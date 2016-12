Laut bild.de neuer Cheftrainer bei Darmstadt 98: Ex-Werderaner Torsten Frings. (nordphoto)

Neue Aufgabe in Südhessen: Der Ex-Werderaner Torsten Frings löst beim SV Darmstadt 98 Interimscoach Ramon Berndroth ab, der eigentlich sportlicher Leiter des dortigen Nachwuchsleistungszentrums ist.

Wie Darmstadt 98 per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wird Frings bis Juni 2018 an den Verein gebunden.

„Wir freuen uns, mit Torsten Frings einen Cheftrainer verpflichtet zu haben, der als Person Geradlinigkeit und Authentizität verkörpert", sagte Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch laut einer Pressemitteilung des Klubs. "Bei Torsten Frings spüren wir das 'berühmte Feuer'. Er verbindet Wille, Leidenschaft und Kampfkraft - genau jene Tugenden, die Darmstadt 98 ausmachen", so Fritsch.

Torsten Frings sagte: "Ich brenne auf die Herausforderung in diesem speziellen Klub, der mit seinen besonderen Attributen bestens zu meiner Persönlichkeit passt. Ich bin mir der Schwere der Aufgabe bewusst, aber ich war immer ein Kämpfer und Teamplayer, und genau so werde ich ab sofort – und im Speziellen mit dem Trainingsauftakt am 3. Januar – diese Aufgabe angehen.“

Mit seinem bisheriger Klub Werder Bremen hatte Frings sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, um die Arbeit am Böllenfalltor in Darmstadt aufnehmen zu können. "Es war für uns selbstverständlich, dass wir ihm die Chance bei einem anderen Profiteam als Cheftrainer einzusteigen, nicht verbauen wollen", sagte Werders Geschäftsführer Sport Frank Baumann.

Für Frings ist es die erste Station als Cheftrainer. Er war im September als Assistenztrainer gemeinsam mit Cheftrainer Viktor Skripnik bei Werder beurlaubt worden. Auf Frings wartet in Darmstadt eine große Herausforderung: 98 ist Tabellenletzter und hat acht Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz, den zurzeit Werder belegt. (muk/mhd/dpa)