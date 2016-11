Claudio Pizarro wird am Sonntag auf Schalke für Werder auflaufen. Das hat Pizarro zwar nicht gesagt, als er am Mittwoch vor die Presse trat. Der 38-Jährige sagte nur: „Ich bin fit und würde gern dabei sein. Aber wer spielt, entscheidet allein der Trainer.“ Doch wenn Werders bester Angreifer sich fit meldet, dann kann man davon ausgehen, dass Trainer Alexander Nouri ihn mit nach Gelsenkirchen nimmt und im Lauf des Spiels auch einwechselt.

Und wenn es nach Pizarro geht, darf sein Saisondebüt gern mehr werden als ein Kurzeinsatz. Für wie viel Spielzeit seine Kraft nach seiner langen Pause schon reiche, wurde der Angreifer gefragt. Die Antwort begann so: „Jetzt gerade bin ich tot. Ich habe in den letzten Tagen so viel trainiert.“ Doch dann kam der ernsthafte Teil, und der fiel überraschend optimistisch aus: „Ich hoffe, für eine Halbzeit. 30 Minuten oder eine Halbzeit.“

"Bei den Nerven weiß man nie, was kommt"

Pizarro hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel bestritten. In der Vorbereitung verletzte er sich im Testspiel gegen den FC Chelsea am Oberschenkel. Zunächst sah es nach einer kurzen Pause aus, doch dann sorgten Nervenprobleme für eine mehrmonatige Hängepartie. Zuerst machten die Nerven dem Angreifer in der Wade Probleme, dann weiter oben, im Rücken. Nichts Neues für Pizarro, der schon öfter vergleichbare Schwierigkeiten hatte. Und die Erfahrung gemacht hat: „Bei den Nerven weiß man nie, was kommt.“ Zunächst wollte Pizarro schon im Spiel bei RB Leipzig wieder auf dem Platz stehen, dann musste der Angreifer sein Saisondebüt noch mal verschieben.

Jetzt ist Pizarro aber beschwerdefrei, wie er sagt. Und nicht nur das, er will spielen, so bald wie möglich und so viel wie möglich. Als er die Worte „eine Halbzeit“ sagte, strahlte er. Am Dienstag hatte er zum ersten Mal nach seiner Pause mit der Mannschaft trainiert, allerdings nur die erste halbe Stunde. Am Mittwochnachmittag war es bereits das gesamte Mannschaftstraining, das Pizarro mitmachte. Nicht schlecht dafür, dass Pizarro 38 Jahre alt ist und eine Stunde vorher noch „tot“ war.

Es werde einige Spiele dauern, bis er wieder bei 100 Prozent sein werde, sagte Pizarro. Was aber schon jetzt bei 100 Prozent ist, sind seine Zuversicht und sein Vertrauen in das Potenzial des Kaders. „Wir wollen nicht nur aus dem Abstiegskampf raus“, sagte Pizarro. „Wir wollen weiter nach oben blicken.“ Bedeutet das, dass er den Kader für gut genug hält, um in der Tabelle noch weit nach oben zu kommen? „Ich glaube schon. Wir werden noch gute Sachen sehen.“

Das System ist Pizarro völlig egal

Ähnliche Worte gab es von Pizarro auch schon nach seiner Verpflichtung im Herbst 2015 zu hören. Damals fiel sogar das Wort „Europapokal“. Was stattdessen passierte, ist bekannt. Warum spricht Pizarro nun wieder von höheren Zielen? Zum einen ist Werders Kader, zumindest in der Offensive, nach den Verpflichtungen von Max Kruse und Serge Gnabry wesentlich stärker besetzt als in der vergangenen Saison. Und zum anderen ist es schlicht Pizarros Grundhaltung, immer nach oben zu schauen. Wer mal beim FC Bayern und bei Chelsea war, der kann wahrscheinlich gar nicht anders.

Ob er seinen Beitrag zum erhofften Erfolg als einzige Spitze leistet oder möglicherweise im Duett mit Ousman Manneh, in seiner Abwesenheit Nummer eins im Werder-Angriff, ist Pizarro völlig egal. „Das System interessiert mich nicht“, sagte er. Ebenso wenig interessiert es ihn, dass er nun erstmals unter einem Coach trainiert und spielt, der jünger ist als er selbst. Über Nouri sagte Pizarro nur: „Ich habe gehört, dass er viel mit dem Ball trainieren lässt, und das ist gut für mich.“

Was Pizarro hingegen sehr interessiert, ist die Genesung von Max Kruse. „Es ist sehr gut für uns, dass die Verletzten wiederkommen“, sagte Pizarro. Dass Kruse am Mittwoch, einen Tag nach Pizarro, ebenfalls ins Mannschaftstraining zurückkehrte (siehe nebenstehende Meldung), macht Hoffnung. Hoffnung, dass Pizarros „Blick nach oben“ kein sehnsüchtiger Blick in die Ferne bleibt. In Gelsenkirchen werden wohl zum ersten Mal die Namen Gnabry und Pizarro gemeinsam auf der Anzeigetafel leuchten, und bald könnte dann der Name Kruse hinzukommen.

Pizarro, Kruse, Gnabry – diese drei Namen waren es, die am Ende der Transferperiode im Sommer für eine neue Euphorie rund ums Weserstadion sorgten. Dann kam der schlimme Saisonstart, der Trainerwechsel, ein Aufschwung – und am Wochenende gegen Freiburg der erste schwache Auftritt unter dem neuen Coach Alexander Nouri. Die Rückkehr von Pizarro und wohl auch bald Kruse kommt also zur rechten Zeit.

Claudio Pizarro wurde am Schluss der Medienrunde noch zu einem weiteren Namen befragt: Tim Wiese. Wie Pizarro das neue Hobby seines früheren Mannschaftskollegen findet, der am Donnerstag seinen ersten Wrestling-Kampf bestreitet? „Lustig“ finde er es, sagte Pizarro, und musste ein bisschen lachen. Ob er sich den Kampf anschaut? „Vielleicht, ja. Jedenfalls würde es mich freuen, wenn er da gewinnt. Das will er ja, oder?“ Ob Wiese gewinnen will, ist nicht bekannt – beim Wrestling geht es schließlich vor allem um eine spektakuläre Show. Für Claudio Pizarro wäre das nichts.