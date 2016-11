Da war er noch im Einsatz: Florian Kainz im August. (dpa)

Gutes Timing heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das Timing war gut für Florian Kainz, als er im Sommer nach Bremen wechselte. Er hatte zwei erfolgreiche Jahre bei Rapid Wien hinter sich, der Moment für den nächsten Karriereschritt, den Wechsel von der österreichischen in die deutsche Bundesliga, war gekommen. Werder bemühte sich sehr um ihn, investierte 3,5 Millionen Euro. Kainz war ein Hoffnungsträger für Werders Offensive, und Kainz schien in Bremen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Seit Kainz in Bremen angekommen ist, ist das Timing bisher aber ziemlich schlecht. Am Anfang der Saison wäre im Kader Platz für ihn gewesen, doch Kainz war nicht auf der Höhe. Als er bei Werder in die Vorbereitung startete, hatte er schon mehrere Wochen Vorbereitung mit Rapid Wien auf dem Buckel. „Irgendwann habe ich ein bisschen nachgelassen“, sagt Kainz im Rückblick.

Jetzt, vier Monate später, sagt Kainz: „Ich fühle mich sehr gut und fit.“ Er habe sich an die „höhere Intensität und Qualität“ des Trainings gewöhnt, fühle sich „in Bremen angekommen“ und „als Teil der Mannschaft“. Er sei bereit, durchzustarten, nachdem er unter Alexander Nouri noch keine Sekunde gespielt oder auch nur auf der Bank gesessen hat. Leider ist das Timing wieder schlecht. Auf Werders linker Außenbahn, Kainz‘ Position, startet gerade Serge Gnabry durch, von dem bei Werder noch keine Rede war, als Kainz im Juni geholt wurde.

Warum Kainz nicht spielt, ist ein Rätsel

Jetzt, im November, sagt Kainz: „Ich hatte mir vorgestellt, mehr Einsatzzeit zu bekommen.“ Für ihn sei es eine neue Rolle, um einen Platz im Kader kämpfen zu müssen, schließlich habe er die vergangenen vier Jahre bei Sturm Graz und Rapid Wien quasi durchgespielt. Aber er betont, dass er „die Rolle annehme“, „positiv bleibe“, und dass er „nicht zurück, sondern nach vorne schauen“ wolle. Den Beobachtern fällt es schwer, nicht zurück zu schauen – weil es immer noch ein Rätsel ist, warum ein so talentierter und teurer Spieler so lange nicht mal im Kader steht.

Während der Vorbereitung wurde Kainz noch gelobt, im ersten Pflichtspiel der Saison wechselte der damalige Trainer Viktor Skripnik ihn immerhin ein. Es war die 57. Minute, und der Drittligist Sportfreunde Lotte hatte gerade das 2:1 gegen Werder erzielt. Wenn der Trainer einen Offensivspieler bei knappem eigenem Rückstand einwechselt, dann sendet das an den Spieler die Botschaft: Ich traue dir zu, das Spiel für uns zu drehen. Ich traue dir ein Tor, eine Torvorlage zu.

Skripnik hatte auch allen Grund, Kainz das zuzutrauen. In seiner letzten Saison bei Rapid Wien erzielte Kainz elf Tore, für einen Außenstürmer ein sehr guter Wert. Geradezu herausragend sind aber die 21 Torvorlagen, die für Kainz zu Buche stehen.

Ein leiser Mann mit feinem Fuß

Kainz ist ein eher schüchterner Typ, ein Leisesprecher. Aber wenn man sich auf Yotube Videos anschaut, wie er Tore oder Torvorlagen mit seinen Mannschaftskollegen bei Rapid Wien feierte, dann sieht man auch: Florian Kainz ist ein feiner Fußballer, der auf dem Platz durchaus aus sich herauskommen kann. Es drängt sich der Eindruck auf, dass er ein Spieler ist, der sehr viel Selbstvertrauen aufbauen kann. Dass ihm dafür aber erstmal andere vertrauen müssen, allen voran der Trainer.

Die Partie gegen Lotte drehte Kainz nicht. Aber daran kann es nicht gelegen haben, dass er danach nur noch vier Minuten spielte, kurz vor dem Ende des 0:6 in München eingewechselt. Dass Werder diesen Spieler, der in der vergangenen Saison an 32 Toren beteiligt war und so viel Geld gekostet hat, zehn Spieltage lang fast nur auf der Tribüne sitzen lässt.

Zu den Gründen gefragt, sagt Sportchef Frank Baumann: „Man kann Florian nichts vorwerfen.“ Die große Konkurrenz im Kader erschwere dem Österreicher den Einstieg. „Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er Einsatzzeiten bekommt.“ Baumann lobt Kainz dafür, wie er mit seiner schwierigen Lage umgeht.

"Ich würde am liebsten sofort spielen"

Wie genau geht er denn damit um? „Mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Mentalen“, sagt Kainz. Er reflektiere nach jedem Training, wo er noch Nachholbedarf habe. Und er habe sich mit Werders Mentaltrainer „mehrfach ausgetauscht“. Das seien „lockere Gespräche“ gewesen, „darüber, wie man sich verbessern kann“. Details will Kainz nicht nennen. Aber jedenfalls hatte er Gesprächsbedarf – er, der Hoffnungsträger, der zuhause vor dem Fernseher sitzen musste, um seinen neuen Verein auswärts spielen zu sehen.

Inzwischen laufe es immer besser bei ihm, sagt Kainz. Was sind nun seine Perspektiven? Natürlich kann er sich nicht vornehmen, den Senkrechtstarter Serge Gnabry zu verdrängen. Kainz versucht es gar nicht erst mit einer Kampfansage. „Ich freue mich sehr, dass Serge hier ist“, sagt er, obwohl der Transfer des 21-Jährigen ihm den Start in Bremen nochmal schwerer gemacht hat.

Kainz sagt, er habe keinen Zeitplan für die kommende Zeit, wann er also welches Ziel bei Werder erreichen will. „Ich würde am liebsten sofort spielen.“ Einer mit seiner Vorgeschichte – Leistungsträger und Erfolgsgarant bei Rapid Wien, 3,5 Millionen Euro Ablöse, gehörte zum erweiterten Kreis der österreichischen Nationalmannschaft – muss den Anspruch haben, bei Werder Stammspieler zu werden. Und auch der Verein muss den Plan verfolgen, dass er Stammspieler wird. Andernfalls sind 3,5 Millionen Euro für Werder einfach zu viel Geld.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, Werder schon im Winter zu verlassen, sagt Kainz: „Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.“ Sportchef Frank Baumann sagt, er schließe nichts kategorisch aus. „Aber es gibt keine konkreten Gedanken in diese Richtung.“ Vielmehr gehe er davon aus, dass Kainz den Bremern „in dieser Saison und in den nächsten Jahren noch viel Freude machen“ werde.

Nachfolger für Gnabry?

Werders langfristiger Plan mit Kainz könnte sein, ihn als Nachfolger für Gnabry in der Hinterhand zu behalten, dessen Verbleib über den nächsten Sommer hinaus unsicher ist. Damit Kainz diese Lücke füllen kann, sobald sie sich auftut, muss Kainz aber an die Mannschaft herangeführt werden. Solange Gnabry da ist, könnte Kainz auf der anderen Seite spielen. Er sagt, er fühle sich auf beiden Außenbahnen „sehr wohl“; auch Sportchef Frank Baumann kann sich Kainz rechts und sogar zentral vorstellen.

Auf rechts hat Werder keinen Ausnahmekönner wie Serge Gnabry. Leicht wird es aber auch dort nicht für Florian Kainz. Izet Hajrovic, Fin Bartels und Zlatko Junuzovic haben in dieser Saison allesamt schon als Rechtsaußen gespielt – und weitere Plätze sind in der Bremer Offensive gar nicht zu besetzen, wenn Gnabry, Max Kruse und Claudio Pizarro fit sind.

In Abwesenheit von Serge Gnabry hat Florian Kainz am Freitag in Osnabrück 90 Minuten als Linksaußen gespielt und auch ein Tor geschossen. Frank Baumann lobte ihn danach; Kainz habe „auf sich aufmerksam gemacht“, sagte er. Florian Kainz hat sich darüber gefreut, dass der Sportchef ihm den Rücken gestärkt hat: „Wenn er sagt, dass ich die Länderspielpause gut genutzt habe, baut mich das auf.“ Ob er aber beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag endlich mal im Kader stehen wird? „Es hat noch kein Signal gegeben“, sagt Kainz.

Rückblickend lässt sich feststellen: Florian Kainz hat die Chance verpasst, sich am Anfang der Saison bei Werder festzuspielen. Als es noch nicht so viel Gedränge gab im offensiven Mittelfeld. Dann könnte er jetzt zumindest auf rechts erste Wahl sein. Vielleicht kommt es ja bald so, und in ein paar Wochen oder Monaten redet niemand mehr über Florian Kainz‘ außergewöhnlich mühsamen Start bei Werder. Vielleicht ist er dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort.