Das neueste Mitglied der Werder-Familie: Thomas Delaney, Mittelfeldspieler. (Andreas Gumz, gumzmedia)

Es regnet. Das Thermometer zeigt zwei Grad Celsius, und der Wind sorgt dafür, dass es sich noch kälter anfühlt. Werders Profis stehen an diesem Vormittag auf dem Trainingsplatz und warten auf das Kommando, das die Laufeinheit eröffnet. Die meisten Spieler tragen Mützen, Handschuhe und lange Hosen, nur ein paar haben sich tatsächlich für kurze Hosen entschieden, unter ihnen Thomas Delaney.

Wenn die Entscheidung für kurz statt lang eine bewusste Entscheidung war, und wenn sie ein Signal an die Außenwelt senden sollte, dann war es ein gutes. Thomas Delaney in kurzer Hose bei Regen und Kälte, das könnte man so interpretieren: Hier kommt einer, der sich von widrigen Umständen nicht einschüchtern lässt. Und solche Typen kann Werder gut gebrauchen.

Mehr zum Thema Thomas Delaney stellt sich vor Werder-Neuzugang Thomas Delaney ist am Dienstag bei einer Pressekonfenz offiziell vorgestellt ... mehr »

Eine Stunde nach dem Lauftraining hat Delaney erstmals öffentlich gesprochen als Werder-Profi. Er hat vieles von dem gesagt, was man von einem Neuen erwartet: dass Werder ein großer Klub sei zum Beispiel. Und dass er glücklich sei, bei Werder zu sein. Und dass der Wechsel zu Werder der perfekte nächste Schritt für ihn als Profifußballer sei. Thomas Delaney, 25, 14-facher Nationalspieler Dänemarks und langjähriger Kapitän des FC Kopenhagen, kennt das Geschäft und seine medialen Tücken in- und auswendig, er ist schlau genug, auf protzige Ankündigungen zu verzichten. Vermutlich ist er auch gar nicht der Typ für große Sprüche.

Nicht nur Werder war an Delaney interessiert

Aber große Leistungen, die soll er bald bringen. Zwar werben Werders Macher um Geduld, „man muss ihm Zeit geben“, sagt etwa Cheftrainer Alexander Nouri. Aber Thomas Delaney ist schon einer, auf den sie sich bei Werder so richtig freuen. Und von dem sie im Verein einiges erwarten. „Das hat er sich durch seine Leistungen erarbeitet“, sagt Sportdirektor Frank Baumann, der Delaney schon im vergangenen Sommer verpflichtet hat.

Und Baumann hat gut daran getan, Delaney früh an Werder zu binden. Schon damals hatte Werder Konkurrenz von englischen Klubs, und selbst nach der Vertragsunterschrift tauchten bis zuletzt im Dezember immer wieder Berichte in englischen Zeitungen auf, die vom Interesse von Klubs wie dem FC Everton berichteten. „Da gibt‘s und gab es aber keine Diskussionen“, sagt Baumann. Im Gegenteil: Wenn es nach Werder geht, dann soll Delaney, endlich angekommen in Bremen, möglichst lange ein wichtiger Spieler für Werder sein.

Delaney zählt zu den Spielern, die dafür sorgen sollen, dass Werder bald wieder ein erfolgreiches Werder wird. Baumann stellte die Delaney-Verpflichtung in eine Reihe mit den Verpflichtungen von Max Kruse und Serge Gnabry. Man habe, so Baumann, Delaney in Aussicht gestellt, Teil einer neuen Entwicklung zu sein, Teil von etwas Neuem, das hier gerade aufgebaut wird. Und Baumann konnte in den Vertragsgesprächen mit Delaney auch gute Beispiele dafür anführen, dass Spieler sich bei Werder gut entwickeln können.

22 Jahre lang beim FC Kopenhagen

Es fiel unter anderem der Name Jannik Vestergaard. Tatsächlich hat sich Delaney, bevor er einen Vertrag bis 2021 bei Werder unterschrieben hat, bei seinem Landsmann Vestergaard nach Werder erkundigt. Und er hat angeblich nur Gutes gehört. Was Delaney besonders beeindruckte, war die Geschichte, die Vestergaard ihm aus seiner Zeit als Hoffenheim-Profi erzählte: „Jannik spielte in Hoffenheim, und keiner erkannte ihn dort. Hier in Bremen war das dann ganz anders.“ Bremen und Werder, die Profis und die Menschen in dieser Stadt – das ist etwas Besonderes, sollte das heißen.

Weiche Faktoren, wie die hohe Identifikation von Menschen mit ihrem Klub, spielen für einen wie Delaney in diesem harten Geschäft eine große Rolle. Er hat das vorgemacht, hat in seiner ganzen Karriere nur für den FC Kopenhagen Fußball gespielt, insgesamt 22 Jahre lang. Und als er vor wenigen Wochen nach vier Meistertiteln und fast 300 Spielen zum vorerst letzten Mal für den FC Kopenhagen spielte, da bescherten ihm die Fans im eigenen Stadion einen Abschied mit Gänsehautfaktor.

Gefallen hat Delaney an den Gesprächen mit Jannik Vestergaard und mit Daniel Jensen, einem anderen langjährigen Werder-Profi, auch, dass beide zu ihm gesagt hätten: Werder sei zu gut für permanenten Abstiegskampf, Werder sollte nicht so weit unten stehen in der Tabelle. Als Mann im Werder-Mittelfeld soll Delaney jetzt mit dafür sorgen, dass auch bald jeder andere merkt, dass es stimmt, was Vestergaard und Jensen meinen.

Delaneys zukünftige Position im Mittelfeld noch unklar

Delaney ist eine Mischung aus Sechser und Achter. Er spielt zentral vor der Abwehr, denkt und arbeitet defensiv, hat aber auch einen enormen Drang in Richtung des gegnerischen Tores. Delaney, der bei Werder die Rückennummer 6 tragen wird, hat über 20 Tore für Kopenhagen geschossen, auch in der Champions League getroffen. Frank Baumann, der früher bei Werder auch die 6 getragen hat, sagt: „Er kann vieles deutlich besser als ich. Ich stand ja hauptsächlich vor der Abwehr rum.“

Wo genau Delaney im Werder-Mittelfeld eingebaut wird, mochte Alexander Nouri am Dienstag noch nicht verraten. Auch nicht, wer Delaneys größten Konkurrenten sein werden. Clemens Fritz und Philipp Bargfrede verkörpern bei Werder reine Sechser, auch Florian Grillitsch hat als zentraler Mittelfeldspieler defensiv vor der Abwehr gespielt, kann aber – genau wie Zlatko Junuzovic – auch als Achter spielen. Delaney sagt: „Ich mache mir keine Gedanken über die Formation. Mit Kopenhagen haben wir 4-4-2 gespielt und 3-5-2 oder 5-3-2 mit Dänemark.“

Wenn er sich kurzfristig Gedanken macht, dann höchstens darüber, dass es bis zum ersten Bundesligaspiel nur noch 18 Tage sind. Früher oder später, das hat er sehr deutlich gesagt, will er eine große Rolle bei Werder spielen. Es waren Sätze fürs Poesiealbum. „Ich hoffe, Werder macht mich besser, und ich mache Werder besser.“ Und ziemlich am Ende seiner Vorstellung sagte er noch: „Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Klub.“ Dann kann es ja jetzt losgehen.