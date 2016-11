Werder-Trainer Alexander Nouri muss sich nach der Niederlage gegen Frankfurt einige Fragen gefallen lassen. (imago)

Die Frage lag nahe. Also fragte ein Reporter Philipp Bargfrede, warum Werders Defensiv-Schwäche ein solches Dauerproblem ist. Egal, mit welchem Trainer, mit welchem Personal, mit welcher Taktik – die Gegentore gehören zu Werder wie die Stollen zum Fußballschuh.

Bargfrede war neun Monate lang verletzt, er war sozusagen neun Monate weg. Die Frage nach den Gegentoren wird ihm nur allzu bekannt vorgekommen sein. Und er konnte sie nur auf eine Weise beantworten, die sich ziemlich fatalistisch anhörte. „Tja“, sagte Bargfrede, „das ist eine gute Frage, die schwer zu beantworten ist.“ Das sei „anscheinend so drin bei uns“, sagte er noch. Man müsse dran arbeiten, das besser hinzukriegen.

Das war dann so der kleinste gemeinsame Nenner, mit dem Werder aus diesem 1:2 gegen Frankfurt, der vierten Niederlage in Folge, herausgegangen war. Weiter dran arbeiten. Weiter an sich glauben. Weiter positiv bleiben. Auf den guten Phasen aufbauen, sagte Trainer Alexander Nouri, die habe es im Frankfurt-Spiel ja gegeben. All die Antworten, die die Werderaner nach dem erneuten Misserfolg gefunden hatten, waren keine falschen Antworten. Sie konnten aber, bildlich gesprochen, den Fragen-Berg nicht abtragen, der sich inzwischen am Weserstadion aufgetürmt hat.

Warum bekommt Robert Bauer keine Chance?

Es ist der falsche Zeitpunkt, schon wieder die sogenannte Trainerfrage zu stellen. Aber Alexander Nouri muss sich fragen lassen, warum er vor dem Spiel darauf hinweist, dass die Rückkehrer Claudio Pizarro und Max Kruse mit Vernunft und Bedacht eingebaut werden sollten ins Team und dass man keine Wunderdinge erwarten dürfe. Um Kruse und Pizarro auch dann noch auf dem Feld zu lassen, als sie bereits ziemlich platt wirkten. So riesig der Werder-Kader auch ist: Alternativen zu ihnen gab es offenbar nicht. Am Ende vergab Pizarro eine Großchance und folgte einem Kruse-Fehler das 1:2.

Fragen wie diese bildeten sich viele rund um das Frankfurt-Spiel. Warum attestieren sich die Bremer selbst, in den Zweikämpfen nicht konsequent genug zu sein, um seit Wochen auf den konsequenten Zweikämpfer Robert Bauer zu verzichten? Genau deswegen war der Olympia-Zweite Bauer im Sommer geholt worden, und genau dieses Profil konnte man sofort erkennen, als er dann spielte. Nouri setzt auf den Außenpositionen jedoch andauernd auf Santiago Garcia und Theo Gebre Selassie. Als Spieler, an denen keiner vorbeikommt, treten sie aber nicht gerade auf.

Nächste Frage: Warum spielt Zlatko Junuzovic auf dem Flügel? Das hatte schon im Schalke-Spiel nicht gut funktioniert und hatte eigentlich noch nie so besonders gut funktioniert. Der als starker Flügelspieler für rund drei Millionen Euro verpflichtete Florian Kainz hatte erneut keinen Platz auf dem Platz bekommen, noch nicht mal auf der Bank.

Frankfurt-Niederlage mehr als nur Pech

Personal-Rochaden, taktische Umstellungen: Sie gehören nun mal zum Fußball, das ist nicht nur in Bremen so. Aber sie wirken im achten Spiel unter Trainer Nouri deutlich weniger nachvollziehbar als im ersten. Im ersten Spiel unter Nouri, gegen Mainz 05, hatte Werder auch ganz am Schluss noch ein Tor kassiert und 1:2 verloren. Beide Spiele wurden hinterher als äußerst unglückliche Niederlagen dargestellt. Aber stimmt das überhaupt? Trifft es nicht eigentlich nur auf das Mainz-Spiel zu? Wer sich die Spieldaten vom Frankfurt-Spiel anschaut, wird kaum Gegenargumente finden. Frankfurt hatte in der zweiten Halbzeit ein deutliches Übergewicht. Hatte insgesamt mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, eine bessere Pass-Quote, eine bessere Zweikampf-Quote. Und wirkte, ganz ohne Statistik, kompakter als Werder.

Kompakt sein, das war so ein Schlagwort, als Nouri im September antrat. Sichtbar wurde das nicht am Sonntag. Es gab schöne Kruse-Szenen, schöne Gnabry-Aktionen, schöne Pizarro-Momente und auch ein sehr schönes Tor von Florian Grillitsch. Aber ein schön kompaktes Ineinandergreifen der Reihen Fritz-Grillitsch und davor Gnabry-Kruse-Pizarro-Junuzovic, das gab es eher nicht.

So wurde es zu einer Art Legendenbildung, dass Werder gegen Frankfurt leider, leider durch einen finalen Sonntagsschuss verlor. Die Niederlage fühlte sich nachvollziehbar bitter an für alle Werderaner. Aber sie war eben mehr als nur Pech. Wer nach einem Drittel der Saison mal versucht, den Werder-Fußball unter Trainer Viktor Skripnik mit jenem unter Trainer Alexander Nouri zu vergleichen, der kann bislang nur eingeschränkt einen Fortschritt erkennen: Die Niederlagen sind jetzt nicht mehr so verheerend.