Thomas Delaney dürfte gegen Dortmund sein Pflichtspiel-Debüt geben. (nordphoto)

Messias oder nicht, das ist die Frage. Wenn Werder am Sonnabend um 15.30 Uhr gegen den BVB die Bundesliga-Bühne für das Jahr 2017 betritt, wird aller Voraussicht nach Neuzugang Thomas Delaney von Anfang an das grüne Trikot tragen. Kein Spieler Marke Superstar (zumindest noch nicht), aber dennoch einer, auf den sich alle zu freuen scheinen. Was in den Tagen vor diesem Spiel dazu führte, dass Delaney selbst klarstellen musste: Momentchen, ich werde mir zwar allergrößte Mühe geben, sofort in die Elf hineinzufinden, aber ich bin kein Messias. Sinngemäß.

Muss er auch gar nicht. Es reicht, dass man bei ihm als Neu-Werderaner vom ersten Moment an ein gutes Gefühl hat. Wer gesehen hat, wie anrührend sich Delaneys Fans in Kopenhagen bei seinem letzten Spiel für den bislang einzigen Verein seines Lebens von ihm verabschiedet haben, der ahnt: Die haben den richtig gern gehabt. Und zwar so gern, dass sie seinen Wechsel zu Werder respektieren und verstehen. Da war eine Art der Zuneigung zu erkennen, wie sie selten geworden ist im Weltfußball. Und eine wohlwollende Nähe zwischen Fans und Spieler, die man sich hart erarbeiten muss. Thomas Delaney hat das in seiner Heimat geschafft, und er hat allerbeste Voraussetzungen, dies auch bei Werder zu tun.

Viele Häuptlinge

Gehen wir also davon aus, dass wir einen neuen Spieler im Werder-Trikot zu sehen bekommen, der Werder unabhängig vom sportlichen Wert durch Charakterstärke, Fleiß, Integrität und Intelligenz bereichern wird, wenn die ersten Eindrücke nicht völlig täuschen. Damit setzt Thomas Delaney eine Entwicklung fort, die seit einigen Monaten zu beobachten ist. Unabhängig davon, was Werder in den kommenden Spielen sportlich auf den Rasen bringt, ist hier eine Mannschaft mit Profil herangewachsen, die ein Maß an Persönlichkeit bietet, das wir Fans lange vermisst haben, ohne es möglicherweise zu merken.

Mit Thomas Delaney ist der Kapitän des FC Kopenhagen zu einer Mannschaft gestoßen, die vor einem halben Jahr schon durch Lamine Sané, den Kapitän von Girondins Bordeaux, und Niklas Moisander, den Kapitän der finnischen Nationalelf, verstärkt wurde. Dazu kommt in der Hintermannschaft mit Luca Caldirola noch der ehemalige Kapitän der italienischen U 21. Und weiter vorne besitzt Werder in Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede und Maximilian Eggestein weitere Spieler, die schon die Kapitänsbinde ihrer Mannschaft trugen. Dann natürlich auch noch Claudio Pizarro, der zeitweilige Kapitän der peruanischen Nationalelf, und Clemens Fritz, der aktuelle Werder-Kapitän.

Präsenz und Persönlichkeit sind wichtig

Kapitänsbinden schießen keine Tore, aber diese Ansammlung von Führungsspielern zeigt, dass Werder in seinem Kader auf etliche Persönlichkeiten zurückgreifen kann, die ihre menschlichen Qualitäten ebenso bewiesen haben wie eine gute Mentalität und sportliche Qualität. Und das kann wichtig sein, wenn es darum geht, dass eine Mannschaft unter Druck bestehen muss. Ich bin ein großer Freund der These, dass der Wert eines Spielers auf dem Rasen zu einem nicht unbeträchtlichen Anteil durch seine Präsenz und Persönlichkeit bestimmt wird. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie man ernsthaft zu dem Resultat kommen kann, Clemens Fritz spiele eine nicht so gute Saison. Er erreicht nicht ganz die Brillanz der Vorsaison, als er in der Kicker-Rangliste der wertvollsten Spieler mal eben vor Philipp Lahm landete. Aber er ist ein echter Leader, der auf dem Rasen in vielerlei Hinsicht für Ordnung sorgt. Und er wird Sonnabend aller Voraussicht nach neben Thomas Delaney dafür sorgen, dass der BVB keinen leichten Gang haben wird.

Unabhängig vom Ergebnis am Sonnabend bin ich sicher, dass Werder sich in der Rückrunde auf eine Mannschaft stützen kann, die den Charakter besitzt, sich dem Wind entgegenzustellen.

Arnd Zeigler (51) ist bekannt aus Funk und Fernsehen durch „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Jörg Wontorra und Manfred Breuckmann schreibt Arnd Zeigler in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist. Günther Koch ist auf eigenen Wunsch aus dem Kolumnistenkreis ausgeschieden.