Claudio Pizarro beim individuellen Training. (nordphoto)

Der 38-jährige Altmeister konnte am Dienstag wieder nur an der Seite des Physiotherapeuten und nicht mit der Mannschaft üben. Der Stürmer habe nach seinem 45-Minuten-Einsatz am vergangenen Sonnabend gegen Mönchengladbach „wieder ein bisschen was gespürt“, sagte Trainer Alexander Nouri.

Gemeint waren die neuronal bedingten Oberschenkel-Beschwerden, die Pizarro seit Monaten mal mehr, mal weniger zusetzen. Voraussichtlich werde er am Mittwoch wieder einsteigen, sagte Nouri. Ob am Wochenende mehr als ein 45-Minuten-Einsatz möglich ist, bleibe abzuwarten.