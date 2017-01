Claudio Pizarro musste bereits nach 19 Minuten verletzungsbedingt vom Platz. (imago)

"Wir müssen schon davon ausgehen, dass er das ein oder andere Spiel ausfällt", sagte Sportchef Frank Baumann im Anschluss an das Spiel gegen Bayern.

Am Montag soll Pizarro genauer untersucht werden.

Der 38-Jährige hatte in dieser Saison schon mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen und konnte deshalb in der laufenden Saison bislang nur in neun Bundesligapartien eingesetzt werden.