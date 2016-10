Bundesliga-Profi Claudio Pizarro bedauert seine jüngeren Fußballer-Kollegen wegen deren Mangel an Privatsphäre. (imago)

Claudio Pizarro hat den zunehmenden öffentlichen Druck im Profifußball gerade auf junge Spieler bedauert. "Wir konnten noch viel mehr Sachen machen, die nicht an die Öffentlichkeit kamen", sagte der 38-jährige Stürmer des SV Werder Bremen der Zeitschrift "Playboy".

Heute müssten die jungen Profis mehr aufpassen, es bleibe weniger Raum für Blödsinn. Das sei zu seiner Anfangszeit in der Bundesliga anders gewesen, sagte Pizarro: "Wir waren auf Konzerten, in Bars, und manchmal gab es dazu auch Bier und Pizza."

Besonders gern erinnert sich der Stürmer an seine ersten Jahre in Deutschland, in denen er mit Fußballer-Kollegen wie Mario Basler, Giovane Elber oder Ailton auf dem Feld stand. „Wir waren immer die Ersten, die zur Arbeit gekommen sind. Wir waren aber auch die Ersten, die Spaß hatten. Wir wussten genau, wann der Moment für das eine oder das andere war. Und natürlich ging die Richtung oft häufiger zum Spaß. Wir wollten das Leben genießen“, sagte Pizarro.

Der gebürtige Peruaner wechselte 1999 an die Weser und spielte seither auch bei Bayern München sowie dem FC Chelsea. Wegen Muskelverletzungen stand Pizarro für Bremen in der laufenden Saison noch nicht auf dem Platz. (lni/wk)