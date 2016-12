Die Augen waren lila unterlaufen. „Das sieht nicht so gut aus“, sagte Claudio Pizarro. So schlecht sah es aber gar nicht aus. Ein Claudio Pizarro, das ist zumindest die gängige Lehrmeinung, kann eigentlich auch gar nicht schlecht aussehen. Und ein Problem bedeuteten die Flecken im Gesicht sowieso nicht. Claudio Pizarro erinnern nur noch die Veilchen an einen Zusammenstoß neulich im Werder-Training. Keine Schmerzen mehr, keine Einschränkungen. Alles ist gut.

Der Mann für die frohe Botschaft: Werder-Stürmer Claudio Pizarro. (nordphoto)

Vom Auge des Pizarro ließ sich dann flugs der Bogen schlagen zu weitaus größeren Themen. Dem Pizarro als Ganzes geht es nämlich auch wieder sehr gut, bestätigte der Angreifer auf der Pressekonferenz vor Werders Auswärtsspiel beim Tabellendritten Hertha BSC (Sonnabend, 18.30 Uhr). Viermal ist Pizarro nach seiner monatelangen Verletzungspause mittlerweile wieder eingesetzt worden, zuletzt im Weserstadion über die vollen 90 Minuten.

Er hat beim 2:1 gegen Ingolstadt zuletzt eine nicht ganz unwichtige Vorlage zum Siegtreffer geliefert und stellte auf der Konferenz einen eigenen Treffer in Berlin in Aussicht. Wichtiger noch sei natürlich ein Sieg für Werder, sagte Pizarro, aber der wäre nur folgerichtig. Pizarro bekräftigte, wie wichtig der Sieg letztens gegen Ingolstadt gewesen sei, wie gut er der wochenlang sieglosen Mannschaft getan hätte. Und ein Statement später sagte der Stürmerstar: „Ich glaube, das war die Wende.“

Kurs Grün-Weiß: Mit diesem Slogan war der Klub in die Saison gezogen – und geriet auf einen Kurs, der Grün-Weiß in die Tiefen der Bundesliga-Tabelle führte. Ist das Team jetzt – um im Bild zu bleiben – endlich stark genug, das Ruder herumzureißen? War der knappe und am Ende sogar recht glückliche Heimsieg gegen den aktuellen Tabellenletzten tatsächlich der Anfang eines neuen, eines besseren Kurses? Oder war der Pizarro-Satz mit der Wende nicht mehr als, tja, ein Pizarro-Satz? Der Mann ist kein Aufschneider, keineswegs. Als Zauderer, der nur im äußersten Notfall zu vorsichtigem Optimismus neigt, gilt er aber eher nicht.

Nüchtern betrachtet kann natürlich niemand wissen, wie stabil Werders Aufschwung ist nach zuletzt vier Punkten gegen die Tabellenschlusslichter Hamburg und Ingolstadt. Allein schon daraus bezieht das Spiel am Sonnabend in Berlin seine Spannung. Jetzt geht es gegen ein Team von oben und nicht von unten. In den Spielen gegen die von unten hat Werder einerseits seine vier Punkte geholt – und andererseits zu viele Fehler sowie zu wenig Chancen produziert.

Immerhin aber war das Erfolgserlebnis gegen Ingolstadt etwas, das Mut machen konnte. „Wir wollen da nicht als Touristen hinfahren“, sagte Werders Trainer Alexander Nouri am Donnerstag. Man wolle „da was Zählbares mitnehmen“ und ein „Herausforderer“ sein. Damit fand Nouri die Frage hinreichend beantwortet, wie groß die Aufgabe am Sonnabend denn erscheint. Wie ein Vergleich zwischen Hertha und Werder aus seiner (sportlichen) Sicht ausfallen würde. Ob man denn in puncto Potenzial und Qualität des Kaders von einem Vergleich auf Augenhöhe sprechen könne. Nouri sagte quasi indirekt: Ja, kann man. Er vermied es aber, sein Team explizit auf eine Stufe mit dem Gegner zu stellen. Die Tabelle würde ja für sich sprechen.

Tabellarisch gesehen erscheint Werders Aufgabe in Berlin größer als fußballerisch. Nouri verwies auf den Auftrieb, den es durch die beiden jüngsten Spiele gegeben habe. Und darauf, dass Werder ja wieder eine ganze Trainingswoche weiter sei auf seinem Weg heraus aus den Tabellen-Niederungen. Wie kompakt Werder aber vor allem im Defensivverbund auftreten kann, wird sich erst noch zeigen müssen.

Kompaktheit, das war so eines der Schlagwörter, mit denen der Trainer Alexander Nouri vor zwei Monaten angetreten war. Besonders kompakt wirkt Werder im Liga-Vergleich noch nicht, es waren eher die Geistesblitze der Angreifer Serge Gnabry, Max Kruse, Fin Bartels oder eben auch Claudio Pizarro, die die Mannschaft trugen und ihr Punkte brachten. Ein Spiel ohne Gegentreffer hat Werder auch in dieser Hinrunde bislang noch nicht hinbekommen. Der letzte Auswärtssieg liegt inzwischen mehr als neun Monate zurück. Claudio Pizarro erzielte damals drei Tore.