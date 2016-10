Vor wenigen Wochen haben die Kollegen einer anderen Zeitung (größere Überschriften, kleinere Artikel) mehreren Fachleuten und mir Fragen zur aktuellen Bundesligasaison gestellt. Der Kollege von Sky prophezeite Werder den Abstieg, während ich meinem Ruf als Mann mit der festgetackerten Werder-Brille eindrucksvoll gerecht wurde und Werder als die mögliche Überraschungself der Saison nannte. Angenehm an unserem Hobby Fußball ist es, dass man mit Vorhersagen sehr oft recht haben kann. Unangenehm ist, dass dies immer nur flüchtig ist, weil sich permanent Dinge ändern und Perspektiven verschieben.

Ich habe keine Ahnung, ob Werder den Sprung zu einer Überraschung der Saison noch schafft. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die Wahrscheinlichkeit dafür größer ist als die, dass unser Verein noch absteigt. Es gibt für diese Annahme sehr viele Mosaiksteinchen. Bevor ich die aufsammele, möchte ich noch ein Wort zum Trainerwechsel Skripnik – Nouri verlieren. Der Trainerwechsel war am Ende notwendig, und er hat viele gute Dinge in Bewegung gebracht. Dennoch war die Art, wie von weiten Teilen der Öffentlichkeit mit Viktor Skripnik umgegangen wurde, so nicht in Ordnung.

Viele sagen, Werder habe sich zu spät von Skripnik getrennt. Plötzlich ist die „Werder-Familie” etwas scheinbar Verwerfliches, und der Verein erstickt an Kumpanei und Filz. Kann man so sehen, und wenn die laufende Saison noch so richtig den Bach runtergeht, hätte man dann mal so richtig recht gehabt. Man kann es aber auch honorieren, dass bei Werder nachhaltiger gedacht, gefühlt und gehandelt wird als anderswo und dass deshalb eine Tugend wie hanseatische Unaufgeregtheit zu den großen Stärken des Vereins zählt. Mit Viktor Skripnik in die Saison zu gehen, lässt sich leicht im Nachhinein als Fehler bewerten. Ihm zu vertrauen, dass die positiven Eindrücke seiner knapp zwei Trainerjahre nach der soliden bis guten Rückrunde wieder in den Vordergrund treten, kann ich nicht wirklich als Fehler ausmachen. Eines steht fest: Hätte Werder im Sommer einen neuen Trainer verpflichtet, dann hätten wir nun keinen Alexander Nouri auf der Bank.

Nouri wäre nicht der erste Trainer, der anfangs super funktioniert, aber sich irgendwann doch abnutzt. Es wäre deshalb falsch, die ersten Eindrücke der „Ära Nouri” strahlender zu zeichnen, als sie sind. Aber es ist klar, dass die ersten Eindrücke von Nouris Arbeit Anlass zu Hoffnungen verleihen. Nouri ist ein intelligenter, offener, integrer Typ mit einer guten Ausstrahlung, und er hat in kurzer Zeit viel bewegt. Sein Zugang zu den Spielern scheint beachtlich zu sein. Die Ordnung, die er in Werders Mannschaft implantiert hat, ist deutlich sichtbar. Der Fußball ist attraktiv, die Defensive wirkt stabiler, und selbst verpennte Halbzeiten wie in Darmstadt richten derzeit kaum Schaden an, weil der Trainer es schafft, auf bemerkenswerte Weise auf solche Phasen zu reagieren.

Ich bin neugierig auf alles, was nun kommt. Werder kann unter Nouri in Spielern wie Manneh und Hajrovic auf gefühlte Neuzugänge verfügen. Max Kruse und Claudio Pizarro werden früher oder später dazustoßen, und bei anfangs schwierig zu bewertenden Neu-Werderanern wie Sané und Moisander sieht man inzwischen, wie gut sie sind. Über Serge Gnabry müssen wir nicht weiter reden.

Seien wir also vorsichtig optimistisch, dass kurzfristig vielleicht nicht gleich alles, aber sehr vieles gut wird. Und freuen wir uns auf 90 Minuten gepflegten Rasenballsport am Sonntag.

Arnd Zeigler (51) ist Moderator bei Radio Bremen. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen durch „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs”. Im Wechsel mit Jörg Wontorra, Manfred Breuckmann, Lou Richter und Günther Koch schreibt er in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.