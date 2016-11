Hochbegabtes Duo: Auf dem Trainingsplatz treffen Claudio Pizarro (links) und Max Kruse sich schon wieder. Bald sollen sie auch im Spiel gemeinsam wirken. So wie damals im Testspiel gegen den FC Chelsea. (Imago)

Alexander Nouri hatte es wirklich nicht leicht. Er mühte sich zu mahnen, zu warnen, zu relativieren. Aber irgendwann gelang ihm das nicht mehr. Irgendwann konnte er einen Moment lang nicht mehr verbergen, wie wichtig die Rückkehr von Claudio Pizarro für Werders Fußballer ist. „Die Lust und Freude, der Spaß und die Liebe, die er auf dem Platz versprüht, die inspiriert alle”, schwärmte Nouri. „Davon profitieren wir alle – und davon profitiert auch das Klima in der Mannschaft.” Der Angreifer Pizarro hat auch am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainiert, ein bisschen zumindest. Er hat das Aufwärmprogramm mitgemacht, dann ein paar Minuten ein Trainingsspiel. Danach verließ er den Platz.

Max Kruse, wie Pizarro wochenlang verletzt, schaffte immerhin das Aufwärmprogramm. Dann zog er sich für individuelle Übungen zurück. Kruse wird kaum im Kader für die Partie am Sonntag bei Schalke 04 stehen. Pizarro würde gern schon wieder mitmischen. Nouri dämpfte seinen Ehrgeiz ein wenig. Er sagte, er wolle „nicht komplett auf die Euphoriebremse treten”. Aber man müsse mit der Frage, ob ein Einsatz auf Schalke Sinn hat, „ganz sensibel umgehen” – im Interesse der Spieler, aber auch im Interesse des Vereins.

Schließlich sollen Pizarro und Kruse in dieser Saison zusammen mit Serge Gnabry zu einem herausragenden Offensivtrio werden. Da wäre es leichtsinnig, sie jetzt überhastet wieder auf den Platz zu schicken. „Wenn du eine gewisse Entwicklung im Kopf hast, in der diese Spieler eine wichtige Rolle einnehmen sollen, dann bist du ja nicht bereit, die für den kurzfristigen Erfolg zu opfern”, sagte Nouri. „Da ist vernünftiges Maß gefragt.”

Bremer stecken in spannender Situation

Nouri will nach jeder Trainingseinheit bis zum Spiel beobachten, wie Pizarro sich fühlt: „Dann entscheiden wir zusammen.” Heißt: Der Trainer gesteht dem Routinier ein Mitspracherecht zu. Nouri findet, dass man „einen Spieler mit so viel Erfahrung, der seinen Körper dermaßen gut kennt, schon in diesen Entscheidungsprozess mit einbinden sollte”. Er sagte sogar: „Es wäre töricht, wenn man das nicht macht.”

Die Bremer stecken vor der Dienstreise nach Gelsenkirchen in einer spannenden Situation: Einerseits könnte bei ihnen bald alles gut, zumindest deutlich besser werden. Denn ihr neuer Trainer hat sich eingearbeitet, und die arg vermissten Stützen Pizarro, Kruse und demnächst wohl auch Philipp Bargfrede kehren nach und nach zurück. Der Kader kann dann seine volle Kraft entfalten. All die Probleme, die Werder den Saisonstart so heftig vermiest haben, sind bald nicht mehr da. Die Partie auf Schalke könnte also das Signal dafür geben, dass es aufwärts geht und dass die Bremer in der Tabelle noch weit nach oben klettern können.

Andererseits müssen sie sich erst mal aus dem Keller befreien. Sie haben in den neun Bundesligapartien dieser Saison nur sieben Punkte geholt, im Schnitt also weniger als einen Punkt pro Partie – das ist ein Wert, der arg nach Abstiegskampf klingt. Nun ist das Gute an der Bundesliga ja die Tatsache, dass sie blitzartige Karrieren ermöglicht: Mit zwei, drei Siegen in Serie kann fast jedes Team um etliche Plätze aufsteigen. Jetzt, an diesem Sonntag, wäre für Werder der perfekte Zeitpunkt, um diesen Aufstieg zu beginnen. Denn ein Sieg würde nicht nur die gute Stimmung verstärken, die die Rückkehrer erzeugen. Er würde wegen der Länderspielpause, die nach dem Wochenende folgt, auch zwei Wochen lang ein angenehmes Gefühl erzeugen.

Nouri bleibt nach Niederlagen optimistisch

Doch ob Pizarro dieses angenehme Gefühl schon wieder schaffen kann, das ist fraglich. „Wir müssen die Erwartungshaltung an diese Spieler, die lange, lange verletzt waren, ein bisschen relativieren”, sagte Nouri. Natürlich hätten sie „eine gewisse Qualität, die uns mit Sicherheit weiterhelfen wird. Aber das ist alles sehr weit in die Zukunft gemalt.” Die Bremer hatten zuletzt schon mit der Gegenwart genug Probleme. Sie zeigten beim 1:3 am vergangenen Wochenende gegen den kleinen SC Freiburg eine hundsmiserable Leistung – auch weil sie den Gegner offenbar unterschätzten.

Werders Sportchef Frank Baumann berichtete, er haben in den Tagen danach mit mehreren Spielern gesprochen. Dabei sei ihm aufgefallen, dass die Spieler sehr selbstkritisch sind, und das sei ja schon mal der erste Schritt zur Besserung: „Ich glaube nicht, dass wir ein grundsätzliches Mentalitätsproblem haben.” In Gelsenkirchen dürften die Bremer ohnehin nicht in Gefahr geraten, den Gegner zu leicht zu nehmen – schließlich ist der reicher und prominenter besetzt als sie. „Wir wissen, dass Schalke eine gute Mannschaft hat”, sagte Baumann. „Aber wir haben gezeigt, dass wir gegen solche Mannschaften bestehen können. Mit diesem Anspruch, mit diesem Mut gehen wir auch in das Spiel.”

Sollten die Bremer das Duell auf Schalke verlieren, dann wäre das zwar kein Weltuntergang. Aber es wäre die dritte Niederlage hintereinander unter Nouri, und so eine Niederlage könnte eine Frage aufwerfen, die bei Werder gerade niemand braucht: die Frage, ob der Schwung, den der Trainer gebracht hat, schon vorüber ist. „Wir bleiben optimistisch”, sagte Alexander Nouri, „weil wir nach wie vor von unserem Weg total überzeugt sind.” Er will an nichts denken, was schon wieder vorüber ist. Er fängt doch schließlich gerade erst an.