Als der Ball im Tor lag, und das ganze Drücken, Abklatschen und Jubeln vorbei war, da musste Max Kruse erst einmal seine Frisur richten. Gefühlt hatte zuvor jede Bremer Hand durch seine Haare gewuselt und das sorgsam gebundene Zöpfchen dabei außer Form gebracht – aber warum auch nicht? Die Freude der Kollegen war ja verständlich, denn nach einer Verletzungspause, die fast ein Vierteljahr gedauert hat, ist einer der Kollegen zurück, von dem sich alle in Bremen in den nächsten Wochen einiges erwarten.

Max Kruse hat die Fantasie der Werder-Fans an diesem kalten Freitagabend beflügelt. Zwei Tore hatte der 14-fache Nationalspieler bei Werders 5:1 (1:0)-Erfolg gegen den VfL Osnabrück erzielt und insgesamt über eine Stunde lang auf dem Platz gestanden. „Ich habe lange darauf hingearbeitet“, sagte Kruse hinterher, und er sah sehr zufrieden aus bei diesen Worten. „Ich habe einen sehr laufstarken Max Kruse gesehen, er hat viel gearbeitet, sich gut in den Räumen bewegt“, sagte Werder-Trainer Alexander Nouri. Ob Kruse nun auch für das nächste Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag in einer Woche schon ein Kandidat für die Startelf ist? „Die Startelf ist immer das Ziel“, sagte Kruse.

Dabei war Kruses Auftakt ins Spiel arg stockend geraten. Bei seinem ersten Ballkontakt nahm ihm der Gegner den Ball gleich einmal ab. Bei der zweiten Aktion sprang Kruse der Ball vom Fuß ins Aus. Aber je länger die Partie dauerte, desto mehr fand Kruse, der zentral hinter der einzigen Spitze Ousman Manneh und später Lennart Thy spielte, seinen Rhythmus. „Ich glaube, es ist ganz normal, wenn man drei Monate lang nicht Fußball gespielt hat“, sagte Kruse über die schwierigen ersten Minuten.

Spätestens nach der Pause aber hatte Kruse seinen „Flow“, wie er es selbst hinterher ausdrückte, gefunden. Das Tor zum 2:0 war noch eine ziemlich leichte Angelegenheit gewesen. Lennart Thy, zur Pause eingewechselt, hatte Kruse den Ball mit einer tollen Einzelaktion mustergültig vorgelegt, Kruse musste im Grunde nur noch den Fuß hinhalten. Das 3:0, das Kruse nur vier Minuten später folgen ließ, war da schon von ganz anderer Machart. Kruses Sprint mit dem Ball vorbei an zwei Gegenspielern war schlicht und einfach große Klasse. Der Abschluss geriet cool und überlegt. „Die zwei Tore sind ein schönes Gefühl, aber eher nebensächlich“, sagte Kruse, „wichtiger war es, Spielpraxis zu sammeln.“

Natürlich war die Partie in Osnabrück nur ein Testspiel, natürlich ist der Gegner zwei Spielklassen tiefer zu Hause. Aber: Mit Freundschaftsspielen und Duellen gegen Drittligisten war das bei Werder in jüngerer Vergangenheit oft so eine Sache, Werderhat sich da häufiger blamiert als Werbung für sich gemacht. Das war diesmal ganz anders. „Wir können mit der Einstellung und der Umsetzung dessen, was wir uns vorgenommen haben, zufrieden sein“, sagte Nouri. „Wir waren engagiert, haben das Tempo bestimmt und sind häufig hinter die Osnabrücker Abwehrreihe gekommen.“

Das lag auch an einem Spieler, der bisher noch so gar nicht ins Laufen gekommen ist bei Werder. Florian Kainz, teurer Einkauf von Rapid Wien, erzielte gegen den VfL Osnabrück nicht nur das Tor zum 1:0 (vorbereitet von Kruse), sondern hatte auch sonst ein paar auffällige Szenen am linken Flügel. „Er hat das gut gemacht, so stellen wir uns das vor, dass die Spieler uns die Entscheidung schwer machen“, sagte Nouri.

Eine schwierige Entscheidung dürfte es für den Trainer auch werden, wenn er festlegen muss, wen er demnächst aus dem Mittelfeld herausnimmt, um Platz für Philipp Bargfrede zu schaffen. Denn dass Bargfrede schon sehr bald auch in einem Bundesliga-Spiel wieder für Werder auflaufen wird, dürfte seit diesem Freitag nur noch eine Frage der Zeit sein. Denn wenn die Rückkehr von Max Kruse nicht so strahlend verlaufen wäre, dann hätte Bargfrede den Titel „Mann des Abends“ tragen müssen.

Zehn Monate lang hatte der defensive Mittelfeldspieler aussetzen müssen – und wie spielte er gegen den VfL Osnabrück? So, als habe er nie gefehlt. „Eindrucksvoll“ nannte Nouri die Rückkehr Bargfredes. „Ich habe mich sehr wohl gefühlt“, sagte der Spieler selbst. Bargfrede spielte in Werders 4-2-3-1-System zentral defensiv neben Kapitän Clemens Fritz. Bargfrede spielte kluge und öffnende Pässe von erstaunlicher Präzision, viele Angriffsbemühungen der Osnabrücker, die in der 3. Liga immerhin Tabellenzweiter sind, unterband er mit gutem Stellungsspiel.

Dreimal – und zwar dreimal mit 1:3 – hat Werder in der Bundesliga zuletzt verloren. „Wir haben uns alle heute ein Stück Selbstvertrauen holen können“, sagte Bargfrede. Und selbst die Sorgen um Claudio Pizarro, die den Abend eingeleitet hatten, waren hinterher keine allzu großen Sorgen mehr. Beim Aufwärmen hatte Pizarro, der eigentlich für die Startelf vorgesehen war, leichte Schmerzen in der Oberschenkelmuskulatur gespürt. Er verzichtete auf einen Einsatz. Als er nachher, den Rucksack geschultert, zum Mannschaftsbus schlenderte, sah die Welt schon wieder besser aus. Pizarro lächelte, und sein Trainer nannte den Verzicht auf seinen Top-Stürmer eine „reine Vorsichtsmaßnahme“.

Alles andere als eine beruhigende Nachricht hätte zu diesem Abend auch nicht gepasst.