Der Entscheider: Max Kruse erzielt Werders 1:0 bei Hertha BSC. (imago/Contrast)

Clemens Fritz ist ganz schön nervös geworden in dieser 41. Minute. Er sah, wie sein Kollege Max Kruse an den Ball kam, dort vorn im Strafraum von Hertha BSC – und dann sah er erst mal, wie Kruse nicht schoss. Der Angreifer wartete und wartete. „Ich dachte die ganze Zeit: Schieß doch, schieß doch! Die kurze Ecke ist doch offen!“, berichtete Fritz. Irgendwann schoss Kruse dann und traf, „irgendwie diagonal in die lange Ecke”, wie Fritz beobachtete. „Da war ich ein bisschen überrascht.” Kruse habe ihm in der Halbzeitpause dann aber erzählt, er habe gar nicht gewusst, wo der Torwart in diesem Moment stand. Er sei viel zu sehr darauf konzentriert gewesen, den Ball unter Kontrolle zu bringen. „War auch nicht einfach”, merkte Fritz an. „Der Ball, der hatte einen ganz schönen Drall.”

Aber Kruse hat den Ball mit dem Drall in den Griff bekommen, und auch insofern war sein Treffer zum 1:0 nicht nur eine hübsche, sondern auch eine passende Krönung dieses außerordentlich gelungenen Abends in Berlin: Die Bremer haben in dieser Partie all ihre Probleme besiegt. Sie haben zum ersten Mal in dieser Saison 90 Minuten lang nicht gewackelt. Sie haben endlich mal nicht nur etwas Gutes angefangen, sondern es auch zu Ende gebracht.

Viel zu oft habe Werder bisher „immer noch blöde Tore hinten raus bekommen”, sagte Fritz. „Jetzt haben wir endlich mal eine Führung ins Ziel gebracht.” Die Bremer schafften am 14. Spieltag der Saison die erste Partie ohne Gegentor und den ersten Auswärtssieg. Auch diese Premieren haben den Erfolg in Berlin so wertvoll gemacht. Sie haben den Bremern gezeigt, dass nicht alles bleiben muss, wie es ist. Dass vieles besser werden kann. Dass ihnen auch das gelingen kann, was vorher immer schief gelaufen ist.

Der Kämpfer: Clemens Fritz versucht, den Berliner Vedad Ibisevic aufzuhalten. (dpa)

Sieg tat Bremer gut

In der vergangenen Saison mussten die Bremer bis zum 33. Spieltag warten, ehe sie ein gegentorfreies Spiel hinbekamen. Jetzt hoffte Fritz schon seit Wochen, es möge nicht wieder so lange dauern. „Das ist auch für den Kopf wichtig: dass du einfach merkst, dass es geht”, sagte er. Sportchef Frank Baumann betonte: „Ja, das tut gut.” Der Sieg tat den Bremern vor allem deswegen gut, weil er nicht das Ergebnis eines Spektakels war, sondern ein ruhig, nüchtern, sachlich herausgespieltes 1:0. Dass sie in der Offensive bemerkenswerte Qualitäten haben, das wussten die Bremer vorher. Die Partie bei Hertha BSC aber haben sie vor allem in der Defensive gewonnen.

„Wir haben den Berlinern nicht viele Möglichkeiten gegeben”, sagte Fritz. „Ich hatte in keiner Phase des Spiels das Gefühl, dass es irgendwie noch brenzlig werden könnte.” Trainer Alexander Nouri lobte, seine Mannschaft sei „in vielen Bereichen einfach gut organisiert” gewesen. Sie habe vorgehabt, die Berliner zu Pässen ins zentrale Mittelfeld zu zwingen, den Ball dort zu erobern und dann überfallartig zu kontern: „Ich fand, dass der Plan gut aufgegangen ist.” Wenn Menschen schaffen, was sie sich vornehmen, wenn ihre Pläne aufgehen, dann können sie daran wachsen. Dann trauen sie sich danach meist mehr zu als davor.

„Wenn du Spiele gewinnst, wenn du Punkte holst, dann wird die Brust breiter – und die Brust war breit heute hier bei uns in Berlin”, sagte Fritz. Weil er aber ein guter Kapitän ist, schickte er gleich schnell ein paar mahnende Worte hinterher: „Der wichtigste Punkt ist, dass wir uns darauf nicht verlassen. Von nichts kommt nichts. Das wird nicht einfacher in den nächsten Wochen.” Am Sonnabend empfangen die Bremer den 1. FC Köln, am Mittwoch danach treten sie bei 1899 Hoffenheim an. Und dann ist Winterpause.

Die Jubler: Claudio Pizarro und Alexander Nouri ­genießen Werders ­Erfolg. (Getty Images)

"Wir haben noch nichts erreicht"

Was bis dahin gehen kann? Wenn sein Team so diszipliniert auftrete und so an seine Grenzen gehe wie in Berlin, habe es „die Möglichkeit, viele Mannschaften zu schlagen”, befand Nouri. Sportchef Baumann sagte, das Selbstvertrauen vom Sieg in Berlin solle Werder „in die letzten beiden Spiele mit reinnehmen – ohne dass wir in irgendeiner Form überheblich werden”.

Baumann betonte, „dass das noch ein harter Weg werden wird. Wir haben noch nichts erreicht.” Das Ziel sei es, so formulierte der Sportchef, dass Werder sich „in der Winterpause in sicheren Bereichen befindet”. Dieses Ziel ist gar nicht so klein, wenn man bedenkt, wie eng die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte der Bundesliga beisammen sind. Ein Team, das sich da vom Tabellenkeller absetzen will, muss regelmäßig punkten.

Wer die Bremer in Berlin beobachtet hat, der ahnt: Sie können das schaffen. Ihr Auftritt hat nicht nur gezeigt, dass sie von der Qualität ihrer einzelnen Spieler her für den Abstiegskampf viel zu gut sind. Er hat auch angedeutet, dass sie das Potenzial, das in ihrem Kader steckt, immer besser zur Geltung bringen. Wenn diese Werder-Saison am Ende noch richtig überzeugend werden sollte, dann wird man im Rückblick wohl sagen: Berlin war die Wende.

Der Souverän: Jaroslav Drobny bringt Herthas Salomon Kalou zur Verzweiflung. (imago/Bernd König)

Mini-Serie ist schon mal gestartet

Eine Mini-Serie haben die Bremer mit ihren zwei Siegen gegen den FC Ingolstadt und bei Hertha BSC immerhin schon mal gestartet. Wenn sie diese Serie ausbauen wollen, dann erinnern sie sich am besten daran, wie sie den Erfolg in Berlin geschafft haben. Sie haben dabei vor allem von ihrer Stärke als Team profitiert. Aber natürlich hilft es ihnen auch, dass dieses Team jetzt vollständig ist und dass die Routiniers Claudio Pizarro, Philipp Bargfrede und Kruse nach ihren überstandenen Verletzungen von Woche zu Woche stärker werden. „Man merkt ganz einfach, dass wir die Bälle besser halten. Das ist schon ein Qualitätsgewinn für uns”, sagte Fritz.

Kruse wies seine Qualität am klarsten bei seinem Treffer nach – und wurde von seinen Chefs entsprechend gelobt. „Dass Max ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns ist und werden wird, war ja klar, als wir ihn im Sommer verpflichtet haben”, sagte Baumann. „Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg.” Werder sei „absolut zufrieden” mit ihm. Natürlich hatte Kruse Glück, dass Herthas Innenverteidiger Niklas Stark ihm den Ball vor seinem Tor in den Fuß spielte.

Er hat sich dieses Glück aber eben auch erarbeitet. „In der Situation hat Max gut nachgesetzt, er hat den Fehler da erzwungen”, lobte Nouri. „Er hat das klasse gemacht.” Zu Kruses Ruhe vor dem Tor sagte der Trainer: „Das ist einfach eine Klasse für sich.” Köln und Hoffenheim, die nächsten Gegner, haben starke Abwehrreihen. Da werden die Bremer Kruses Klasse brauchen.