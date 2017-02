Werders Innenverteidiger Lamine Sané. (nordphoto)

"Ich bin von meiner eigenen Leistung sehr enttäuscht, ich habe mich bei meinen Mitspielern entschuldigt", sagte Werders Abwehrspieler Lamine Sané am Mittwoch nach der Niederlage. "Ich habe nicht so gespielt, wie ein Abwehrspieler spielen muss", so der Franzose selbstkritisch.

Auch seinen Mitspieler Ulisses Garcia, der im Spiel gegen Augsburg bei zwei Gegentoren ebenfalls nicht gut aussah, nahm der 29-Jährige offensiv in den Schutz: "Ich habe ihm gesagt, ich sehe die Hauptverantwortung bei mir", machte er klar.

Sein ihm immer wieder Probleme bereitendes Knie habe aber nichts mit seinem schlechten Tag gegen Augsburg zu tun, sagte er, wenngleich er damit rechne, dass diese Probleme ihn "bis zum Ende meiner Karriere" begleiten werden. Er müsse deshalb etwas aufpassen und dosiert trainieren - zwei Mal am Tag draußen mit der Mannschaft zu trainieren sei zu viel für ihn. In der Vergangenheit hatte er schon häufiger individuell trainiert.

Dennoch blickt Sané positiv in die nächsten Spiele: "Wir dürfen jetzt nicht das Große und Ganze in Frage stellen", forderte er und sagte dann wieder selbstbewusst: "Ich will als Abwehrchef auch weiterhin die Mannschaft motivieren und antreiben!"

Am Sonnabend gegen Mönchengladbach (15:30 Uhr) bekommt er die nächste Chance dazu. (kmu/odo)