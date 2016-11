Werders Stürmer Claudio Pizarro. (nordphoto)

Seine Kraft reiche für 30 Minuten, vielleicht sogar eine Halbzeit. Pizarro hat am in dieser Saison wegen Nervenproblemen noch kein Spiel absolviert. Am Dienstag hatte er erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert.

Pizarro traut Werder derweil in der laufenden Saison noch viel zu. "Wir wollen nicht nur aus dem Abstiegskampf raus, sondern nach vorne schauen", sagte der Angreifer am Mittwoch. Der Kader sei stark genug, damit Werder in der Tabelle noch weit nach oben klettern könne.

Bedeutet sein bevorstehendes Comeback das vorläufige Ende von Ousman Mannehs Höhenflug im Werder-Angriff? Pizarro ist es egal, ob er als einzige Spitze oder gemeinsam mit dem 19-Jährigen zum Einsatz kommt. "Das entscheidet allein der Trainer", sagte Pizarro. (fin)