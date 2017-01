Janek Sternberg und Thanos Petsos. (nordphoto)

Die Gründe dafür seien rein sportlich, so Werders Sportchef Frank Baumann auf der vereinseigenen Homepage. "Durch die Verpflichtung von Thomas Delaney und die Rückkehr von Florian Grillitsch ist der Konkurrenzkampf für Thanos noch größer geworden. Und Janek hatte bereits in der Vorrunde sehr wenig Spielanteile. Seine Situation wird sich in der Rückrunde voraussichtlich nicht verändern", heißt es dort. Beide sollen nun in der U23 zu einem Rhythmus finden.

Andere Spieler wechseln hingegen zumindest in der Vorbereitungszeit zu den Profis. Maximilian Eggestein, Luca Zander, Jesper Verlaat, Ousman Manneh und Niklas Schmidt bekommen die Chance sich bei Alexander Nouri und seinem Trainerteam zu beweisen. (kmu)