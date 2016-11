Alexander Nouri muss mehr bringen als nur Claudio Pizarro. (Imago)

Die Lippe von Zlatko Junuzovic war stark geschwollen. Bei Werders 2:2 gegen den HSV hatte ihn Gegenspieler Lewis Holtby bei einem Zusammenstoß unabsichtlich mit dem Knie im Gesicht erwischt. Junuzovic, der unermüdliche Kämpfer, taugte damit am Tag nach dem Nordderby ganz gut als Sinnbild für Werders Gesamtsituation in der Fußball-Bundesliga. Werder ist angeschlagen. Tabellen-16., ohne Sieg seit Mitte Oktober, aber dafür mit 31 Gegentoren in zwölf Spielen.

Was dieses 2:2 beim HSV unter diesen Umständen wert sei, wurde Zlatko Junuzovic gefragt. Er sagte: „Der Punkt ist für beide zu wenig.“ Damit war das Thema fix abgehakt. Wesentlich komplexer fallen die Antworten auf andere drängende Fragen rund um die Mannschaft aus.

Wie sicher ist die Position von Alexander Nouri?

Der 37-jährige Bundesliga-Neuling erlebt gerade in Rekordzeit, wie schnelllebig das Geschäft ist. Nach vier Spielen hatte er mit Werder sieben Punkte geholt und der Mannschaft eine Struktur verpasst. Seitdem aber geht es abwärts: ein Punkt aus fünf Spielen bei 13 Gegentoren. Fortschritte waren zuletzt nur schwer auszumachen. Im Verein aber gibt es keine Zweifel an Nouri.

Sportchef Frank Baumann hatte seinem Trainer erst auf der Mitgliederversammlung zu Wochenbeginn das Vertrauen ausgesprochen. Da hatte Werder gerade zum vierten Mal in Folge verloren. Auch die Einschätzung der Mannschaft, die sich früh für eine längere Zusammenarbeit mit Nouri stark gemacht hatte, scheint unverändert. „Die Arbeit, die das Trainerteam leistet, ist sehr gut“, sagt Zlatko Junuzovic.

Hat Werder ein Torwartproblem?

Werder hat auf jeden Fall eine ordentliche Fluktuation auf der Torwartposition. Felix Wiedwald, als Nummer eins in die Saison gestartet, hat nun schon zum zweiten Mal seinen Platz an Jaroslav Drobny verloren. Und so wie es aussieht, bleibt die Rangordnung so: Drobny spielt, Wiedwald sitzt draußen. Werder steckt im Abstiegskampf, eine Qualität, die hierbei entscheidend weiterhelfen kann, ist Erfahrung. Davon bringt Drobny weit mehr mit als Wiedwald.

Alexander Nouri begründete nach dem HSV-Spiel den neuerlichen Torwartwechsel damit, dass Drobny „Persönlichkeit und Ausstrahlung“ mitbringe. Der Schlussmann, mit 37 so alt wie der Cheftrainer, genießt tatsächlich hohe Wertschätzung im Team, gilt als einer, der die Dinge anspricht, sein Wort hat Gewicht. Eindruck auf das Trainerteam und die Kollegen machte er nicht zuletzt, als er vor ein paar Wochen kurz nach seiner Handgelenksverletzung trotz Gipsverbandes auf dem Platz trainierte.

Dass Drobny fußballerische Schwächen hat, weiß auch das Trainerteam – nimmt diese aber in Kauf, weil man von Führungsspielern der Marke Drobny nicht allzu viele im Kader hat. Deshalb lenkt Nouri in der öffentlichen Bewertung Drobnys den Fokus auch weg von den fußballerischen Defiziten hin zu den Stärken des Torwarts. Und die liegen unter anderem in seinen Reflexen. „Ich sehe immer noch die Parade beim Kostic-Schuss vor mir“, sagte Nouri, „da sagen wir auf der Bank alle: Der ist drin – und dann holt ,Drobo’ ihn noch raus.“

Der Werder-Kader hält fürs Tor auch noch eine interessante Alternative bereit: U 21-Nationalkeeper Michael Zetterer, der als starker Fußballer gilt, und perspektivisch vielleicht sogar Felix Wiedwald den Platz als Nummer zwei streitig machen könnte.

Wann bekommt Werder sein Defensivproblem in den Griff?

Am besten so schnell wie möglich. Das ist die Antwort, die sich alle wünschen. Die ehrliche Antwort lautet: Man weiß es nicht. 19 Gegentore hat Werder in neun Nouri-Spielen kassiert. Das sind etwas mehr als zwei im Schnitt und damit weniger als unter Viktor Skripnik zu Saisonbeginn (da waren es zwölf Treffer in drei Spielen), aber immer noch viel zu viel im Ligavergleich. Es sind mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass Werder defensiv nicht sicher steht. Die individuellen Fehler, die sich durch alle Mannschaftsteile ziehen, sind hinlänglich beschrieben worden zuletzt.

Ein weiteres Problem: Die Innenverteidiger Niklas Moisander und Lamine Sané sind neu, verletzungsanfällig und entsprechend noch nicht ideal aufeinander abgestimmt. Milos Veljkovic, der den verletzten Sané zuletzt solide vertrat, ist jung (21) und hat gegen den HSV gerade erst seinen fünften Startelf-Einsatz absolviert.

Die Besetzungen auf den Außenbahnen leiden unter teils eklatanten Formschwankungen. Hinten rechts musste gerade Theo Gebre Selassie seinen Platz für Robert Bauer räumen. Hinten links bringt Santiago Garcia zwar seine Qualitäten Bissigkeit und Härte konsequent ein, leistet sich aber immer wieder taktische Fehler und offenbarte besonders gegen den HSV auch technische Schwächen. Dass Werder sehr daran interessiert ist, den schwedischen Nationalspieler und Linksverteidiger Ludwig Augustinsson zu holen, wundert deshalb überhaupt nicht.

Wird Claudio Pizarro noch einmal so gut wie in der vergangenen Rückrunde, als er zwölf Tore schoss?

Im Spiel gegen den HSV gab es gleich vier oder fünf Szenen, in denen man automatisch Claudio Pizarro vor sich sah, obwohl der Spieler gar nicht auf dem Rasen stand, sondern auf der Bank saß. Mehrfach hatten sich Serge Gnabry und Max Kruse auf dem Flügel durchgesetzt und in die Mitte gepasst, allerdings ohne dass ihre Bälle einen Abnehmer gefunden hätten. Das wäre der ideale Job für Pizarro gewesen.

Aber die lange Ausfallzeit hat beim 38-Jährigen offenbar dafür gesorgt, dass er noch nicht wieder fit genug ist. Nouri setzte Pizarro zunächst lieber auf die Bank. Hinterher berichtete er von den Beweggründen für diese Entscheidung: „Weil wir ein sehr intensives Spiel erwartet hatten, mit vielen defensiven Wegen, die aufreiben, wollten wir ihn später bringen.“

Pizarro sollte in der Schlussphase, in der viel mit langen Pässen operiert wurde, Anspielpunkt in der gegnerischen Hälfte sein und dort die Bälle festmachen. Keine Frage: Das Prinzip Pizarro-macht-das-schon ist allein kein tragfähiges Konzept, aber ein Pizarro als Endverwerter von schönen Hereingaben wäre eine gefährliche Waffe für Werder.

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Gut, heißt es aus dem Trainerstab und der Mannschaft. Gut im Sinne von: gut im Miteinander. Dass die Moral stimmt, lässt sich daran ablesen, dass Werder gegen den HSV zweimnal einen Rückstand ausgleichen konnte. Aber natürlich hat der bisherige Saisonverlauf für Enttäuschungen und Unzufriedenheit gesorgt, „das ist doch menschlich“, sagt Junuzovic, „aber jeder bringt sich trotzdem ein, hier schimpft keiner oder läuft mit einem dicken Hals herum.“

Wenn der Teamgeist gut bleibt, wäre das eine Stärke im Abstiegskampf, das hat nicht zuletzt die vergangene Saison gezeigt. Aber ein gesundes Betriebsklima ist kein Selbstläufer. Werders übergroßer Kader produziert Woche für Woche weit mehr als die üblichen zwei oder drei enttäuschten Spieler, für die der Trainer am Spieltag keinen Platz im Kader hat. Bei Werder sind es oft sechs, sieben Profis, die am Ende einer Trainingswoche auf die Tribüne müssen oder das Spiel von zu Hause aus gucken können.

Verlierer in diesem Sinne waren schon viele Profis, die es eigentlich gewohnt sind, in ihren Teams tragende Rollen zu spielen, etwa die Nationalspieler Aron Johannsson, Thanos Petsos und Florian Kainz oder auch Rückkehrer Lennart Thy. Gegen den HSV fehlte die junge Fraktion, bestehend aus Janek Sternberg, Ulisses Garcia und Lukas Fröde.