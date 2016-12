Er soll zu den Spielern gehören, die Werder im Winter abgeben will: Thanos Petsos. „Für mich ist klar, dass ich hierbleiben werde“, sagt der Mittelfeldspieler. (nordphoto)

Thanos Petsos weiß nicht, wie er sich fühlen soll. Zweimal hat er in den vergangenen Wochen in Werders Startelf gestanden – und zweimal nur auf der Tribüne gesessen. „Ich weiß nicht, woran ich bin“, sagt der 25-Jährige. „Auf der einen Seite wird einem vertraut, auf der anderen Seite nicht.“ Mal aus der Startelf zu rutschen, könne ja passieren, aber gleich ganz aus dem Kader? Und dann am nächsten Spieltag von der Tribüne wieder in die Startelf? „Ich weiß nicht, warum das Trainerteam sich so entschieden hat“, sagt Petsos. „Ich verstehe es nicht, und man hat es mir auch nicht erklärt.“

Sein erster Startelf-Einsatz für Werder war schon im September mal in greifbarer Nähe, als Viktor Skripnik ihm signalisierte: Im nächsten Spiel bekommst du deine Chance. „Aber dann kam der Trainerwechsel, und ich musste von Neuem anfangen“, sagt Petsos. „Dann sind wieder zwei Monate verstrichen, bis ich eine Chance bekommen habe.“ Beim Auswärtsspiel auf Schalke war es so weit: Alexander Nouri schickte Petsos von Anfang an auf den Platz und ließ ihn sogar durchspielen. Petsos war also drin in Werders Kader – dachte er. Falsch gedacht, wie sich herausstellte: Das Heimspiel gegen Frankfurt sah er von der Tribüne aus.

„Ich habe auf Schalke mein erstes komplettes Pflichtspiel seit sieben Monaten gemacht“, sagt Petsos. „Und ich finde, ich habe es ordentlich gemacht. Da hätte ich mir gewünscht, beim Spiel danach wieder dabei zu sein. Man braucht nach einer so langen Pause ja auch ein paar Spiele am Stück, um richtig reinzukommen.“ Petsos war nicht nur enttäuscht. Er findet es auch grundsätzlich fragwürdig, einen Spieler nach einer monatelangen Wettkampfpause ein Spiel machen zu lassen und dann gleich wieder rauszunehmen.

Thanos Petsos ist ungewöhnlich offen

Der Trainer sah das anders. Petsos war also raus aus Werders Kader – dachte er. Wieder falsch gedacht: In Hamburg spielte er wieder von Anfang an und war „selbst davon überrascht“, wie er sagt. Nicht die letzte Überraschung: Beim nächsten Heimspiel gegen Ingolstadt stand Petsos wieder nicht im Kader – obwohl mit Clemens Fritz einer seiner Konkurrenten im Mittelfeld krankheitsbedingt ausfiel.

Eine Erklärung vom Trainer bekam Petsos nicht. Er selbst, der sich als „sehr selbstkritischen Typen“ beschreibt, habe sich nichts vorzuwerfen, sagt er. Er gebe „im Training immer Gas“. Außerdem habe er „vergangene Saison gegen internationale Topgegner gezeigt, dass ich es kann“. Petsos spielte mit Rapid Wien in der Europa League gegen Mannschaften wie den FC Villarreal.

Für einen Profi-Fußballer, bei dem es gerade nicht so läuft, ist Thanos Petsos ungewöhnlich offen und direkt. Das zeugt von seinem großen Selbstbewusstsein – das sich auch darin abbildet, dass er in diesen Tagen überhaupt vor die Presse tritt. Denn es gibt da ja noch diese Frage, von der Petsos weiß, dass sie ihm gestellt werden wird, und die noch unangenehmer ist als die Frage nach dem Hin und Her zwischen Startelf und Tribüne.

Ist Petsos ein Transfer-Kandidat?

Die Frage lautet: Gehört er zu den Spielern, denen Sportchef Frank Baumann mitgeteilt hat, dass sie den Verein verlassen sollen? Nach Medienberichten soll Petsos ein Kandidat für einen Transfer im Winter sein, ebenso wie Fallou Diagne, Sambou Yatabaré, Lukas Fröde und Melvyn Lorenzen.

Er, der erst seit einem halben Jahr in Bremen ist, soll schon wieder gehen? Er, der sich über den Umweg Österreich in die deutsche Bundesliga (und in die griechische Nationalmannschaft) zurückgekämpft hat? Der „noch drei andere gute Angebote aus der Bundesliga“ hatte, sich aber für Werder entschied, „weil der Weg des Vereins mich überzeugt hat und ich ein Fan des Fußballs war, den Werder spielte“? Der einen Vertrag für die erste und die zweite Liga unterschrieb, wie er berichtet, und seine Zukunft langfristig in Bremen sieht – nicht nur für sich, sondern auch für seine Freundin Christina und seinen Sohn, der in den nächsten Wochen zur Welt kommen wird?

„Für mich ist klar, dass ich hierbleiben werde“, sagt Petsos. „Nach einem halben Jahr die Segel streichen, das ist nicht mein Ding.“ Die Frage, ob es ein solches Gespräch mit Frank Baumann gegeben hat, will er nicht beantworten. Auch der Sportchef äußert sich dazu auf Nachfrage nicht.

Situation wird sich eher noch verschlechtern

Eine mögliche Erklärung für das Hin und Her, das Petsos bei Werder erlebt, sind die unterschiedlichen Spielsysteme. Gegen Schalke und Hamburg ließ Nouri sein Team im 4-1-4-1 antreten, jeweils mit Petsos als einzigem defensivem Mittelfeldspieler. In den folgenden Heimspielen gegen Frankfurt und Ingolstadt, als Nouri eine Doppel-Sechs aufs Feld schickte, saß Petsos jeweils auf der Tribüne. Für Petsos genau falsch herum: Bei Rapid Wien habe er immer als Teil einer Doppel-Sechs gespielt und sich abwechselnd mit seinem Nebenmann ins Offensivspiel eingeschaltet; in solch einem System fühle er sich wohler. „Ich bin ein spielerischer Typ, nicht nur ein Zweikämpfer.“

Nach dem Gesetz der Serie müsste Thanos Petsos am Sonnabend beim Auswärtsspiel in Berlin wieder in der Startelf stehen. „Darüber habe ich mit den Kollegen auch schon gewitzelt“, sagt er. Aber: „Wir haben das letzte Spiel gewonnen; Clemens ist wieder da. Es würde an ein Wunder grenzen, wenn ich dabei wäre.“ Petsos sagt das nicht sarkastisch, sondern ganz sachlich. Er versucht einfach, seine Situation bei Werder realistisch einzuschätzen. Und die wird sich in der Winterpause eher noch verschlechtern: Mit Thomas Delaney kommt ein weiterer Mann für das zentrale Mittelfeld.