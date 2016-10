Siegtorschütze im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen: Werders Shootingstar Ousman Manneh. (CARMEN JASPERSEN, dpa)

Peter Moussalli erinnert sich noch gerne an diesen Moment zurück. „Als Ousman den Ball reingedonnert hat, bin ich im Wohnzimmer von meinem Sessel gesprungen und habe laut geschrien. Meine Kinder haben von oben gerufen: ‚Hat Manneh endlich getroffen?‘” Ja, hatte er. Das Tor des Werder-Angreifers zum 2:1 gegen Bayer Leverkusen sorgte nicht nur im Weserstadion für Jubel.

Auch beim Blumenthaler SV. Dort, wo der 19-Jährige aus Gambia im Sommer 2014 ein Probetraining absolvierte und anschließend für die U19 auf Torejagd ging. In Blumenthal ist Peter Moussalli Sportlicher Leiter.

Moussalli kann es noch immer nicht begreifen, dass ein früherer BSV-Spieler – und dann mit einer so besonderen Geschichte – es wirklich ins Fußball-Oberhaus geschafft hat. „Vor zwei Jahren noch als Flüchtling A-Jugend-Regionalliga für Blumenthal, jetzt Profi bei Werder. Unglaublich.” Manneh, der zur Wahl des Spielers des vierten Spieltags steht, war für Blumenthal ein Glücksgriff.

Ausbildungsentschädigung für den Blumenthaler SV

Sein Wechsel zu Werder im Winter 2014 bescherte dem BSV ein Freundschaftsspiel gegen die Werder-Profis. Mehr noch: Weil er am vierten Spieltag gegen Mainz 05 sein Profidebüt gegeben hatte, bekam der Blumenthaler SV eine Ausbildungsentschädigung.

„Das Geld wird normal an die C-,B- und A-Jugendvereine verteilt, die derjenige Spieler durchlaufen hat. Da Ousman nur für uns gespielt hat, erhalten wir das Geld alleine”, sagt der Sportliche Leiter vom BSV. Die Ausbildungsentschädigung beläuft sich laut Moussalli auf 50.000 Euro.

Bei Werder sei Manneh zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ist sich Moussalli sicher. „Die haben doch aktuell nichts zu verlieren. Ousman gibt immer Gas, zerreißt sich, stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das ist seine Mentalität. Wir drücken hier alle im Verein die Daumen”, sagt Moussalli.

Manneh besuchte BSV auch nach seinem Wechsel



Die Daumen drückt auch Torsten Hennecke, der Manneh einst beim Probetraining betreute. Der ehemalige Jugendtrainer des Blumenthaler SV erinnert sich noch gern an die Momente zurück, als Manneh nach seinem Wechsel zu Werder noch öfter bei Heimspielen der Blumenthaler U 19 vorbeischaute. „Dann kam er immer wie ein kleiner Popstar an”, sagt Hennecke und lacht.

„Lässiges Outfit, entspannter Gang. Wie ein Gangster-Rapper, der seine Goldkettchen trägt. Seine Kumpels im Schlepptau, er kommt ja nicht alleine”, erzählt Hennecke. Nach Mannehs Tor gegen Leverkusen habe er ihm von zu Hause aus eine SMS geschrieben. Geantwortet habe sein ehemaliger Schützling nicht. „Der hat andere Sachen im Kopf, das ist gut so.”

Hennecke glaubt, dass Manneh sich in der Bundesliga behaupten kann, vor allem wegen seines Ehrgeizes. „Fußball ist das A und O für ihn. Selbst bei Freundschaftsspielen wollte er unbedingt als Sieger vom Platz gehen. Das ist eine wichtige Eigenschaft, um im Profifußball zu überstehen”, sagt Hennecke und betont: „Die hat er.”

"Es ist immer noch der gleiche sympathische Junge"

Dass Manneh jetzt überheblich wird, glaubt sein früherer U 19-Trainer Fabrizio Muzzicato nicht. Nach dem Mainz-Spiel hat der heutige Trainer vom Bremer SV den 19-Jährigen im Bremer Viertel zufällig getroffen. „Es ist immer noch der gleiche sympathische Junge,” sagt er.

Im Spiel gegen Leverkusen war Muzzicato im Stadion. Auf persönliche Glückwünsche via SMS verzichtete er bewusst. „Ich will den Jungen in Ruhe lassen, weil schon viel auf ihn einprasselt. Da melden sich jetzt 100 Leute, ich will nicht der 101. sein. Das ist schon gut so“, so Muzzicato weiter.

Man solle von Manneh nicht zu viel erwarten, warnt Muzzicato. „Es werden auch noch Spiele kommen, in denen es überhaupt nicht laufen wird. Ein solches Level wie am Sonnabend nun permanent von ihm zu erwarten, wäre vermessen.”