Neue Heimat: Davie Selke will bei RB Leipzig zur Stammkraft aufsteigen. (imago/mika)

Herr Selke, in Bremen ist gerade Freimarktszeit und Werder schwebt auf Wolke sieben: Das war zumindest der Eindruck vom vergangenen Wochenende beim Sieg gegen Bayer Leverkusen. Was bekommen Sie noch von solchen Stimmungslagen in Bremen mit?

Davie Selke: Einiges. Ich habe mir das letzte Spiel gegen Leverkusen live im Fernsehen angesehen – wenn es irgendwie geht, schaue ich immer die Werder-Spiele. Bremen ist ein Gegner, der uns am Sonntag alles abverlangen wird. Den neuen Trainer Alexander Nouri kenne ich nicht persönlich, aber er scheint ein emotionaler Typ, der das Team mitreißen kann. Izet Hajrovic, den ich ja auch noch kennengelernt habe, ist beispielsweise richtig aufgeblüht. Das erinnert mich an meine Zeit dort.

Warum?

Wir sind damals genauso auf einer Euphoriewelle geschwommen, als Viktor Skripnik gekommen war, der ebenfalls neuen oder auch anderen Spielern wie mir Vertrauen geschenkt hat. Ich denke gerne an solch besondere Partien 2014/2015 wie gegen Dortmund oder Leverkusen, als wir mit dem Rücken zur Wand standen.

Zu wem von Werder haben Sie noch Kontakt?

Besonders intensiv ist meine Verbindung zu Florian Grillitsch, wir schreiben uns fast täglich. Ich freue mich, auch Leute wie Clemens Fritz oder Zlatko Junuzovic wiederzusehen. Es war einfach eine sehr gute Zeit in Bremen. Es ist definitiv für mich etwas Besonderes, jetzt mit RB Leipzig gegen Werder anzutreten.

Gibt es noch Berührungspunkte außerhalb der Mannschaft?

Vom alten Trainerstab sind ja nicht mehr viele da, aber mein spezieller Ansprechpartner war immer Torsten Frings, von ihm habe ich einiges lernen können, wir haben ab und zu auch noch telefoniert. Insgesamt bleibt Werder bei mir als ein Verein zurück, in dem viele Mitarbeiter mit einem großen Herz am Werk sind.

Bei RB Leipzig läuft es gerade richtig rund. Der Aufsteiger ist ungeschlagener Tabellendritter. Sie haben bis auf ein Tor und einige Teilzeiteinsätze allerdings nicht viel beitragen können. Von Ihnen war aber kein Unmut zu vernehmen, sondern Sie haben gesagt, Sie hätten gelernt, weniger egoistisch zu sein. Stimmt das?

Ja, ich würde sagen, dass ich mich menschlich weiterentwickelt habe. Das Team steht in Leipzig absolut im Vordergrund, und ich habe gelernt, mich von der Ersatzbank aus mit den anderen zu freuen. In Bremen habe ich solch längere Phasen ja nicht erlebt. Ich werde hier um meinen Platz kämpfen, jedoch lasse ich bestimmt keine schlechte Laune raushängen. Und mit Yussuf Poulsen beispielsweise verstehe ich mich privat unabhängig davon sehr gut – wir sind zwar Konkurrenten, aber es wäre ja wirklich sinnlos, wenn ich mit ihm jetzt nicht mehr essen oder aufs Zimmer gehen würde.

Es heißt, dass Sie noch Mängel im Defensivverhalten hätten.

Klar wird bei RB extremes Gegenpressing gespielt, und da muss ich mich reinkämpfen – daran kann man aber arbeiten. Trotzdem muss ich bei meinen Stärken wie dem Torabschluss bleiben.

Alte Heimat: Bei Werder hat Davie Selke den Sprung zum Bundesliga-Torjäger geschafft. (dpa)

Zahlen Sie vielleicht auch den Preis für ihre Olympia-Teilnahme?

Sicherlich bin ich damit ein bisschen in den Nachteil geraten, auch aufgrund unserer hohen Qualität sowie Konkurrenzsituation im Kader und weil die Jungs sich zu Hause einspielen konnten. Aber ich habe wegen den Olympischen Spielen nicht meine Form verloren. Dass ich gut drauf bin, habe ich gerade zuletzt bei der U 21-Nationalmannschaft gezeigt. Aber in Leipzig spielen die anderen vorne eben auch so stark, dass der Trainer keinen Grund hat zu wechseln.

Sie würden im Nachhinein auch nicht sagen, es war ein Fehler, im August bei Olympia mitgespielt zu haben?

Auf keinen Fall! Für mich waren das fantastische Eindrücke. Diese tollen Erfahrungen kann mir niemand mehr nehmen, zumal ich erst mein zweites internationales Turnier für Deutschland gespielt habe (Selke hatte die Teilnahme an der U 20-WM 2015 nach seinem Wechsel auf Anraten des Vereins abgesagt, Anm. d. Red.). Ich glaube, ich hätte es jetzt kaum ausgehalten, wenn die Kollegen zum Finale im Maracanã einlaufen und ich nicht dabei gewesen wäre.

Bei der Olympia-Mannschaft standen mit Ihnen und Nils Petersen gleich zwei nominelle Mittelstürmer in einem 18er-Kader. Joachim Löw hatte zur EM in Frankreich aber mit Mario Gomez nur einen klassischen Angreifer genommen. Deutschland beklagte danach ausufernd den Verlust klassischer Angreifer. Was sagen Sie dazu, wenn Ihr Name sogar schon fürs A-Team ins Spiel gebracht wird?

Das ist natürlich sehr nett, dennoch möchte ich darüber erst reden, wenn ich persönlich wieder in einer anderen sportlichen Situation bin. Was stimmt: Ich bin sicherlich solch ein Spielertyp.

Warum nennen Sie immer wieder Mario Gomez als Vorbild?

Ich bin im Schwabenland geboren und aufgewachsen (Schorndorf, Anm. d. Red.), habe in der Jugend beim VfB Stuttgart gespielt, als Mario Gomez bei den Profis war. Ich sehe ihn noch heute als so etwas wie mein Vorbild an. Daher fand ich es schön, dass wir nach dem Spiel in Wolfsburg kurz miteinander sprechen konnten.

Sie sind jetzt seit mehr einem Jahr in Leipzig. Damit haben Sie mit Schwaben, Hanseaten und Sachsen bereits in jungen Jahren eine bunte Palette von unterschiedlichen Mentalitäten intensiver kennengelernt. Wo gehören Sie am ehesten hin?

Hier in Leipzig ist es wunderschön, auch drumherum gibt es sehr schöne und viele Grünflächen. In Bremen waren vor allem die Menschen angenehm und entspannt. Aber tief im Inneren bin ich ein Schwabe, der sich dort wohlfühlt. Ich bin auch noch oft in Stuttgart, weil meine Mutter, mein Bruder und meine Freundin noch in Stuttgart wohnen, obwohl sie gerade in Südamerika ein Auslandssemester einlegt.

Wie sehr würde Ihr Wohlfühlfaktor in Leipzig leiden, wenn Sie am Sonntag gegen Werder nicht wenigstens eingewechselt würden?

Das wäre in der Tat hart für mich, aber diese Entscheidung trifft allein der Trainer. Am liebsten würde ich natürlich von der ersten Minute an spielen, aber auch wenn ich erst später reinkommen sollte, werde ich wie immer alles für meine Mannschaft geben.

Das Gespräch führte Frank Hellmann.

Davie Selke wechselte im Sommer 2015 freiwillig von der ersten in die zweite Liga, für eine Ablöse von acht Millionen Euro von Werder Bremen zu RB Leipzig. In dieser Spielzeit kam der in der U 21-Nationalmannschaft und bei den Olympischen Spielen regelmäßig eingesetzte Angreifer nur zu 82 Bundesligaminuten beim Brauseklub. Zuletzt saß er nur noch auf der Bank.