Sportlich, sportlich: Serge Gnabry kann nicht nur Fußball spielen. er kommt auch mal mit dem Rad zum Training. (nordphoto)

Am Donnerstag ist Serge Gnabry mit dem Fahrrad zum Training gekommen. Mit einem Damenrad, den Rucksack hinten im Korb. Das sah ziemlich entspannt aus, das wirkte so viel bescheidener als bei manch früherem Werder-Profi, der gern mit einem ziemlich auffälligen Auto zum Weserstadion kam. Gnabry aber wollte da gar nicht so viel hineininterpretieren. Er habe halt seinen Dienstwagen noch nicht bekommen, sagte er, da habe er sich halt vom Hotel ein Rad geliehen. Überhaupt sei er doch nicht als Radfahrer nach Bremen geholt worden, sondern als Fußballer: „Das sind, finde ich, die Dinge, die man bewerten sollte.”

Doch genau daran wird er sich gewöhnen müssen: dass er bewertet wird, immer und überall. Dass er wahrgenommen wird. Dass alles für wichtig gehalten wird, was er sagt und was er tut. Gnabry ist gerade mal ein paar Wochen in Bremen, aber er ist jetzt schon Werders wichtigster Mann. Er ist nicht nur herausragend begabt; er schafft es auch, aus dieser Begabung was zu machen. Sogar als sein Team kürzlich in Mönchengladbach in ein peinliches 1:4 taumelte, ließ sich Gnabry nicht verunsichern – und erzielte einen Treffer, der zum Tor des Jahres taugt. Er ist erst 21 Jahre alt, aber er ist schon sehr reif, sehr klar im Kopf.

Trainer Alexander Nouri schwärmt, Gnabry habe schon „eindrucksvoll bewiesen”, wie wichtig er für Werder ist. Er sei torgefährlich und schnell, er sei stark im Duell Mann gegen Mann, und er sei für den Gegner „unausrechenbar und schwer greifbar”, so Nouri. „Er tut unserem Spiel einfach gut.” Bemerkenswert findet Nouri vor allem, dass der Offensivkünstler Gnabry auch ein Defensivkämpfer ist. „Es gibt viele Szenen, wo er 30, 40 Meter zurückarbeitet und im Sprint den Ball gewinnt”, hat der Trainer beobachtet. „Das sind die Dinge, die die Gesamt-Performance auf ein hohes Level bringen: diese Kombination aus Individualismus und Teamfähigkeit.” Heißt für den Trainer: „Das ist ein toller Spieler.”

Der Traum vom Nationalteam

Gnabrys Qualität ist natürlich auch anderen Klubs aufgefallen. Etliche Spitzenklubs aus der Bundesliga wollten ihn im Sommer verpflichten; umso bemerkenswerter ist, dass Werders Sportchef Frank Baumann ihn nach Bremen gelotst hat. Wie lange er dort bleibt? Der frühere U21-Nationaltrainer Horst Hrubesch glaubt, dass Werder den vielseitigen Gnabry nicht dauerhaft halten kann. „Hält seine Entwicklung an, dann kommt kaum ein Verein an ihm vorbei”, sagte Hrubesch der Zeitschrift „Sportbild”. Die Tatsache, dass schon eine so unspektakuläre Feststellung in Bremen für eine wichtige Nachricht gehalten wird, zeigt, welch ein besonderes Talent dieser Gnabry ist. Und es zeigt, wie wichtig jeder Monat für Werder ist, den Gnabry bleibt. Hrubesch traut ihm schon eine Karriere zu, wie sie Mesut Özil gemacht hat, den Gnabry vom FC Arsenal kennt. Gnabry sagt nur, Özil sei ein „überragender Kicker”; er sehe ihn als Vorbild, und er habe es genossen, mit ihm zu spielen.

Der Neu-Bremer weiß, dass er erst am Anfang seiner Karriere steht. Er freut sich, dass er bei Werder Stammkraft ist, und er ahnt: Alles andere ergibt sich dann von selbst. So liegt es ja nahe, dass Bundestrainer Joachim Löw ihn demnächst in seinen Kader beruft, wenn er weiterhin so überzeugt. „Mein Ziel ist es auf jeden Fall, für die A-Nationalmannschaft von Deutschland zu spielen”, sagt Gnabry. Über eine Berufung, fügt er an, „würde ich mich sehr freuen”.

Vernetzt ist Gnabry unter Deutschlands Elitekickern jedenfalls schon jetzt. Beim FC Arsenal hat er ja nicht nur mit dem aktuellen Nationalspieler Özil zusammengespielt, sondern auch mit dem früheren Nationalspieler Per Mertesacker. Und eben diesen Mertesacker würde Werder im kommenden Sommer gern verpflichten. „Ich persönlich würde das super finden”, sagt Gnabry. „Per ist ein enger Freund von mir, der mir sehr viel geholfen hat in den letzten Jahren in London.” Vor allem von Mertesackers Erfahrung habe er profitiert, betont er: „Er wäre für jedes Team eine Bereicherung – und natürlich auch für Werder.” Serge Gnabry will dem Sportchef Baumann nicht in seine Personalpolitik reinreden, das ist klar. Aber man darf schon davon ausgehen, dass sein Wort bei Werder gehört wird.