Gute Typen, die inzwischen auch immer häufiger etwas zu feiern haben: Lamine Sané (links) und Niklas Moisander sorgen mit dafür, dass Werder stabiler steht. (nordphoto / Ewert und IMAGO, nordphoto)

Als das Köln-Spiel vorbei war, hatten Niklas Moisander und Lamine Sané noch lange nicht Feierabend. Moisander musste auf Einladung eines Werder-Sponsors noch eine Talkrunde bestreiten. Dort saß er dann im VIP-Bereich des Weserstadions und beantwortete höflich und geduldig alle Fragen, die ihm gestellt wurden. Fast zur gleichen Zeit hatte Werders Medienabteilung Sané für eine Videoaufzeichnung verpflichtet. In einem der kleinen Medienräume des Stadions stand Sané also vor der Kamera und richtete den Werder-Fans schöne Grüße zum anstehenden Weihnachtsfest aus. Als der Abwehrspieler seine Ausführungen mit einem Lächeln und einem „euer Lamine“ beendete, kam das sehr sympathisch rüber.

Gute Typen, das kann man nach ihrem ersten Halbjahr bei Werder Bremen schon mal festhalten, sind Lamine Sané und Niklas Moisander auf jeden Fall. Das ist nicht ganz unwichtig in einem Geschäft, in dem es neben Siegen, Punkten und Toren mindestens genauso sehr um Millionen, Moden und gern auch Extravaganzen geht. In erster Linie aber sind Moisander und Sané im Sommer natürlich nicht wegen ihres guten Charakters geholt worden, sondern weil sie auf dem Fußballplatz mithelfen sollten, die Flut an Gegentoren bei Werder einzudämmen. Gemessen daran, weiß man bis heute nicht so recht, woran man bei ihnen ist.

33 Treffer hat Werder in 15 Bundesligaspielen kassiert, das sind die meisten in der ganzen Liga. „Wenn du auf die Gegentorzahl guckst, kannst du nicht zufrieden sein“, sagte Moisander nach dem 1:1 gegen Köln, als er nach seiner persönlichen Halbjahresbilanz gefragt wurde. Gleichwohl darf man aber behaupten, dass es mit Werders Defensivverhalten von Woche zu Woche besser wird. In den vergangenen vier Spielen, die Werder nicht verloren hat, kassierte die Mannschaft nur vier Gegentore. Man sei nun in der „besten Situation in dieser Saison“ bisher, sagte Moisander. Das gilt für die komplette Mannschaft, aber besonders auch für die oft gescholtene Defensivabteilung.

Start unter erschwerten Bedingungen

Gegen den 1. FC Köln mit dem 14-Tore-Sturm Modeste/Rudnevs ließ sich Werders Innenverteidigung nur einmal richtig schön ausspielen. Das war beim Tor zur Kölner Führung, als Werders Defensive inklusive Moisander und Sané kein Mittel fand, Passgeber Jonas Hector und das Sturmduo Modeste/Rudnevs zu verteidigen. Ansonsten machten Moisander und Sané ihren Job sehr ordentlich.

Der deutlich verbesserte Gegentordurchschnitt in den letzten Wochen ist dabei nicht ihr Verdienst allein, daran hat die komplette Mannschaft mit ihrer neuen Kompaktheit und der intensiveren Arbeit in der Rückwärtsbewegung genauso ihren Anteil. Aber Moisander und Sané sind ein wichtiger Faktor dabei. Das konnte man anfangs nicht erwarten, und daran gab es nach ihren ersten Wochen in Bremen mit den vielen Niederlagen auch begründete Zweifel.

Es war für beide Spieler ein Start unter erschwerten Bedingungen. Beide Spieler kamen nach Bremen, kurz nachdem sie operiert worden waren. Beide Spieler verpassten weite Teile der Sommervorbereitung. Alles war neu: das Umfeld, die Kollegen, der Trainer. „Ich erinnere mich an Interviews aus der Zeit, als ich gesagt habe: Wir müssen uns finden, sortieren und ordnen“, sagte Sané nach dem Köln-Spiel, „und das brauchte Zeit. Aber jetzt klappt es.“ Tatsächlich wirkt Werders Innenverteidigung inzwischen gefestigter.

Beide gewinnen gut die Hälfte aller Zweikämpfe

Mittlerweile sind beide Spieler fit. Moisander hat seit dem vierten Spieltag keine einzige Minute in der Bundesliga verpasst. Sané kommt auf elf Einsätze bisher, davon alle in der Startelf. Sané gewinnt 62 Prozent seiner Zweikämpfe, bei Moisander sind es 52 Prozent. Das sind zwar keine überragenden Werte, aber ihr Spiel besteht ja auch nicht nur aus den Duellen im Kampf um den Ball. Moisander etwa zeichnet sich durch ein gutes Stellungsspiel aus und dadurch, dass er seine Nebenleute organisiert. Auch Sané sagt von sich selbst, dass er auf dem Feld sehr viel spreche, „deutsch, englisch“, außerdem ist er aufgrund seiner Körpergröße von 1,92 Meter gut bei hohen Bällen, und seine langen Beine sind im Bodenkampf oft unangenehme Hindernisse für die gegnerischen Stürmer.

Lamine Sané ist in seinen ersten Bremer Monaten auch dadurch aufgefallen, dass er stets den Eindruck machte, dass sich alles schon finden werde. Er blieb zuversichtlich, auch wenn Werder wieder einmal verloren und wieder einmal drei oder mehr Gegentore kassiert hatte. „Die Überzeugung und mein Optimismus in all diesen Interviews waren immer echt“, sagt er heute und fühlt sich jetzt bestätigt. Auch deshalb hat Werder im Sommer erfahrene Kräfte wie Moisander und Sané geholt: damit sie in schwierigen Zeiten, wie Werder sie inzwischen schon viel zu lange hat, nicht die Nerven verlieren.

Moisander ist 31, hat 55 Länderspiele für Finnland bestritten und stand in Holland und Italien unter Vertrag. Sané ist 29, 35-facher Nationalspieler des Senegal und war mehrere Jahre Stammkraft bei Girondins Bordeaux – die beiden haben einiges erlebt im Fußball. Und so war es für Werder-Trainer Alexander Nouri auch kein allzu großes Risiko, in der Halbzeitpause des Köln-Spiels von der gewohnten Vierer- auf die Dreierkette umzustellen. „Ich kannte das schon aus Bordeaux“, sagt Sané.

Spielt Werder künftig häufiger mit Dreierkette?

Sané hegt durchaus Sympathien für dieses neue System, das auch Nouri in seinem Innersten sehr mag. Nouri ist ein Fan von Juventus Turin, seitdem er ein kleiner Junge war, und Juventus ist vermutlich die Mannschaft im Weltfußball, die die Dreierkette am perfektesten beherrscht. Nun wird Werder niemals das Niveau von Juve erreichen, aber die grundsätzlichen Vorteile der Dreier- gegenüber Viererketten dürften dazu führen, dass Werder künftig noch häufiger so spielt. „Bei einer Dreierkette steht die Abwehr dichter“, sagt Sané, „wir haben mehr Möglichkeiten, die Bälle abzufangen.“ Neben den drei Innenverteidigern ziehen sich bei Ballbesitz nämlich auch die beiden Außenverteidiger zurück.

Zwar betonte Nouri nach dem Köln-Spiel trotz geglückter Dreierketten-Premiere, dass der Gegner grundsätzlich auch im ursprünglichen 4-4-2-System zu verteidigen gewesen wäre. Er sagte aber auch: „Durch die Dreierkette war es für die Spieler leichter, eine noch klarere Orientierung und Zuordnung zu finden.“

Denn das hat sich auch nach vier Spielen ohne Niederlage nicht geändert: Werder ist nach wie vor eine Mannschaft im Aufbau. Ihr fehlen immer noch gewisse Selbstverständlichkeiten und Sicherheiten. Aber es gibt Hoffnung, dass es besser wird und sich die Mannschaft weiter entwickelt. Lamine Sané und Niklas Moisander sind ganz gute Beispiele dafür.