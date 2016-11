Werder-Profi Robert Bauer. (nordphoto)

Sportchef Frank Baumann hatte nach Bauers Transfer betont, dass Bauer ein flexibler Spieler sei, den er aber für die rechte Abwehrseite geholt habe. Von einer späten Einwechslung abgesehen hat Bauer bei Werder bisher aber nur als hinten links und im defensiven Mittelfeld gespielt.

Trainer Alexander Nouri setzt auf der Rechtsverteidigerposition bisher auf Theo Gebre Selassie, trotz schwankender Leistungen des Tschechen. Gebre Selassie befindet sich in diesen Tagen bei der Nationalmannschaft, so dass der Weg für Bauer in die Startelf immerhin für das bevorstehende Testspiel frei ist. (fin)