft“, sagte Pizarro. Dass es ihn trotzdem ziemlich wurmt, in dieser Saison noch nicht getroffen zu haben, zeigte seine Reaktion auf die Frage, ob er sich an sein letztes Tor erinnern könne. Pizarro dachte kurz nach, schaute nach links, nach rechts, und sagte dann, selbst etwas ungläubig: „Ich kann mich nicht erinnern.“ Es war im Mai, beim 6:2 gegen Stuttgart. Zu lange her.

Pizarro hat am Donnerstag nicht nur gesagt, dass er sich körperlich gut fühle und keine Probleme habe. Er hat sogar gesagt, dass er sich auf demselben körperlichen Niveau befinde wie vor einem Jahr – als er nach langer Zeit ohne Tor in der Rückrunde mit zwölf Toren zu den besten Torschützen der Bundesliga gehörte. Das wird Werders Fans Mut machen.

Pizarro bringt sich im Trainingslager in Bestform, fängt am besten gleich im ersten Spiel nach der Pause gegen Dortmund wieder mit dem Toreschießen an und verhilft seinen Bremern in der Rückrunde zu einem Platz weiter oben in der Tabelle – so stellen es sich alle bei Werder vor. Daran glaubt auch Pizarro ganz fest. Und wenn es nicht so kommt? Wenn er tatsächlich auch am späten Nachmittag des 20. Mai, wenn Werder das letzte Saisonspiel in Dortmund hinter sich hat, noch bei seinem (fantastischen) Wert von 190 Bundesligatoren steht?

„Dann könnte ich auf keinen Fall aufhören“, sagte Pizarro. Er hob dabei eine Faust über den Kopf und fasste sich mit der anderen an den Hals – so, als hinge er an einem Galgen. Auf seinem Gesicht war wieder der gespielte Schrecken zu erkennen. Die Geste dauerte nur eine Sekunde, dann sagte Pizarro: „Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein ganzes Jahr lang kein Tor schieße.“ Und dabei war auf seinem Gesicht schon wieder das fröhliche Strahlen zu sehen, das dort fast immer zu sehen ist.