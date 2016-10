Bremens neuer Liebling: Alle loben Serge Gnabry. (dpa)

Serge Gnabry sticht heraus bei Werder. Der wohl beste Fußballer im aktuellen Bremer Kader begeistert, und zwar so sehr, dass die Reihe an öffentlichen Fürsprechern einfach nicht abreißen will. Nach drei Torbeteiligungen in fünf Bundesligapartien vereint der 21-Jährige, so scheint es zumindest, alles Positive, das momentan über Werder geäußert wird, auf seinen Schultern. "Werder hat Qualität, und sie haben einen Gnabry", sagte Darmstadts Trainer Norbert Meier Gnabrys zuletzt und mutmaßte: "Ich weiß nicht, ob der noch so lange in Deutschland bleiben wird."

Ähnlich hat sich nun auch Horst Hrubesch geäußert. "Hält seine Entwicklung an, dann kommt kaum ein Verein an ihm vorbei", sagte der ehemalige U21-Nationaltrainer in der "Sport Bild" über seinen Ex-Schützling. Auch Hrubesch geht davon aus, dass Gnabry schon bald wieder bei einem internationalen Top-Klub spielen dürfte. Schließlich sei Werders Zugang "ein außergewöhnlicher Fußballer, sonst hätte ihn Arsène Wenger damals nicht zu Arsenal geholt", so Hrubesch.

Gnabry habe "eine super Technik, das Auge für den Pass, ist torgefährlich", sagte Hrubesch. "Er besitzt eine Qualität, die musst du suchen." Hrubesch traut seinem ehemaligen Schützling sogar eine ähnliche Karriere wie Ex-Werder-Profi und Nationalspieler Mesut Özil zu.

Werders Sportchef Frank Baumann dürfte der Gnabry-Begeisterung indes mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen. Schließlich hofft Baumann, dass Gnabry mittelfristig "zu einem der Gesichter des Klubs" wird.