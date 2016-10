Santiago Garcia - momentan kann ihm nichts so richtig die Laune verderben. (nordphoto)

Santiago Garcia sitzt lachend hinter dem Rednerpult im Medienraum des Weserstadions. Gut gelaunt plaudert der Argentinier – mal über seinen neuen Trainer Alexander Nouri, mal über das tolle Stadion in Bremen und mal über die tollen Fans. Das sind Dinge, die man so lange nicht erlebt hat von Werders Linksverteidiger. Aber Garcia hat auffallend gute Laune – und das hat einen Grund: Der Argentinier ist zurück auf dem Platz. Nach einer langen Verletzungspause und vielen Stunden einsamen Krafttrainings kann Garcia endlich wieder Fußball spielen.

Beim 1:1 im Testspiel gegen den FC St. Pauli am vergangenen Donnerstag hat Garcia zum ersten Mal seit Monaten wieder 90 Minuten aufm Platz gestanden. Und er spielte, als wäre er nie weggewesen. Wie selbstverständlich sprintete er über den Platz, warf sich in jeden Zweikampf. Er redete viel und versuchte, die Kollegen zu dirigieren. Garcia scheint keine Angst um seinen Körper zu haben, das Vertrauen ist voll da.

„Ich hatte richtig Spaß, es war toll, endlich wieder Fußball zu spielen“, sagt der Argentinier in der Medienrunde. Und man glaubte es ihm. Er strahlt diese Freude einfach aus. Und auch von seinem neuen Trainer Alexander Nouri ist Garcia begeistert – und hat sich ein bisschen gewundert. „Er sagte zu mir, er will, dass ich spiele. Ich bin wichtig für die Mannschaft“, sagt Garcia beinahe ungläubig. So etwas sei für ihn natürlich schön zu hören. Er freue sich sehr über solch ein Lob, aber er kenne es in dieser Form bisher auch nicht.

Wieder 100 Prozent leistungsfähig

Ohnehin scheint es so, als sei Garcia mit dem Neuen an der Seitenlinie sehr einverstanden. Das Training mache Spaß, das Team arbeite fast ausschließlich mit dem Ball. Garcia nennt Nouris Arbeitsweise „eine Art spanischen Style“. Es gebe viele Kreisspiele. Bei nahezu allen Übungen sei der Ball in verschiedenen Formen Bestandteil, generell sei das Training kein stupides Einstudieren von Laufwegen. Sondern es mache eben einfach alles Spaß.

Spaß ist das Wort, das Garcia am häufigsten über die Lippen kommt. Aber einmal in letzter Zeit hatte er auch nicht so viel Spaß. Das war vorm Auswärtsspiel in Darmstadt. Garcia trainierte zu diesem Zeitpunkt schon wieder mit der Mannschaft und fühlte sich fit und bereit für einen Einsatz gegen Darmstadt. Aber er durfte nicht – noch nicht. Zusammen mit den Athletik-Trainern sei gegen einen Einsatz entschieden worden, weil Garcia einfach noch die letzten ein, zwei Prozent gefehlt hätten. „Das war schwer für mich, weil ich mich eigentlich gut gefühlt habe“, sagt der Verteidiger.

Ob er denn jetzt bei 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit sei, wird er gefragt. Klar, sagt er und schaut dabei sogar ein wenig verwundert drein. Natürlich sei er bei 100 Prozent. Er habe über einen Monat wieder komplett trainiert. Das Einzige, was ihm jetzt noch fehle, sei Spielpraxis.

Thema Vertrag - kein beliebtes Gesprächsthema

In Sachen Vertrag hat Santiago Garcia auch nicht ganz so viel Spaß. Das liegt nicht daran, dass es noch kein Angebot von Werder gebe, man habe ja bis zum letzten Tag der Vertragslaufzeit Ende Juni 2017 noch genügend Zeit. Sondern es liegt daran, dass die Medien seiner Meinung nach das Thema Vertrag zu sehr aufbauschen. „Das ist nur ein Theater der Medien, wir schauen dieses Jahr und sehen dann, was passiert“, sagt Garcia.

Und er sagt es so, dass kein Zweifel übrig bleiben soll. Man soll ihm das ruhig glauben. Es sei kein Groll dabei, er rede einfach nicht gerne über dieses leidige Vertragsthema. Fertig. „Wenn es ein Angebot gibt, bespreche ich das mit meinem Berater“, fügt er hinzu. Und damit ist das Thema dann für den Argentinier erledigt.

Keine Angst vor Konkurrenz

An diesem Tag kann Garcia jedoch nichts so richtig die Laune verderben. Er ist einfach gut drauf, daran ändern auch ein paar mäßig geschätzte Fragen über die Vertragssituation nichts. Locker spricht der Argentinier weiter über das nächste Werder-Spiel. „Natürlich will ich gegen Leverkusen in die Startelf, aber wir haben viel Konkurrenz im Team“, sagt Garcia. Aber Konkurrenz gebe es schließlich überall.

Auch eine im Raum stehende Verpflichtung des schwedischen Linksverteidigers vom FC Kopenhagen, Ludwig Augustinsson, macht Garcia keine Sorge. „Nein, Konkurrenz ist doch gut für das Team“, sagt er, um dann wieder den Bogen zum nächsten Gegner Leverkusen zu schlagen: „Die haben einen großen und guten Kader, aber wir haben sie vergangene Saison zweimal geschlagen (einmal in der Liga, einmal im Pokal, d. Red.). Warum also nicht wieder?“

Ja, warum eigentlich nicht? Ein Sieg gegen Leverkusen würde gewiss Spaß machen. Und Spaß ist das, was Garcia im Moment am meisten hat. Sicher gerne auch noch etwas länger.