Izet Hajrovic kurz nach seiner Verletzung. (nordphoto)

„Leider hat sich heute Vormittag unsere Befürchtung bestätigt und Izet wird uns voraussichtlich bis zum Ende der Saison fehlen. Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht. Gerade jetzt, wo fast alle Langzeitverletzten wieder zurückgekehrt sind, wird uns erneut ein Spieler über mehrere Monate fehlen. Wir wünschen Izet eine schnelle Genesung und werden versuchen, ihn in dieser Zeit bestmöglich zu unterstützen“, wird Sportchef Baumann auf Werders Homepage zitiert.

Hajrovic hatte sich in dem Spiel gegen Ingolstadt am Sonnabend in der 87. Minute ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht und musste anschließend ausgewechselt werden.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis zum Sommer 2018. (wk)