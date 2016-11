Warum fängt Werder nur so viele Gegentore? Diese Frage steht im Raum, seit Wochen, Monaten, Jahren sogar. Erschöpfend beantworten konnte sie auch am Mittwoch der Außenverteidiger Santiago Garcia nicht, der das Problem nun schon seit etlichen Werder-Jahren mit sich herumschleppt.

Der Argentinier verwies auf die Kleinigkeiten, die oftmals den Ausschlag geben, auf das „bisschen Pech“, das halt manchmal auch noch dazukommen würde, auf die nicht eingespielte Werder-Abwehr, die in dieser Saison mit neuem Personal antreten muss – und er verwies darauf, dass ja nicht alles schlecht sei, was Werder in puncto Defensive derzeit abliefert. Es sei eben auch besonders schwierig in der Bundesliga.

In Italien, wo er vorher gespielt hatte, würden die Mannschaften generell defensiv kompakter auftreten. „Hier hast du fast andauernd Eins-gegen-eins-Duelle“, sagte Garcia.