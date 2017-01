Lamine Sané wurde bei Werder auf Anhieb Stammspieler. (nordphoto)

Am Sonnabend beginnt der Afrika-Cup, am Sonntag spielt der Senegal gegen Tunesien – ohne Sie. Wie fühlt sich das an?

Lamine Sané: Es tut schon ein bisschen im Herzen weh, zumal ich die beiden letzten Afrika-Cups gespielt habe. Aber es ist in Ordnung. Mit dem Verband, Verein und den Trainern ist abgesprochen, dass ich dieses Mal nicht dabei bin. Der Trainer hat mir aber gesagt, dass die Tür für mich weiterhin offen steht.

Was bedeutet Ihnen die Nationalmannschaft?

Sehr viel. Der Senegal ist mein Land. Ich bin seit vielen Jahren Nationalspieler, habe eine Menge Spiele gemacht und viele wichtige Erinnerungen gesammelt.

Was ist für Sie wichtiger, die Nationalmannschaft oder der Verein?

Das kann man nicht vergleichen. Für den Verein gebe ich alles. In der Nationalmannschaft ist aber alles noch etwas emotionaler. Für Werder spiele ich für meine Kollegen, für mich und für die Fans, in der Nationalmannschaft für mein ganzes Land.

Sie haben gesagt, der Senegal sei Ihr Land. Geboren sind Sie aber in Frankreich.

Ja, ich bin Franko-Senegalese. Ich bin in Frankreich aufgewachsen, und ich liebe Frankreich. Aber meine Wurzeln liegen im Senegal; meine Eltern haben dort gelebt. Der Senegal ist mein Heimatland.

Also fühlen Sie sich auch als Afrikaner?

Ja. Meine Gewohnheiten und mein Lebensstil sind natürlich davon geprägt, dass ich immer in Frankreich gelebt habe. Aber ich trage auch eine afrikanische Seite in mir. Wenn ich im Senegal bin und die Zuneigung der Leute spüre, erinnert mich das daran, dass ich auch Afrikaner bin.

Sie haben bis zu Ihrem Wechsel nach Bremen Ihre gesamte Zeit als Profi bei Girondins Bordeaux verbracht. Ihre Eltern, Ihre beiden Schwestern und vier Ihrer fünf Brüder leben in Bordeaux, Ihre vierjährige Tochter ebenfalls. Die Stadt und der Verein waren Ihr Zuhause. Wie wichtig ist dieses Gefühl, zu Hause zu sein, für Sie als Sportler?

Ich würde sagen: Es ist ein Plus. Ich hatte fast meine ganze Familie um mich, und das hilft in den schwierigen Momenten sehr. Aber ich habe inzwischen genug Erfahrung, um auch ohne meine Familie hier in Deutschland klarzukommen und meine Leistung zu bringen.

Ist es Ihnen wichtig, in Bremen heimisch zu werden?

Ich fühle mich hier schon sehr wohl. Die Mitspieler haben mich gut aufgenommen und waren sehr hilfsbereit; es fällt mir aber ohnehin nicht schwer, mich einzugewöhnen und Verbindungen zu Leuten aufzubauen.

Gibt es Orte in der Stadt, die Sie oft besuchen?

Ich gehe nicht viel raus, sondern treffe mich mit Freunden oder bleibe eher zu Hause und schaue Filme oder Serien.

Ihr Bruder Salif spielt bei Hannover 96. Wie oft haben Sie ihn schon besucht, seit Sie in Bremen wohnen?

Bestimmt schon fünf- oder sechsmal. Salif war auch schon zweimal in Bremen.

Wie oft haben Sie Kontakt?

Die ganze Zeit. Alle drei Stunden, würde ich sagen. Wir telefonieren und schreiben einander Nachrichten. Wir sind nicht nur Brüder, wir sind auch enge Freunde.

Sambou Yatabaré ist ebenfalls ein Freund von Ihnen. Bedauern Sie es, dass er nicht mehr bei den Profis dabei ist?

Ich finde es schade, ja. Er hat mir bei der Ankunft hier viel geholfen, uns verbindet viel. Aber im Fußball kann es immer passieren, dass man als Spieler nicht in das Profil passt, das der Trainer sucht. Sambou und ich haben aber weiterhin Kontakt.

Als Sie hierherkamen, gab es mit Yatabaré und Fallou Diagne zwei Spieler im Team, mit denen Sie Französisch sprechen konnten. Vermissen Sie es, Ihre Muttersprache zu sprechen?

Es gibt noch einige Spieler im Kader, die auch Französisch können. Uli, Milos und Izet (Ulisses Garcia, Milos Veljkovic und Izet Hajrovic, Anmerkung der Redaktion), sie sind ja Schweizer. Mit Serge (Gnabry) kann ich auch Französisch sprechen. Robert (Bauer) versteht viel und kann auch ein paar Worte sagen.

Der Spieler, mit dem Sie auf dem Platz am meisten sprechen, ist Niklas Moisander, Ihr Partner in der Innenverteidigung. Wie klappt die Kommunikation zwischen Ihnen beiden?

Wir unterhalten uns auf Englisch. Am Anfang hatten wir ein paar Probleme, aber inzwischen verstehen wir uns gut, sprachlich und auch spielerisch. Manchmal müssen wir gar nicht mehr miteinander reden, um zu wissen, was der andere vorhat.

Wenn einer von Ihnen beiden spricht, dann sind das meistens Sie.

Das stimmt. Es liegt aber eher daran, dass wir verschiedene Typen sind. Ich spreche viel auf dem Platz, leite meine Mitspieler an. Es hat nichts mit Hierarchie zu tun. Niklas ist älter als ich, deshalb muss ich ihm mehr Respekt entgegenbringen als er mir. Manchmal ist es auch Niklas, der sagt, wo es langgeht.

Hängt diese Rollenverteilung auch mit der taktischen Aufgabenverteilung zusammen?

Es ist jedenfalls so, dass ich defensiver spiele. Wenn einer von uns mit nach vorne geht, ist es meistens Niklas.

Bisher haben Sie überwiegend in einer Viererkette verteidigt; auch aus Bordeaux sind Sie dieses System gewohnt. Wie gefällt es Ihnen, dass Werder jetzt intensiv die Dreierkette übt?

Ich habe damit keine Schwierigkeiten, weil wir in Bordeaux vor einigen Jahren auch mal eine halbe Saison mit Dreierkette gespielt haben. Die Dreierkette ist aber nicht leicht zu lernen. Die Idee dahinter ist ja, das Flügelspiel des Gegners zu unterbinden und ihn zu zwingen, durch die Mitte zu kommen. Wenn man das System nicht perfekt beherrscht, bekommt man in der Mitte dann aber große Schwierigkeiten.

Mehr zum Thema Die Lehren aus Alhaurin Am Dienstag ist Werder aus dem Trainningslager in Spanien zurückgekehrt und hat einige Erkenntnisse ... mehr »

In Bordeaux haben Sie die rechte Position in der Dreierkette eingenommen. Alexander Nouri sieht sie in der Mitte.

Das macht für mich keinen großen Unterschied; ich habe auch schon links in der Kette gespielt. Ich kann mich da anpassen.

Manche Spieler wie der Frankfurter Makoto Hasebe interpretieren die Rolle in der Mitte der Dreierkette relativ frei, spielen mal vor und mal hinter der Kette und steuern das Spiel von hinten heraus. Sie haben bei Bordeaux gelegentlich auch mal im defensiven Mittelfeld gespielt, könnten das also auch.

Ja, ich habe auch schon vor der Abwehr gespielt. Aber ich finde, im Fußball muss jeder seine Rolle haben. Als wir mit Bordeaux Meister geworden sind, waren wir so erfolgreich, weil jeder die Rolle ausgefüllt hat, die ihm auf dem Feld zukam: Verteidiger sollen verteidigen, Angreifer sollen Tore schießen. Ich sehe meine Aufgabe darin, Gegentore zu verhindern.

In der Hinrunde hatte die Mannschaft große Probleme damit. Mit welcher Anzahl von Gegentoren in der Rückrunde könnten Sie leben?

So wenig wie möglich. Im letzten Spiel vor der Pause haben wir nur ein Tor kassiert, das war schon ganz gut. Wobei das auch ein vermeidbares Gegentor war.

Und wenn Sie eine Zahl nennen müssten?

In der gesamten Rückrunde? Zehn Gegentore wären okay.

Zehn? In 18 Spielen?

Ja, das muss unser Ziel sein. Gut, sagen wir: elf (lacht). Wir haben natürlich schwierige Spiele vor uns. Aber wir haben inzwischen auch eine viel bessere Balance, sind aufmerksamer und machen weniger Fehler.

Ihr Bruder Salif läuft bei Hannover 96 inzwischen auch oft als Innenverteidiger auf. Zwei Sanés in Werders Abwehr, wäre das was? In Bordeaux waren Sie ja schon mal Teamkollegen.

Es wäre toll, noch mal mit ihm zusammenzuspielen. Wir haben auch schon mal darüber gescherzt, dass er zu Werder kommen könnte. Mal sehen, was die Zukunft bringt.

Das Gespräch führte Nikolai Fritzsche.

Lamine Sané (29) kam im Sommer 2016 von Girondins Bordeaux zu Werder und wurde auf Anhieb Stammspieler. Der 1,92 Meter große Verteidiger absolvierte 238 Spiele für Bordeaux und lief bisher 35 Mal für die Nationalmannschaft des Senegal auf.