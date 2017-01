Schiedsrichter Daniel Siebert zeigt auf die Verletzung von Marco Reus nach einem Foul von Werders Torwart Drobny. (dpa)

Das Sportgericht des DFB hat am Montag noch kein Urteil nach der Roten Karte für Torwart Jaroslav Drobny gefällt. Musste der DFB auch nicht unbedingt schon am Montag.

Der Platzverweis bedeutet ohnehin mindestens ein Spiel Sperre, eine Entscheidung könnte deswegen theoretisch auch erst Anfang nächster Woche getroffen werden.

Schiedsrichter Daniel Siebert hatte am Sonnabend in seinem Spielbericht die Attacke des Bremer Keepers gegen den Dortmunder Angreifer Marco Reus als „grobes Foulspiel“ vermerkt, weswegen – in Anlehnung an vergleichbare Fälle – mit einer Sperre von drei Spielen für Drobny gerechnet wird. Ob Werder Widerspruch gegen das Strafmaß einlegen wird, will der Verein davon abhängig machen, wie hoch es letztendlich ausfällt.

Sollte es sich tatsächlich um eine Sperre von drei Spielen handeln, wird Werder das Urteil vermutlich akzeptieren.