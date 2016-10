Claudio Pizarro freut sich, bald zusammen mit Serge Gnabry und Ousman Manneh auf dem Platz zu stehen. (nordphoto)

Noch ist Claudio Pizarro in dieser Bundesliga-Spielzeit nicht für Werder zum Einsatz gekommen. Stattdessen waren besonders unter Werders neuem Cheftrainer Alexander Nouri zwei andere, deutlich jüngere Spieler für die entscheidenden Offensivmomente bei Werder zuständig: Ousman Manneh und Serge Gnabry.

Bislang konnte Werders neuer Angriff den alten Routinier, der in dieser Woche seinen 38. Geburtstag feierte, überzeugen. "Mein Eindruck ist sehr gut", sagte Pizarro. Er freue sich schon auf sein erstes Spiel mit Manneh und Gnabry, denn "die Jungs haben gezeigt, dass sie Qualität haben".

Besonders von Manneh, der gerade einmal halb so alt wie Pizarro ist, zeigte sich der Peruaner angetan. Manneh habe "einen guten Job gemacht bis jetzt. Er läuft viel und kämpft viel", so Werders Rekordtorschütze. Nur ein Tor fehle Manneh noch, findet Pizarro, "aber das wird kommen, wenn ein Junge so hart arbeitet".

Für Pizarro zeigen die mutigen Auftritte von Gnabry und Manneh vor allem eins: "In der Offensive sind wir gut besetzt." So gut, dass selbst er noch von seinen neuen jungen Sturm-Kollegen profitiere, sagte Pizarro: "Man lernt auch immer was dazu. Jeden Tag, auch von den jungen Spielern."